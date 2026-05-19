日本ワインブランド「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」新ヴィンテージ４種・新商品１種 数量限定新発売

サントリーホールディングス株式会社

サントリー（株）は、日本ワインブランド「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」より、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２３」など新ヴィンテージ４種を、新商品として「同 津軽 ピノ・ノワール＆シャルドネ スパークリング ロゼ ２０２３ ブロッサムエティケット」を、７月１４日（火）※から全国で数量限定新発売します。

※サントリー登美の丘ワイナリー、SUNTORY FROM FARM online shopでは７月１０日（金）より先行発売

当社は、「良いワインはよいぶどうから」の理念のもと、１００年以上にわたって日本の風土と向き合い、栽培・醸造技術を磨き上げ、ぶどうづくり・ワインづくりに取り組んできました。ブランド名にもある「ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ（すべては畑から）」のコンセプトのもと、丁寧なものづくりによってワインの品質を高めています。

信州・富士見町（長野県諏訪郡）は、八ヶ岳の麓にあり冷涼な気候に恵まれ、特に夏以降のぶどうの成熟期には気温が下がり、昼夜の寒暖差が大きくなるため、シャープな酸味が特長の甲州ぶどうを栽培することができます。

青森県の津軽地方は、ぶどうの生育期に雨が少なく収穫期は一気に冷涼になる気候と岩木山(いわきさん)の火山灰土壌が特長で、豊かな香りと酸味が魅力のぶどうを栽培することができます。

今回はこれらのぶどうの魅力を引き出した、「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」のテロワールシリーズとして、新ヴィンテージ４種・新商品１種を発売し、同ブランドのさらなるファン拡大を図ります。

●新ヴィンテージ４種 中味について

「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２３」

フレッシュなレモンやライム、かぼすを思わせる香りに、熟した柑橘のニュアンスが重なります。洋梨や和梨のような果実味、自然な甘みと、冷涼感のある酸味が調和したスパークリングワインです。

「同 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２５」

爽やかな柑橘と白桃、りんごを思わせる香りが特長です。フレッシュで完熟した果実味とすっきりとした酸味をお楽しみください。

「同 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２２」

りんごや香ばしいトーストを思わせる香りが特長です。完熟したぶどう由来のやわらかな甘みと酸味のバランスがよく、上品な余韻が心地よく続くスパークリングワインです。

「同 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２３ グリーンエティケット」

青りんごのような爽やかな香りと香ばしいトーストを思わせる香りとともに、甘やかな果実味に酸味が際立つスパークリングワインです。

●新商品「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 津軽 ピノ・ノワール＆シャルドネ スパークリング ロゼ ２０２３ ブロッサムエティケット」について

中味は、りんごのような華やかな香りとフルーティな味わい、若々しくやわらかな果実味が特長です。

パッケージは、津軽から世界に誇る瓶内二次醗酵スパークリングワインを生み出す夢に向けた、つくり手の挑戦の記録をイメージした手書きノートをデザインしました。若々しいロゼを色合いで表現しています。

― 記 ―

▼商品概要

商品名・色／タイプ・容量・アルコール度数

ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ 信州富士見町産 甲州 ブリュット ２０２３

白／スパークリング・辛口・７５０ml・１１.５％

同 津軽 ソーヴィニヨン・ブラン ２０２５

白／辛口・７５０ml・１２％

同 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２２

白／スパークリング・辛口・７５０ml・１１.５％

同 津軽 シャルドネ＆ピノ・ノワール スパークリング ２０２３ グリーンエティケット

白／スパークリング・辛口・７５０ml・１１.５％

同 津軽 ピノ・ノワール＆シャルドネ スパークリング ロゼ ２０２３ ブロッサムエティケット

ロゼ／スパークリング・辛口・７５０ml・１１.５％

▼価格 オープン価格

▼発売期日 ２０２６年７月１４日（火）

▼発売地域 全国（数量限定）

▼品目 果実酒

▼「ＳＵＮＴＯＲＹ ＦＲＯＭ ＦＡＲＭ」ホームページ

http://suntory.jp/NIHON/

▽本件に関するお客様からの問い合わせ先

サントリーお客様センター https://www.suntory.co.jp/customer/

以上