【添い寝未就学児が“完全無料”】関東グランピング初「ウェルカムベビーのお宿」に認定！山梨・北杜市「glamping My dear,」がファミリー特化プランを販売開始

株式会社ブッキングリゾート

施設URL：https://www.hokuto-yamanashi-glamping.com/

今年の家族旅行はお子様無料＆安心な宿 glamping My dear,で

山梨県北杜市に位置するグランピング施設「glamping My dear,（マイディア）」は、ミキハウス子育て総研による 「ウェルカムベビーのお宿」の認定を、関東エリアのグランピング施設として初めて取得いたしました。こ れを記念し、未就学児の添い寝無料となる専用プランの販売を開始いたします。

1. 関東グランピング初の「ウェルカムベビーのお宿」認定

Orion Domeーオリオンドームー内観

「glamping My dear,」は、小さなお子様連れのご家族が安心してアウトドアを楽しめる環境づくりに注力してまいりまし た。この度、設備やサービス、周辺環境など全100項目のうち一定基準を満たした施設に贈られる「ウェルカムベビーのお宿」の認定を関東のグランピング施設として初めて受けました。

2. 【認定記念】添い寝未就学児「完全無料」プラン

- 充実のベビー用品：おむつ用ゴミ箱、ベビーバス、調乳ポット、補助便座などを完備。- 安全性への配慮：角の丸い家具の選定や、清潔感あふれる内装。- プライベート空間：全棟独立型で、お子様が泣いても周囲を気にせず過ごせる開放感。外観Spica domeースピカドームー内観充実した子ども向けレンタル品

「子供料金が意外とかかる」「荷物が多くて移動が大変」という親御様の声を反映し、未就学児のお子様が実質 0円で宿泊できるプランをご用意しました。お食事付き・素泊まりの両プランで対応いたします。本プランは、認定施設ならではの「安心」と「お得」を凝縮した、お子様連れ専用の特別仕様です。

お子様が安心して宿泊できる客室内「ウェルカムベビー認定記念」だけの5大特典

１. 未就学児の添い寝が“無料”

通常発生するお子様料金が0円に。家計に優しく豪華な旅を叶えます。

※未就学児のお子様2名に限ります

２. ミキハウス非売品「オリジナルカップ」プレゼント：

本プラン限定。ここでしか手に入らない、お子様に嬉しいミキハウスグッズを差し上げます。

３. 本プラン専用「充実の子供向け設備」を常設

ベッドガード、おもちゃ、おねしょマットなど、パパ・ママの不安を解消する備品をお部屋に完備。

４. 麦茶プレゼント

未就学児のお子様1人につき1本、水分補給に嬉しい麦茶をプレゼント。

５. ゆっくり11時チェックアウト

通常より1時間延長。朝の準備が大変なお子様のリズムに合わせて、ゆったりとお過ごしください

★ 安心のサポート

万が一の際も安心。粉ミルクやオムツの販売も行っているため、最小限の荷物でお越しいただけます。

「自由なスタイルで楽しむ『持ち込みBBQ』。こだわり食材や離乳食も、広々としたキッチン＆ダイニングで快適に」

【食事自由：ベビー安心セット付き ファミリー応援】”2名まで添い寝無料”《ウェルカムベビーのお宿認定施設》家族みんなで楽しむ特典満載のゆったりお泊まりプラン【食事選択あり】

■ 「好き嫌いが心配」なパパ・ママも安心の自由度

「まだBBQのお肉は早いかな？」「アレルギーがあるから外食は不安」といったお悩みも

素泊まりプランなら解決です。

■こだわりの食材を持ち込みOK

地域の直売所やスーパーで手に入れた山梨の食材を、プライベートデッキのグリルで調理。

■離乳食・幼児食の準備もスムーズ

全室に電子レンジや電気ケトルを完備。周りに気兼ねなく、お子様のペースで「お部屋食」を楽しめます。

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/705_1_fc89ad0cc77f6b6e173c6ab9a4122012.jpg?v=202605190851 ]添い寝無料＜素泊りプラン＞詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/glamping-my-dear/0/plan/id/252256/stay＜1泊2食付き＞大人は本格BBQ、子供はパクパク完食！世代を超えて楽しむ 『至福のグランピングディナー』【食事付き：ベビー安心セット付き ファミリー応援】”2名まで添い寝無料”《ウェルカムベビーのお宿認定施設》手ぶらで楽しむインクルーシブプラン【1泊2食】

■ パパ・ママのご褒美に。山梨が誇る「甲州ワインビーフ」を堪能

日常の忙しさを忘れ、ゆっくりとお食事を楽しんでいただくための贅沢なメニューをご用意！

■ お子様もパクパク！充実のキッズプレート

こちらのプランでは、未就学児のお子様にも専用の食事もご提供します。

■ “何もしない贅沢”を実現するフルサービス

「食事の準備で子供から目を離せない」「後片付けが大変」というアウトドアの悩みは一切ありません。

プランお食事内容

■ 大人：山梨の豊かな自然を味わう「グランピングBBQ〈ドリンク付き〉」

グランピングBBQ

＜MENU＞

甲州牛または甲州ワインビーフ ／ 富士桜ポーク ／ ロース富士桜ポーク／ 生ウィンナー ／

焼き野菜 ／ チーズアヒージョ ／ バケット ／ ご自分で作るピザ ／ おつまみ

■ 子供：認定施設ならではの安心・安全。子供が喜ぶ「キッズセット〈ドリンク付き〉」

子供も大好きなメニューが揃った、キッズセット

＜MENU＞

ハンバーグ ／フランクフルト ／ プチトマト ／フライドポテト ／ 季節のお野菜

焼きおにぎり ／ アイス

■朝食〈牛乳付き〉

爽やかな朝にピッタリな朝食。大人も子供も喜ぶ内容

＜MENU＞

ホットサンド（ハム、チーズ） ／ 新鮮野菜サラダ ／ スープ／ ヨーグルト

3. ＜期間限定プラン登場＞宿泊料金15％「五感で涼む、標高1,000mの別天地。日本名水百選の雫を味わう『食べる天然水かき氷』で、心まで澄み渡る初夏を」

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/705_2_aa03e21ad91e10e40bbca990fc5eaae2.jpg?v=202605190851 ]添い寝無料＜1泊2食付＞詳細はこちら :https://reserve.489ban.net/client/glamping-my-dear/0/detail/1253586汗ばむ初夏を北杜市の涼しい空気と自然の中で過ごす贅沢

6月～7月の期間限定で、山梨・北杜市の魅力を最大限に活かした「避暑地で過ごす初夏プラン」を販売いたします。最大のPOINTは、南アルプスが育んだ名水をその場で味わう「北杜の美味しい水を使用した特製かき氷」の無料プレゼント。視界に広がる新緑、肌をなでる清涼な風、そして喉を潤す名水の冷たさ。都会では決して味わえない「五感の涼」を、ご家族の思い出に

Glamping My Dear,とは

【期間限定15％OFFプラン】

お子様の「はじめて」に寄り添う、山梨・北杜市の貸切グランピング

都心から約2時間、日本名水百選にも選ばれる清流と豊かな森に囲まれた山梨県北杜市に位置する、全棟貸切型のグランピング施設です。

施設外観 [空撮]

■「ウェルカムベビーのお宿」認定の安心感

関東のグランピング施設として初めてミキハウス子育て総研の認定を取得。赤ちゃんや小さなお子様連れのご家族が、準備の負担なく、自宅のような安心感でアウトドアを楽しめる環境を整えています。

ミキハウス ウェルカムベビーのお宿認定証お子様もパパ・ママも安心して過ごせる時間

■一生モノの「はじめて」を創る

蛇口から出る南アルプスの名水、見上げた空を埋め尽くす星々、そして焚き火で焼くマシュマロの甘い香り。野菜マルシェで自由に選んだ食材で「オリジナルピザ」だって作れちゃいます。デジタル画面では決して味わえない「手触りのある感動」をお子様と一緒に楽しめます。

オリジナルピザ作り体験満天の星空を見る天体観測

■プライベート性を重視した独立型ドーム

全棟が独立したプライベート空間となっており、お子様が元気いっぱいに過ごしても、周囲を気にすることなく家族だけの時間を満喫いただけます。

「家族の数だけある『幸せ』のカタチに、寄り添い続ける場所へ」

夜のドーム外観Spica domeースピカドームー内観ダイニングエリア

「Glamping My Dear,」が関東グランピング施設初の『ウェルカムベビーのお宿』認定に挑んだのは、アウトドアを「特別な日のイベント」から「家族の日常の延長にある、最高の休息」へと変えたかったからです。

この初夏、山梨・北杜市の澄んだ空気と名水、そして家族だけのプライベートな空間で、一生色褪せない思い出の1ページを刻んでみませんか？

思い出に残る家族旅行を・・・[表3: https://prtimes.jp/data/corp/52784/table/705_3_dfd2eff8db2d4978d57094916968c3f3.jpg?v=202605190851 ]

※料金は改定する可能性がございますので、予約サイトにて最新の情報をご確認ください



◆施設概要

施設名：Glamping My Dear,

住所：〒408-0307 山梨県北杜市武川町柳澤2953-3

アクセス：【お車でお越しの方】

東京都内より約2時間10分

須玉ICより車で約20分

【電車でお越しの方】

JR日野春駅よりタクシーで約15分

公式サイトを見る :https://www.hokuto-yamanashi-glamping.com/Resort Glamping.com（リゾートグランピングドットコム）とは

リゾートグランピングドットコムは、全国のグランピング施設・リゾートヴィラに特化した予約サイトです。これまで主流であった旅館・ホテルでの宿泊とは異なる新たな体験型宿泊施設として認知されたグランピング。全国でも続々と開業が続いており、一定の基準を満たした評価の高いグランピング施設が予約可能です。

リゾートグランピングドットコム公式サイト：https://www.resort-glamping.com

株式会社ブッキングリゾートについて

株式会社ブッキングリゾートは、宿泊・観光業界の集客支援を専門とする企業です。主な事業内容として、宿泊施設への集客支援コンサルティング、グランピング予約サイト「リゾートグランピングドットコム」の運営、ペット同伴可能な宿泊施設の情報提供と予約サービスを行う「いぬやど」の運営、宿泊施設の開発支援、直営宿泊施設の運営などがあります。

【会社概要】

社名：株式会社ブッキングリゾート

代表：坂根正生

住所：大阪市北区梅田2-6-20パシフィックマークス西梅田13階

設立：2013年5月27日

資本金：393,641,920円

事業内容：グランピング・リゾートヴィラ、ペットと泊まれる宿の予約サイト運営

お問合せ先：info@booking-resort.jp

HP：https://www.booking-resort.jp