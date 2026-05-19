ペンギントレード、BtoBオークション向け決済サービス「Auction Pay」を導入開始

株式会社ペンギントレード

株式会社ペンギントレード（本社：東京都渋谷区、代表取締役：佐藤 佑一、以下「当社」）は、 バリュエンスジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役：冨田 光俊、以下「バリュエンスジャパン」）が、株式会社ペイジェント（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：鈴木 淳 一、以下「ペイジェント」）および株式会社インフキュリオン（本社：東京都千代田区、代表 取締役社長CEO：丸山 弘毅、以下「インフキュリオン」）と連携し提供するBtoBオークション 向け決済サービス「Auction Pay」を、当社が運営するオークションサービスへ導入することと なりましたので、お知らせいたします。

本取り組みは、バリュエンスジャパンが運営する「STAR BUYERS AUCTION」に続く外部オークション事業者への導入事例となり、当社としては参加事業者の皆さまに対し、より柔軟で利便性の高い決済手段を提供することを目的としています。

■リユースオークションにおける資金繰り課題

リユース業界におけるBtoBオークションの取引では、落札後の短期間での支払いが求められる一方、販売までに時間を要するケースも多く、参加事業者にとって資金繰りが大きな課題となっています。

また近年では、オークション参加企業から「請求書をカードで支払いたい」というニーズも高まっており、柔軟な決済手段の整備が求められていました。

■「Auction Pay」導入により広がる価値

本サービスの導入により、当社オークション利用企業は請求書に対して法人カードでの支払いが可能となり、以下のようなメリットが期待されます。

■サービス詳細

- 支払いタイミングの柔軟化によるキャッシュフロー改善- 振込業務の削減による業務効率化とヒューマンエラー防止- カード利用によるポイント活用- オークション取引における資金繰り負担の軽減

「Auction Pay」は、ペイジェントが提供する「BizPay 請求書カード払い」と、インフキュリオンが提供する「Winvoice」を活用したBtoB決済サービスです。当社運営の各オークションにおける詳細は以下をご参照ください。

- ペンギンオークション ペイジェント「BizPay 請求書カード払い」https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade- JRBオークション ペイジェント「BizPay 請求書カード払い」https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-jrb- アスオク ペイジェント「BizPay 請求書カード払い」https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-asuoku- つなオク ペイジェント「BizPay 請求書カード払い」https://lp.paygent.co.jp/bizpay-invoice/penguintrade-tsunaoku- ペンギントレード インフキュリオン「Auction Pay Powered by Winvoice」https://payment.starbuyers-global-auction.com/

複数のオークションにおいて同一の決済スキームが利用可能となることで、参加事業者はサービスごとに異なる決済手段に対応する必要がなくなり、よりスムーズな取引環境の実現 が期待されます。

■今後の展望

当社は今後も、参加事業者の皆さまにとって利便性の高い取引環境の実現を目指し、決済手段の拡充をはじめとするサービス改善に継続的に取り組んでまいります。 また、本取り組みを通じてリユース業界全体のキャッシュレス化と取引活性化に貢献し、 リユース市場のさらなる発展に寄与してまいります。

本件に関するお問い合わせ

■株式会社ペンギントレード（https://penguintrade.co.jp/）概要- 設立：2018年1月4日- 代表者：代表取締役 佐藤 佑一- 本社所在地：東京都渋谷区宇田川町 3-5 Spark SHIBUYA 5F, 6F- 事業内容：中古ブランド品の買取・販売、BtoBオークション事業■バリュエンスジャパン株式会社 概要- 設立：2019年9月10日- 代表者：代表取締役 冨田 光俊- 本社所在地：東京都港区南青山五丁目6番19号 MA5- 事業内容：ブランド品、貴金属、宝石等の買取・販売※バリュエンスジャパン株式会社は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。■株式会社ペイジェント（https://www.paygent.co.jp/）概要- 設立：2006年5月1日- 代表者：代表取締役社長 鈴木 淳一- 本社所在地：東京都渋谷区円山町19-1 渋谷プライムプラザ■株式会社インフキュリオン（https://infcurion.com/）概要- 設立：2006年5月1日- 代表者：代表取締役社長CEO 丸山 弘毅- 本社所在地：東京都千代田区麹町5-7-2 MFPR麹町ビル7F

株式会社ペンギントレード 広報担当

メール：shintaroyoshida@penguintrade.co.jp