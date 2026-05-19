ＮＡＫＡＧＡＷＡ　ＣＡＮＡＬ　ＤＯＯＲＳが６月１８日に開業！施設情報の詳細および開業イベントについて

名古屋ステーション開発株式会社

名古屋市・中川運河沿いに、ホテル・レストラン・スポーツ施設等が一体となった複合施設「ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ」が６月１８日（木）にグランドオープンします。

今回、開業を記念したイベントやテナントの詳細情報について決定しましたのでお知らせいたします。

「NAKAGAWA CANAL DOORS」開業キービジュアル

１．施設ロゴについて

「NAKAGAWA CANAL DOORS」ロゴデザイン

施設ロゴデザインは当施設内に本社を移転するエイトデザイン株式会社の制作で、「NAKAGAWA」の頭文字「n」をベースに、施設名称にもある扉をモチーフにしたデザインにしました。

当施設を通じて、訪れる方々に新しい「扉」を開いていただき、新たな体験・価値・交流が生み出される場所となることを目指します。

２．公式ウェブサイトオープン及び店舗詳細情報公開について

５月１９日（火）に公式ウェブサイトをオープンしました。

それに伴い施設内の店舗情報やマップなどを公開しました。

公式ウェブサイト： https://nakagawa-canal-doors.com

＜出店店舗と営業時間について＞

[表: https://prtimes.jp/data/corp/108483/table/40_1_d9a7e1951792487c312d95d154aa8bb2.jpg?v=202605190851 ]

※開業日（6/18）については、開業セレモニー終了後順次開店いたします。

３．開業記念イベント＆限定商品について

エリアマップTopic１.キャンドルナイトイベント「CANAL CANDLE NIGHT -灯りを開く夜-」を開催！「CANAL CANDLE NIGHT」イメージ１.「CANAL CANDLE NIGHT」イベントイメージ２.

三重県亀山市のカメヤマローソクの協力の下、キャンドルナイトイベント「CANAL CANDLE NIGHT ―灯りを開く夜― 」を実施いたします。夜のNAKAGAWA CANAL DOORS内を約3,000本のキャンドルを灯し、お客様をお出迎えいたします。

また、キャンドルのカップホルダーにメッセージやイラストをその場で書いていただける「メッセージキャンドル」イベントも同日開催します。書いていただいたメッセージキャンドルはフォトスポットとして施設内に装飾します。

＜概要＞

・日 時：６月１８日（木）、１９日（金） １８：００～２１：００

・場 所：NAKAGAWA CANAL DOORS内及びその周辺

・入場料：無料

・備 考：「メッセージキャンドル」は先着順となります（受付：メインエントランス付近）。

数に限りがございますので、予めご了承ください。

強風や荒天などの気象条件により展示を急きょ中止する場合がございます。最新情報は、

NAKAGAWA CANAL DOORSの公式ウェブサイトにてご案内いたします。

Topic２.巨大ぴよりんバルーンの展示新幹線から見たイメージ設置イメージ

２０２６年３月２３日にクラウドファンディングを実施し、おかげさまで２週間で目標額５００万円を達成した「巨大ぴよりんバルーンプロジェクト」。その巨大ぴよりんバルーンが遂に展示されます。過去最大となるぴよりんの大きさは約７ｍ！名古屋観光特使のぴよりんがお出迎えする期間限定のこの景色を、ぜひ一度ご覧ください。

＜概要＞

・日 時：６月１８日（木）～９月１７日（木） １０：００～１７：３０

・場 所：NAKAGAWA CANAL DOORS メインエントランス前

・入場料：無料

・備 考：強風や荒天などの気象条件により展示を急きょ中止する場合がございます。最新情報は、

NAKAGAWA CANAL DOORSの公式ウェブサイトまたはぴよりん公式SNSにてご案内い

たします。

Topic３. 名古屋観光特使サックス侍×ぴよりんのコラボライブ決定！名古屋観光特使 サックス侍名古屋観光特使 ぴよりん

名古屋観光特使として名古屋の観光魅力発信に取り組んでいる「ぴよりん」と「サックス侍」初のコラボ！NAKAGAWA CANAL DOORS開業および巨大ぴよりんバルーン設置を記念して、巨大ぴよりんバル―ン横でサックス侍による特別ライブが開催されます！

＜概要＞

・日 時：６月１８日（木）１２：００～１２：３０

・場 所：NAKAGAWA CANAL DOORS メインエントランス前

（巨大ぴよりんバルーン横）

・入場料：無料

・備 考：当日の混雑状況によっては入場規制や入場をお断りする

場合がございます。予めご容赦ください。

強風や荒天などの気象条件により展示を急きょ中止する

場合がございます。最新情報は、NAKAGAWA CANAL

DOORSの公式ウェブサイトにてご案内いたします。

協力：（公財）名古屋観光コンベンションビューロー

Topic４.水上電動モビリティ「Sixフロート」の試乗会を中川運河堀止水面にて開催！

設置イメージ１.設置イメージ２.

ヤマハ発動機株式会社が開発した、水上電動モビリティ「Sixフロート」。船舶免許・検査が不要な“ちょい乗り”が可能な新たな水上レジャーです。今回、開業を記念し、当施設に隣接している中川運河の水面にて試乗会を開催することになりました。

＜概要＞

・日 時：６月１9日（金）１1：００～21：0０

・場 所：中川運河 クルーズ名古屋乗船場 「ささしまライブ」付近

・参加費：無料

・備 考：当日は先着順となります。人数に限りがございますので、予めご了承ください。

強風や荒天などの気象条件により展示を急きょ中止する場合がございます。最新情報は、N

AKAGAWA CANAL DOORSの公式ウェブサイトにてご案内いたします。

Topic５. 開業を記念した各店舗のキャンペーン、限定商品も続々登場！●セトレ キャナル 名古屋（ホテル）客室イメージご夕食一例

セトレブランド東海エリア初出店となる「セトレ キャナル 名古屋」。中川運河のほとりで、水・風・光・緑を感じながら、自分をほどき、感性をひらく滞在をお届けする新たなSETREです。

オープンを記念した宿泊プランの予約受付を開始しております。 愛知県産木材を使用したサウナや半露天風呂、宿泊者専用ラウンジ、自然を感じるテラスなど、“ただ泊まるだけではない”時間をぜひご体感ください。

■ グランドオープン記念プラン(1泊2食付き / 1室2名) \59,000～（税込）

■ スタンダードプラン(1泊2食付き / 1室2名)\70,000～（税込）

公式予約サイト：https://go-setre.reservation.jp/ja/hotels/setrenagoya/plans?adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&after_days=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1(https://go-setre.reservation.jp/ja/hotels/setrenagoya/plans?adults=2&child1=0&child2=0&child3=0&child4=0&child5=0&children=0&rooms=1&dayuseFlg=0&after_days=0&sort=1&dateUndecidedFlg=1)

●PAUL CANAL DOORS（ベーカリー・カフェ）

開業を記念した「オープン記念セット」を数量限定で販売いたします。また「PAUL限定缶バッジ」を個数限定でプレゼントいたします。名古屋に１５年ぶりに帰ってきた人気ブーランジェリーの味をご賞味ください。

オープン記念セット

限定エコバッグイメージ

限定缶バッジイメージ

＜概要＞

■オープン記念セット

販売日時：６月１８日（木）、１９日（金）、２０日（土）

販売個数：各日先着５０個

販売価格：３,240円（税込）

販売内容：パンアソート５種、限定エコバッグ、ソフトドリンク引換券１枚

■限定缶バッジ

配布日時：６月１８日（木）から

配布個数：先着45０個

●CANALIA trattoria ＆ cafe（カフェレストラン）

グランドオープンを記念して、オープン前日まで（6/17（水））に対象期間内の先行予約をいただいたお客様に限り、下記特典をご用意いたしました。

＜特典内容＞

・予約対象期間：２０２６年６月１８日（木）～２０２６年１２月末日まで

・ランチ特典：年内何度でも使えるランチデザート券をプレゼント

・ディナー特典： １.ソムリエ厳選ワイン（カラフェ）サービス

２.本日の炭焼きメイン料理をプレゼント ※１.２.いずれか1つ選択

さらに、次回ご利用いただける「10％OFFチケット」を進呈。

・パーティー特典：１.10名様以上のご利用で、幹事様1名分無料

２.30名様以上のご利用で、乾杯用スパークリングワインをサービス

※１.２.いずれか１つ選択

・ウェディング特典 ：１.乾杯ドリンクプレゼント ２.会場費無料（音響機材費・控室料金含む）

＜キッズ特典＞

・予約対象期間：２０２６年６月１８日（木）～２０２６年６月３０日（火）まで

・特典内容：12歳以下のお子様を対象に、キッズドリンク＋キッズポテトを無料サービス

●DOORS COURT（ピックルボールコート）ロゴイメージピックルボールコート イメージ

オープンを記念し開業日にピックルボール体験会を実施します。奮ってご参加ください。

＜体験会概要＞

・日 時：6月18日（木）15：00～2１：00 ※１回あたり20分程度を予定しております。

・場 所：SASASHIMA PICKLEBALL CLUB （DOORS COURT）

・参加費：事前予約不要、参加費無料

・備 考：強風や荒天などの気象条件により急きょ中止する場合がございます。最新情報は、NAKAGA

WA CANAL DOORSの公式ウェブサイトにてご案内いたします。

用具貸出（ただしシューズの貸出はありませんので、ノンマーキングシューズか靴底が白か

青のテニスシューズをご持参ください）

※ピックルボールについて

ピックルボールとは、テニス・バドミントン・卓球の要素を融合したアメリカ生まれのラケットスポーツで、ルールがシンプルで初心者でも始めやすいなど、プレイを始めるハードルが低く、年齢、性別、運動経験を問わず自然な交流が生まれる点が大きな特徴で、世界で最も急成長しているスポーツの一つです。株式会社ピックルボールワンが2026年3月に行った調査によると、日本のピックルボール競技人口はおよそ33万人と推定され、2025年の競技人口およそ4.5万人からの進捗率は700％以上という爆発的な伸びとなっています。

※画像はすべてイメージです。

※本内容は現時点での計画であり、予告なく変更となる場合がございます。

４．施設概要

施設位置図全体パースイメージ

・施設名称：ＮＡＫＡＧＡＷＡ ＣＡＮＡＬ ＤＯＯＲＳ （ナカガワ キャナル ドアーズ）

・住 所：〒454-0001 名古屋市中川区運河町２-７―２

・アクセス ：（鉄道）名古屋駅から徒歩約１７分、あおなみ線ささしまライブ駅から徒歩約５分

（バス）名鉄バス５２、５６系統「ささしまライブ」停留所から徒歩約５分