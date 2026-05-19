【とりでん】5/20(水）～　英国パブ風の新メニューを揃えた『UK Fair』を、期間限定で実施します！

KOZOホールディングス株式会社

『とりでん』のご紹介

心をこめて炊き上げる釜飯や、バラエティ豊かなこだわりの串焼き・お料理をお気軽にお楽しみ頂ける業態です。

今回、とりでんでは期間限定で「UK Fair」を開催いたします。

英国パブをイメージした釜飯や、とりでん自慢の鶏を使ったチキン＆チップスは5月20日より登場！

今しか味わえないとりでんの期間限定メニューをぜひご堪能ください。

◆販売開始日 2026年5月20日（水）

※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。

※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。

ピリッと効いたスパイスと、ジューシーなチキンの旨み。炊き上げることで一体感のある味わいに。最後の一口までしっかり美味しい、やみつきの釜飯です。

● 英国風スパイシーチキン釜飯

980円(税込1,078円)

ピリッとした辛さとコクのある酸味がクセになるバッファローホッターソース。熱々の鉄板で仕上げた、やみつき必至の一皿です。

● 鉄板バッファローチキン

890円(税込979円)

スパイスを効かせたジューシーなチキンと、ホクホクのポテト。シンプルながらクセになる味わいで、つい手が伸びる一皿です。

● 鉄板バッファローチキン

800円(税込880円)

やさしい酸味のマリネ液でじっくり漬け込んだ自家製ピクルス。ほどよい甘みと酸味のバランスで、さっぱりと楽しめる一皿です。

● 英国パブ風の自家製ピクルス

390円(税込429円)

ハーブの香りとピリッとしたブラックペッパー。シンプルなのに止まらない、やみつき仕立ての枝豆です。

● やみつきスパイシー枝豆

330円(税込363円)

他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。

この機会にぜひ、とりでんにお越しください！

【会社概要】

アスラポート株式会社

本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング

代表取締役社長：川上 英二

事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業

■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/

■とりでん公式ホームページ https://www.tori-den.com/