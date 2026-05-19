人手不足倒産過去最多の442件、ココナラが外部人材活用の社会実装を加速 エージェントサービスのセールスパートナー制度を本格始動

株式会社ココナラ

株式会社ココナラ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長CEO：鈴木 歩、東証グロース：4176、以下「当社」）は、エージェント領域の事業拡大に向け、「セールスパートナー制度」を本格始動し、審査基準を通過した法人パートナーのみが使用できる「ココナラ認定パートナーバッジ」の提供を新たに開始します。

人手不足を背景とした倒産が過去最多を更新するなか、当社は本制度を通じて企業の経営課題に伴走するパートナー企業との接点を拡大し、外部スキルを活用した即戦力人材の紹介機会を広げてまいります。

◼️背景：人手不足倒産が過去最多、外部人材活用は経営の生命線へ

東京商工リサーチによると、2025年度の「人手不足」を要因とする企業倒産は、442件（前年度比43.0%増）と過去最多を記録しました（※1）。採用と定着の双方で打開策を欠いた企業が、事業継続そのものに支障をきたす局面に入りつつあります。

こうしたなか、フリーランス・副業人材を即戦力として迎える「外部人材活用」が現実的な人材戦略として浸透しつつあり、当社の『ココナラスキルマーケット』も140万人超のスキル登録者と62万社超の法人会員数を擁する外部人材活用のインフラとして定着しています。

一方で、人手不足の最前線に立つ企業の多くは、自社に最適な外部人材へ辿り着く手段を持ち得ていないという課題があります。

こうした社会的課題を背景に、当社の取引先からも「顧客から人手不足の相談を受けても、支援できないもどかしさがあった。ココナラを紹介することで、外部人材活用という解決策を提示したい」などの声が寄せられており、紹介者が自信を持って当社サービスを案内できる枠組みとして、本制度を本格始動するに至りました。

◼️セールスパートナー制度の概要：パートナーの「信頼の証明」と「継続報酬」を両立

本パートナー制度は、当社のエージェントサービス（『ココナラアシスト』『ココナラプロ』『ココナラコンサル』『ココナラBPO』）の活用を検討する企業を、パートナー企業から当社へご紹介いただく仕組みです。自社の営業組織だけでは接点を持ち得なかった企業へのリーチを、地域や業界に根差したパートナー企業との協働により拡大していきます。商談・契約・稼働後のフォローは全て当社の専任担当が担うため、パートナー企業は本来の事業活動の延長線上で、顧客企業の人材課題への新たな解決策を提示することができます。

1. 「公認」を可視化する「ココナラ認定パートナーバッジ」

反社会的勢力との関係有無の確認を含む審査基準を通過した法人パートナーに「ココナラ認定パートナーバッジ」を提供し、ガイドラインのもと、自社サイトや営業資料へのバッジ掲示が可能になります。バッジは、パートナーとの共創による価値の広がりを重なり合う形で表現しています。

2. 紹介後の実務はすべて当社が担う「トスアップ型」の運用設計

パートナー企業に求められるのは、人材課題を抱える企業を当社へお繋ぎいただく「紹介」のみです。要件定義、人材選定、商談、契約、稼働後のフォローはすべて当社専任担当が担うため、専門知識も不要で、既存の営業活動の延長で取り組める設計としています。

3. 稼働継続中はストック型で報酬が発生

法人パートナーはココナラ認定パートナーバッジの利用および各種営業支援資料の提供を含めて年会費30,000円、個人パートナーは無料でご参画いただけます（ココナラ認定パートナーバッジの提供対象は法人パートナーに限ります）。紹介企業との契約成立後は、当該企業の利用が継続する限り、受注金額の10%を毎月パートナー企業へお支払いするストック型の報酬設計とし、パートナー企業の安定的な事業基盤構築に貢献します（※2）。

申し込みはこちらから：https://assist.coconala.com/enterprise/agency

お問い合わせ：エージェント事業本部代理店営業チーム 甲田・金子 agent-partner@coconala.com(https://assist.coconala.com/enterprise/agency)

◼️今後について

140万人を超えるスキル人材を抱えるプラットフォームとして、地域・業界に根差したパートナー企業との連携を戦略的に拡大し、外部スキルが必要な企業へ確実に届く経済圏を構築してまいります。

『ココナラ』は、ミッションである「一人ひとりが『自分のストーリー』を生きていく世の中をつくる」のもと、個人のスキルと企業をつなぐ社会インフラとしての役割を進化させ、日本社会の人材流動性と生産性向上に貢献してまいります。

※1 出典：東京商工リサーチ TSRデータインサイト「2025年度の『人手不足』倒産 過去最多の442件 人件費高騰が1.7倍増、労働集約型で深刻さを増す」（2026年4月8日公表）

※2 『ココナラテック』を除く

【株式会社ココナラ】

（グロース市場・コード番号4176）

代表者 ：代表取締役社長CEO 鈴木 歩

所在地 ：東京都渋谷区桜丘町20－1 渋谷インフォスタワー6F

事業内容 ：

・知識・スキル・経験を売り買いできる日本最大のスキルマーケット「ココナラスキルマーケット」

・オリジナルのデジタルコンテンツを気軽に出品・購入できる総合マーケットプレイス「ココナラコンテンツマーケット」

・求人や仕事を掲載するだけで、多数のプロから応募が集まる「ココナラ募集」

・ニーズにぴったりのプロ人材に直接アプローチができる「ココナラスカウト」

・一人ひとりにあった弁護士が見つかる検索メディア「ココナラ法律相談」

・即戦力のITフリーランスを最速でご提案「ココナラテック」

・フルリモートのアシスタントに手間な業務をまるっとお任せ「ココナラアシスト」

・業界トップクラスのプロ人材がプロジェクトを推進「ココナラコンサル」

・案件に最適な実名トップクリエイターをご紹介「ココナラプロ」

・成果直結型のプロ集団が事業の課題に応える、チーム型ビジネス支援「ココナラBPO」

グループ会社：株式会社ココナラテック、株式会社みずほココナラ、株式会社フレームキャリア

ウェブサイト：https://coconala.co.jp/