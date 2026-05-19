「ピーカンナッツ100年の森プロジェクト」に賛同し、陸前高田市にて植樹会を実施

ＫＮＴ-ＣＴホールディングス株式会社

KNT-CTホールディングス株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：小山 佳延）は、株式会社サロンドロワイヤル（本社：大阪府大阪市、代表取締役：前内 眞智子）、陸前高田市、東京大学の3者が協動して取り組む、「ピーカンナッツ100年の森プロジェクト」に賛同し、グループ会社の近畿日本ツーリスト株式会社、クラブツーリズム株式会社、株式会社近畿日本ツーリストブループラネット、株式会社近畿日本ツーリスト商事とともに、5月17日に岩手県陸前高田市にて植樹会を実施いたしました。

「ピーカンナッツ100年の森プロジェクト」記念植樹の様子

「ピーカンナッツ100年の森プロジェクト」は、ピーカンナッツの国内での生産・流通を拡大することで、日本の農業再生と地方創生を目指します。ピーカンナッツは100年以上実をつけ続ける長寿の木と言われ、本プロジェクトでは東日本大震災の被災後、15年間手付かずだった陸前高田の土地にピーカンナッツの苗木を植えることで、100年続く「希望の森」を創ります。

植樹会は、高田圃場にて陸前高田市の佐々木 拓市長ご参列のもと当社グループ関係者にて行われ、その後は高田松原津波復興祈念公園にて、東日本大震災津波伝承館や奇跡の一本松等の視察を行い、犠牲となられた方々への追悼の念を捧げるとともに、復興支援への思いを新たにいたしました。

当社グループは、これまでも東日本大震災で被災した地域への応援ツアーの実施等、さまざまな活動を通して復興支援に取り組んでまいりました。震災から15年を迎える本年において、本プロジェクトでの活動を、震災復興の歩みを未来へつなぐ社会貢献活動と位置付け、継続的な地域支援として、グループ会社とともにオリジナル商品の開発や、新たなツアー造成に取り組みます。また、本取組みは、SDGs17の目標の「8.働きがいも経済成長も」「11.住み続けられるまちづくりを」「13.気候変動に具体的な対策を」「17.パートナーシップで目標を達成しよう」の趣旨に沿った取組みであり、今回植樹した苗木は、陸前高田の復興の歩みと100年先の未来へとつながる森創りの一環として、大切に育んでまいります。今後もこのような取組みを通じて、地域との持続的な関係を築きながら、関係人口の創出と地域の活性化に貢献してまいります。

【当日の様子】

氷上太鼓による和太鼓パフォーマンスを鑑賞

植樹の様子

震災遺構（米澤商会）の視察

東日本大震災津波伝承館の視察

高田松原津波復興祈念公園にて献花・追悼

奇跡の一本松の視察

【当社グループ会社のご紹介】

近畿日本ツーリスト株式会社

団体旅行を主とする旅行会社として、法人・教育・地域交流事業を幅広く展開。自治体や地域と連携し、観光を通じた地域活性化や社会課題解決に取り組んでいます。

https://corp.knt.co.jp/ja/

クラブツーリズム株式会社

個人旅行を主とする旅行会社として、多彩なテーマ旅行や地域体験型ツアーを展開。旅を通じて東日本大震災の被災地域の復興支援や関係人口の創出にも取り組んでいます。

https://www.club-tourism.co.jp/jpn/

株式会社近畿日本ツーリストブループラネット

訪日旅行を主とする旅行会社として、世界各国からお越しのグループのお客さま向けの旅行企画や、オンラインにて周遊型のオリジナルツアー商品販売など、海外市場へ広く展開しています。

https://www.knt.co.jp/bp/

株式会社近畿日本ツーリスト商事

グループの商事会社として、旅行関連商材や地域産品の企画・販売を通じ、観光と地域活性化を支援しています。株式会社サロンドロワイヤルと協業し、ピーカンナッツの普及にも取り組んでいます。

https://www.knts.co.jp/