日本航空、ボーイング787型機のアビオニクス・システムサポートにGEエアロスペースを選定

GEエアロスペースジャパン

ブリスベン ─ 2026年5月19日 ─ GEエアロスペース（NYSE：GE）は本日、日本航空（JAL）と、ボーイング787型機のアビオニクス・システムサポートを対象とした10年間の整備・オーバーホール契約を締結したことを発表しました。本契約は、オーストラリアのブリスベンにあるGEエアロスペースの施設において調印されました。

本契約に基づき、GEエアロスペースのブリスベン整備拠点は、日本航空およびその子会社が運航するボーイング787型機のアビオニクス・システムに対して、修理および在庫提供サービスを提供します。プログラム管理および部品サポートは、シンガポールにあるGEエアロスペースが主導し、同社の地域的ネットワークと対応力をさらに活用して日本航空の運航を支援します。

GEエアロスペースは、本契約の対象となるボーイング787型機のコモン・コア・システムおよび関連アビオニクス・システムのOEMです。

株式会社JALエンジニアリング 執行役員部品サービスセンター長の川口 雄太氏は、次のように述べています。「GEエアロスペースとの今回の協業を通じて、私たちはコンポーネント（部品）の品質向上、そして何よりも運航の継続的な安全性の確保に努めてまいります。将来的には、成長とイノベーションの新たな機会を模索する中で、GEエアロスペースとのパートナーシップをさらに強化していくことを楽しみにしています。ボーイング787型機のさまざまなアビオニクス・システムのOEMとして、GEエアロスペースは深い技術的専門知識と統合的なサポート能力をもたらし、お客様に対する最高水準の安全性、品質、サービスの維持に貢献してくれるでしょう。」

GEエアロスペースのアビオニクス部門ゼネラルマネージャーであるマット・バーンズは、次のように述べています。「日本航空との長年にわたる関係を強化する新たな一章を加えることは非常に喜ばしいことであり、この契約は複数の点で重要な意味を持っています。本契約は、当社が日本の顧客と締結した初めてのアビオニクス・システムのカスタマーサポート契約となります。これは、世界で最も急成長している航空市場で事業を展開するお客様に対し、信頼性が高くシームレスなアビオニクス修理、在庫サービス、およびプログラム管理を提供する、当社の独自の地域的対応力を示すものです。」

日本航空は、世界を代表する国際航空会社の一つであり、GEエアロスペースのGEnx-1Bエンジンを搭載した53機のボーイング787型機を含む、117機のワイドボディ機を運航しています。

GEエアロスペースについて

GEエアロスペースは、航空宇宙推進、サービス、システム分野における世界的なリーダー企業であり、民間航空機用エンジン約50,000基、軍用機用エンジン約30,000基を導入しています。約57,000名の従業員で構成されるグローバルチームを擁するGEエアロスペースは、1世紀以上にわたる革新と学びを基盤に、航空の未来を創造し、人々を空へと導き、安全に地上へ帰還させることを使命としています。GEエアロスペースとそのパートナーが、現在、明日、そして未来の航空業界をどのように切り開いているかについては、www.geaerospace.comをご覧ください。