ME-Qのオリジナルランチグッズ印刷サービスが新登場！ランチボックス・箸箱・マルチケースを1個から制作可能！（2026/05/19）

株式会社MAW

大阪市中央区に本社を構えるME-Q（株式会社MAW）は、さまざまなオリジナルグッズのプリントサービスを提供しています。この度、新たに「オリジナルランチシリーズ」の印刷サービスを開始しました。

オリジナルランチシリーズは、ランチボックス・箸箱・マルチケースをおそろいデザインで制作できる、日本製のオリジナルランチグッズです。透明フタ部分へのフルカラー印刷やホワイトプリントに対応しており、写真やイラスト、ロゴなどを鮮やかに再現可能。推し活グッズや通園・通学グッズ、イベントノベルティや記念品制作にもおすすめです。

さらに、ランチボックスとマルチケースは本体のみ電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機にも対応しており、実用性も抜群。毎日のランチタイムをもっと楽しく彩るオリジナルグッズとしてご活用いただけます。

ME-Qでは1個から注文可能なため、小ロット制作にも最適。スマホやパソコンから簡単にデザイン作成ができ、初めての方でも気軽にオリジナルランチグッズを制作できます。

この機会にぜひ、自分だけのオリジナルランチシリーズを作成してみてください！

▽オリジナルランチシリーズ

https://www.me-q.jp/topic/lunch-series

▽ME-Q（メーク）

https://www.me-q.jp/

【商品の特徴】

◆ ランチボックス・箸箱・マルチケースを1個から制作可能

1個からオリジナル制作できるため、個人利用はもちろん、通園・通学グッズやイベントノベルティ、小ロットの記念品制作にもおすすめです。

◆ 透明フタにフルカラー印刷・ホワイトプリント対応

透明フタ部分へフルカラー印刷やホワイトプリントが可能。写真やイラスト、ロゴを鮮やかに表現でき、推し活グッズやキャラクターグッズ制作にも最適です。

◆ おそろいデザインで統一感のあるランチグッズが作れる

ランチボックス・箸箱・マルチケースを同じデザインで揃えられるため、通園・通学グッズやチームグッズとしても人気です。

◆ 日本製で安心＆普段使いしやすい高品質仕様

日本製ならではの安心感と高品質仕様が魅力。毎日使うランチグッズとしても安心してご利用いただけます。

◆ 電子レンジ・食洗機・乾燥機対応で実用性抜群

ランチボックスとマルチケースは、本体のみ電子レンジ・食器洗浄機・乾燥機に対応。毎日のランチタイムで使いやすい便利な仕様です。

◆ スマホから簡単デザイン！初心者でも安心

ME-Qのデザインシミュレーターを使えば、スマホやパソコンから簡単にオリジナルデザインを作成可能。専門ソフト不要で気軽に注文できます。

▽オリジナルランチシリーズ

https://www.me-q.jp/topic/lunch-series

この新サービスを利用して、ぜひ自分だけのオリジナルランチシリーズを作成してみてください！

【おうち時間に役立つ】在庫リスクもなく副業にも役立つハンドメイドグッズ販売

・スマホでもオリジナルグッズが簡単に作れる手軽さ

インターネットが繋がる環境であれば、お持ちのスマートフォンからでも簡単にグッズが作れます。もちろん画像制作や編集ソフトも必要なくスマホ・タブレット・パソコン一つで簡単に作成可能。ウェブサイト上に専用の知識やソフトなど必要なくグッズ作成ができるデザイン作成シミュレーターをご用意。

・約1万点のオリジナルグッズをご用意！見るだけでも楽しい豊富な商品数

人気のスマホケースやTシャツ・バッグまたウイルス対策グッズ・季節商材・アウトドアグッズ・食器・国内随時の特殊印刷で360度デザインできるコップ類などなど他にはない商材が充実。

・1個から作れるから在庫リスク０（ゼロ）で副業をスタート出来る。

ME-Qでは1つからグッズが作成でき、受注生産というスタイルでグッズ販売するのであれば在庫リスクゼロ。ハンドメイド作家・アーティストや副業でグッズ販売したい方にはぜひおすすめ。

・グッズ作りだけでなく販売も出来る。ハンドメイド作家・アーティストに人気

ME-Qではオリジナルグッズを作るのも簡単ですが、作ったお気に入りのグッズを、そのまま簡単にBASEへの販売も可能。副業や個人的にオリジナルグッズを販売されたい作家様にも人気の機能です。

▼詳細はこちら

https://www.me-q.jp/topic/original-goods-side-business

ショップ情報

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=w8h3UHSr4_4 ]ME-Q（メーク）

ME-Q（メーク）では、今までグッズ作りが難しく馴染めなかった方、ハンドメイド作品や副業でグッズ販売されている作家・アーティスト。またオリジナルグッズを展開する企業やお店など幅広い客層から人気を集めている。手軽に1個から自作グッズを作れ、商品登録数約１万点と、他には類がないカスタマイズ可能なアイテムを用意している。

https://www.me-q.jp/

TUQRU（ツクル）

Tシャツをもっと楽しく『つくる！』1枚から作れるオリジナルTシャツ『TUQRU』。個人用・販売用・体育祭・文化祭・スポーツ大会・クラブ部活動・サークル活動・学園祭で使うクラスTシャツ（クラT）・チームTシャツなどオリジナルTシャツを作るならお任せください！今までにないウェアビジネスの生産性を高め、コストパフォーマンスに優れたご提案が可能です。

https://tuqru.com/

【運営会社概要】

会社名：株式会社MAW（エム・エイ・ダブリュー）

所在地：大阪府大阪市中央区島之内1-22-20 堺筋ビルディング8F

設 立：２００９年４月１５日

事 業： ウェブサイト運営企画制作・OEM事業・ライセンスグッズ販売・印刷サービス事業・クリエティブ事業

https://www.mawcoltd.jp/

【本件に関する報道関係者からのお問合せ先】

株式会社MAW

電話：06-6718-5225