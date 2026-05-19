大阪・中崎町のカフェ＆パティスリー「太陽ノ塔　洋菓子店」が初登場！　大丸東京店　最旬スイーツ

株式会社大丸松坂屋百貨店

〈太陽ノ塔 洋菓子店（ＴＮＴ ＭＡＲＫＥＴ）〉は、ノスタルジアと新しいトレンドが混在する町、大阪・中崎町で生まれました。一口食べれば思わず笑顔になる、そんなほっとするお菓子です。また、初出店の〈モチモグ〉は、新潟県長岡市で、古くから冬の風物詩として親しまれてきた大判焼きを、「季節を問わず楽しみたい」と２０２３年に誕生した新感覚スイーツ。〈バレルコーヒーバウム〉は、新潟の老舗「鈴木コーヒー」が手掛ける、コーヒーシーンに特化したバウムクーヘン専門店です。さらに、帝国ホテルで１０年修行を積んだシェフの三田正樹が、２０２１年に故郷の新潟市にＯｐｅｎしたパティスリー〈ＤＲＥＳＳ ＭＩＴＡ ＭＡＳＡＫＩ ＬＡＢ．〉が登場！大丸東京店の最旬スイーツをご紹介します。

「まいどおおきに」の気持ちを込めて贈りたい、大阪生まれのスイーツ！

〈太陽ノ塔 洋菓子店 （ＴＮＴ ＭＡＲＫＥＴ）〉【タイヨウノカンカン ｍｉｎｉ楕円缶 ココナッツレモンサブレ】５枚入 １,６２０円 【保存方法／常温】／１階ＭＶＰスイーツ（中央入口前）１階 ＭＡＰ１

人気のシーズン限定クッキーが、缶になって再登場。 さっくりと風味豊かに焼き上げたココナッツクッキーに、爽やかなレモンアイシングでひと手間加えました。

冷やして食べる大判焼きが初出店！

〈モチモグ〉【ＭＯＣＨＩＭＯＧＵ】 化粧箱入り５個セット １,９８０円【保存方法／冷蔵】 ／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ ＭＡＰ２

オリジナル融合のミックス粉を使用した、従来の大判焼きにはない、しっとり、もちもちとした、まるで生食感の大判焼きです。

新潟のこだわりスイーツ！

〈バレルコーヒーバウム〉【プレミアムバウム凛々】３４０ｇ ２,６００円【保存方法／常温】 ／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ２ ＭＡＰ３

新潟産の卵とはちみつをたっぷり使用。オーブントースターで焼いてバターをひとかけ。外側サクッ。中はジュワっとした食感がたまりません。こだわりのしっとり食感とリッチな味わいをご堪能ください。

蜂蜜の優しい味わいが絶妙に調和したフィナンシェが登場！

〈ＤＲＥＳＳ ＭＩＴＡ ＭＡＳＡＫＩ ＬＡＢ．〉【はちみつフィナンシェギフト】６個入 ２,３００円【保存方法／常温】 ／１階 ウイークリー・セレクトスイーツ３（ランキングＢＯＸ横）ＭＡＰ４

ＤＲＥＳＳの看板商品「はちみつフィナンシェ」。新潟養蜂のはちみつを贅沢に使用。一口食べると、はちみつの芳醇な香りが口いっぱいに広がります。

※価格は全て税込です。