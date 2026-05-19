【ゲームマーケット2026春】Gakkenの新作ボードゲーム『食材の多い料理店』『ひらがなポーカー』ほか、イベント特別価格で販売。

株式会社 学研ホールディングス

株式会社 学研ホールディングス（東京・品川／代表取締役社長：宮原博昭）のグループ会社、株式会社 Gakken（東京・品川／代表取締役社長：南條達也）は、2026年5月23日（土）・24日（日）に国内最大級のアナログゲームイベント「ゲームマーケット2026春」に出展し、新作ボードゲーム『食材の多い料理店』『ひらがなポーカー』などをイベント特別価格で販売いたします。

今回出展する2作品は、ルールがわかりやすく、子どもから大人まで気軽に楽しめるボードゲームです。家族や友人同士はもちろん、ボードゲーム初心者でも盛り上がれる内容となっています。

【出展概要】

・イベント名：ゲームマーケット2026春

・日程：2026年5月23日（土）、24日（日）

・開催時間：11:00～18:00（※5月24日は17:00まで）

・会場：幕張メッセ展示ホール1・2・3・4

・ブース番号：M24

・イベント公式ホームページ：https://gamemarket.jp

・先行予約サイト：https://forms.gle/98shPjpeG1hbwZcZ8

■注目の新作１.『食材の多い料理店』

・プレイ人数：2～8人

・プレイ時間：約20～30分

・対象年齢：8歳以上

・セット内容：料理カード159枚、食材カード106枚、ゲームシート2枚、砂時計1個、ルールブック（英訳付き）

・プレイ動画：https://www.youtube.com/watch?v=_t25GozfklA

『食材の多い料理店』は、制限時間60秒以内に必要な食材カードを集め、料理を完成させる協力型パーティーゲームです。プレイヤーは「キッチン役」と「ホール役」に分かれ、完成した料理を見て正しいメニュー名を当てます。スピード感のある展開と、自然と会話が生まれるゲーム性が特徴です。ゲームデザインは、2025年ドイツ年間ゲーム大賞受賞作『ボムバスターズ』で注目を集めるゲームデザイナー・林尚志氏が担当しています。

・イベント特別価格：2,600円 （通常価格：2,860円）＜税込＞

・ご予約はコチラ▶https://forms.gle/98shPjpeG1hbwZcZ8

※5月21日（木）16:00まで受け付け中

▲『食材の多い料理店』

■注目の新作２. 『ひらがなポーカー』

・プレイ人数：2～4人

・プレイ時間：約15分

・対象年齢：6歳以上

・セット内容：カード70枚、説明書

・プレイ動画：https://youtu.be/rTZSFJ_3je0?si=GqsTZsem89l16T1Q

『ひらがなポーカー』は、ひらがなカードを組み合わせて“言葉”を作り、役を完成させるカードゲームです。知っている言葉の多さだけではなく、ひらめきや発想力も重要。シンプルなルールながら、大人も子どもも夢中になれるゲームとなっています。

・イベント特別価格：1,400円 （通常価格：1,540円）＜税込＞

・ご予約はコチラ▶https://forms.gle/98shPjpeG1hbwZcZ8

※5月21日（木）16:00まで受け付け中

▲『ひらがなポーカー』

［商品概要１.］

■『食材の多い料理店』

価格：2,860円（税込）

発売日：2026年4月28日

判型：A5変型判／ルールブック8ページ

ISBN：978-4-05-750987-7

発行所：株式会社 Gakken

学研出版サイト：https://hon.gakken.jp/book/1575098700(https://hon.gakken.jp/book/1575098700)

【本書のご購入はコチラ】

・Amazon：https://amzn.asia/d/0hzUbIlI(https://amzn.asia/d/0hzUbIlI)

・楽天ブックス：https://books.rakuten.co.jp/rb/18543197/(https://books.rakuten.co.jp/rb/18543197/)

［商品概要２.］

■『ひらがなポーカー』

価格：1,540円（税込）

発売日：2026年4月10日

判型：縦115×横90×高さ18mm／ルールブック8ページ

JAN：4582394269486

発行所：株式会社 Gakken

■株式会社 Gakken（Gakken Inc.）

https://www.corp-gakken.co.jp/

・代表取締役社長：南條 達也

・法人設立年月日：2009年1月13日（2022年10月1日商号変更）

・資本金：50百万円

・所在住所：〒141-8416 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・事業内容：出版・コンテンツ事業、グローバル事業、医療・看護出版コンテンツ事業、

園・学校向け事業、教室関連事業、EC・オンライン事業、広告事業を展開

■株式会社学研ホールディングス（GAKKEN HOLDINGS CO., LTD.）

https://www.gakken.co.jp/

・代表取締役社長：宮原 博昭

・法人設立年月日：1947年3月31日

・資本金：19,817百万円

・売上高：1,991億円、連結子会社：82社（2025年9月期）

東京証券取引所 プライム市場上場（証券コード：9470）

・所在住所：〒141-8510 東京都品川区西五反田2丁目11番8号

・電話番号：03-6431-1001（代表）

・事業内容：1946年創業の教育・医療福祉関連事業を展開する持株会社

教育分野：「学研教室」を始めとする教室・学習塾事業、

学習教材などの出版・コンテンツ事業、

教科書・保育用品などの園・学校事業など

医療福祉分野：サービス付き高齢者向け住宅事業、

認知症グループホーム事業、

保育園・学童などの子育て支援事業など

グローバル：150か国以上で活動・事業展開