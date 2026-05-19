【とりでん】5/20(水）～　英国パブ風の新メニューを揃えた『UK Fair』を、期間限定で実施します！

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KOZOホールディングス株式会社


『とりでん』のご紹介


心をこめて炊き上げる釜飯や、バラエティ豊かなこだわりの串焼き・お料理をお気軽にお楽しみ頂ける業態です。


今回、とりでんでは期間限定で「UK Fair」を開催いたします。


英国パブをイメージした釜飯や、とりでん自慢の鶏を使ったチキン＆チップスは5月20日より登場！


今しか味わえないとりでんの期間限定メニューをぜひご堪能ください。



◆販売開始日　2026年5月20日（水）


※一部地域・店舗により未実施の場合や、金額が異なる場合がございます。


※写真はイメージです。実物と異なる場合がございます。



ピリッと効いたスパイスと、ジューシーなチキンの旨み。炊き上げることで一体感のある味わいに。最後の一口までしっかり美味しい、やみつきの釜飯です。

● 英国風スパイシーチキン釜飯


　980円(税込1,078円)






ピリッとした辛さとコクのある酸味がクセになるバッファローホッターソース。熱々の鉄板で仕上げた、やみつき必至の一皿です。

● 鉄板バッファローチキン


　890円(税込979円)






スパイスを効かせたジューシーなチキンと、ホクホクのポテト。シンプルながらクセになる味わいで、つい手が伸びる一皿です。

● 鉄板バッファローチキン


　800円(税込880円)






やさしい酸味のマリネ液でじっくり漬け込んだ自家製ピクルス。ほどよい甘みと酸味のバランスで、さっぱりと楽しめる一皿です。

● 英国パブ風の自家製ピクルス


　390円(税込429円)






ハーブの香りとピリッとしたブラックペッパー。シンプルなのに止まらない、やみつき仕立ての枝豆です。

● やみつきスパイシー枝豆


　330円(税込363円)






他にも様々な料理に合うお酒、飲み物をご用意してお待ちしております。


この機会にぜひ、とりでんにお越しください！


【会社概要】


アスラポート株式会社


本社所在地：東京都中央区日本橋蛎殻町1-5-6　盛田ビルディング


代表取締役社長：川上 英二


事業内容：居酒屋・ラーメン店等の直営事業及びFC事業



■アスラポート株式会社　https://asrapport.com/


■とりでん公式ホームページ　https://www.tori-den.com/