【とりでん】5/20(水）～ 英国パブ風の新メニューを揃えた『UK Fair』を、期間限定で実施します！
KOZOホールディングス株式会社
ピリッと効いたスパイスと、ジューシーなチキンの旨み。炊き上げることで一体感のある味わいに。最後の一口までしっかり美味しい、やみつきの釜飯です。
ピリッとした辛さとコクのある酸味がクセになるバッファローホッターソース。熱々の鉄板で仕上げた、やみつき必至の一皿です。
スパイスを効かせたジューシーなチキンと、ホクホクのポテト。シンプルながらクセになる味わいで、つい手が伸びる一皿です。
やさしい酸味のマリネ液でじっくり漬け込んだ自家製ピクルス。ほどよい甘みと酸味のバランスで、さっぱりと楽しめる一皿です。
ハーブの香りとピリッとしたブラックペッパー。シンプルなのに止まらない、やみつき仕立ての枝豆です。
『とりでん』のご紹介
心をこめて炊き上げる釜飯や、バラエティ豊かなこだわりの串焼き・お料理をお気軽にお楽しみ頂ける業態です。
今回、とりでんでは期間限定で「UK Fair」を開催いたします。
英国パブをイメージした釜飯や、とりでん自慢の鶏を使ったチキン＆チップスは5月20日より登場！
今しか味わえないとりでんの期間限定メニューをぜひご堪能ください。
◆販売開始日 2026年5月20日（水）
※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。
※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。
ピリッと効いたスパイスと、ジューシーなチキンの旨み。炊き上げることで一体感のある味わいに。最後の一口までしっかり美味しい、やみつきの釜飯です。
● 英国風スパイシーチキン釜飯
980円(税込1,078円)
ピリッとした辛さとコクのある酸味がクセになるバッファローホッターソース。熱々の鉄板で仕上げた、やみつき必至の一皿です。
● 鉄板バッファローチキン
890円(税込979円)
スパイスを効かせたジューシーなチキンと、ホクホクのポテト。シンプルながらクセになる味わいで、つい手が伸びる一皿です。
● 鉄板バッファローチキン
800円(税込880円)
やさしい酸味のマリネ液でじっくり漬け込んだ自家製ピクルス。ほどよい甘みと酸味のバランスで、さっぱりと楽しめる一皿です。
● 英国パブ風の自家製ピクルス
390円(税込429円)
ハーブの香りとピリッとしたブラックペッパー。シンプルなのに止まらない、やみつき仕立ての枝豆です。
● やみつきスパイシー枝豆
330円(税込363円)
他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。
この機会にぜひ、とりでんにお越しください！
【会社概要】
アスラポート株式会社
本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6 盛田ビルディング
代表取締役社長：川上 英二
事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業
■アスラポート株式会社 https://asrapport.com/
■とりでん公式ホームページ https://www.tori-den.com/