インティメート・マージャー、 7/2（木）・3（金）開催「営業・マーケDXPO 札幌 ′26」に出展決定

株式会社インティメート・マージャー

国内最大級パブリックDMPを提供するデータプラットフォームカンパニーの株式会社インティメート・マージャー（本社：東京都港区、代表取締役社長：簗島 亮次、以下：当社）は、ブティックス株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：新村 鉄也、以下：ブティックス）が2026年7月2日（木）と3日（金）の２日間にわたり開催する「営業・マーケDXPO 札幌 '26」内の「デジタルマーケ・SNS活用展」エリアにブース出展することをお知らせいたします。

■営業・マーケDXPO 札幌 '26とは

「営業・マーケDXPO 札幌 '26」は、売上アップ・販路開拓、マーケティング活動の効率化、広告・宣伝・広報のDX化を支援するIT製品・サービスが一堂に会する、北海道最大級の商談型展示会です。

■待望の札幌初出展！北海道エリアのマーケティング課題を最新データで解決

当社はこれまで首都圏を中心に数多くのデータ活用支援を行ってまいりましたが、このたび、札幌エリアの展示会へ待望の初出展を果たすこととなりました。昨今、多くの企業が課題として抱える「CPAの高騰」や「Cookie規制への対応」、そして「実店舗への送客可視化」といったテーマに対し、国内最大級約10億のデータを活用した解決策を直接ご提案いたします。北海道エリアの皆さまと直接お会いできる貴重な機会となりますので、ぜひ当社ブースへお立ち寄りください。

■当ブースの見どころ

当社のブースでは、国内最大級の約10億のデータを活用した、これからのマーケティングに欠かせない3つの最新ソリューションを展示します。

1. 【札幌初公開】自然言語でデータから解を導き出す「AIエージェント」体験

当社が保有する膨大なオーディエンスデータに対し、日本語で問いかけるだけで、複雑な分析からグラフ生成、レポート作成までを数分で完結。難しいものととらえていたデータ活用を、誰もがその場で実行できる「AIエージェント」の実力を披露します。

2. 「ネットでの行動」から「リアルの来店」まで繋ぐ、データ活用術

国内最大級のデータを活用し、これまで追えなかった顧客の動きを鮮明に。高止まりする獲得単価（CPA）を改善する「勝てるマーケティング戦略」をご提案します。

3. 専門知識不要。数時間かかっていた分析作業が「一言」で終わる圧倒的タイパ体験

SQLやExcelのスキルは一切不要。マーケ担当者が「上司にそのまま提出できるレポート」をその場で生成する様子をご覧いただけます。データ分析の工数削減に悩む方必見のデモです。

ブースでは、これらの最新ソリューションをその場で体感いただけるデモをご用意しているほか、具体的な活用のご相談も承ります。 また、当日お越しいただいた方限定で、オリジナルノベルティ「3in1ケーブル」または「オリジナルステッカー」をプレゼントいたします。ぜひお気軽にお立ち寄りください。

※数に限りがあります。なくなり次第終了となりますのでご了承ください。

＜営業・マーケDXPO 札幌 '26概要＞

・日程：2026年7月2日（木） 9:30～17:00

2026年7月3日（金） 9:30～17:00

・会場：アクセスサッポロ 大展示場

（〒003-0030 北海道札幌市白石区流通センター4丁目3-55）

・出展エリア：デジタルマーケ・SNS活用展

・小間番号：3-19

・主催：ブティックス株式会社

・参加費：無料（事前登録制）

・イベントURL： https://dxpo.jp/real/fox/sapporo/sales/

■インティメート・マージャーについて（https://corp.intimatemerger.com/(https://corp.intimatemerger.com/)）

「世の中のさまざまな領域における、データを使った効率化」をミッションに掲げ、国内DMP市場導入シェアNo.1(※1)のデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」と「IM-UID」を保有するデータマーケティングカンパニー。約10億のオーディエンスデータ(※2)と高度な分析技術を掛け合わせたデータ活用プラットフォーム「IM-DMP」の提供・構築支援、データ活用に関するコンサルティングサービスを提供しています。また、プライバシー保護に関する取り組みとして、一般社団法人 日本経済団体連合会が掲げる「個人データ適正利用経営宣言」に賛同しています。今後はSales TechやFin Tech、Privacy TechなどのX-Tech領域に事業を展開し「データビジネスのプロデューサー集団」を目指します。

※1 出典元：「教えてURL Webサービス調査レポート 2024.3」

※2一定期間内に計測された重複のないブラウザの数を示します。多くの場合、ブラウザの識別にはCookieが利用され、一定期間内に計測された重複のないCookieの数のことを示します。