NECパーソナルコンピュータ主催「AI×PC DAY 2026」にパネルディスカッション登壇・展示出展

株式会社ヘッドウォータース

AIソリューション事業を手がける株式会社ヘッドウォータース（本社：東京都新宿区、代表取締役：篠田 庸介、以下「ヘッドウォータース」）は、4月24日（金）にNECパーソナルコンピュータ株式会社（以下「NECPC」）が開催した法人向けイベント「NECパーソナルコンピュータ AI×PC DAY 2026」にてパネルディスカッション登壇・展示出展を行いました。

- イベント概要

「AI×PC DAY 2026」は、AI技術とビジネス活用の最新動向を紹介するNECPC初の法人向けイベントです。PC上で安全に動作するローカルAIとクラウドを組み合わせた活用モデルや、"現場で本当に使われるAI"の最新ユースケースが、展示・デモ・講演を通じて紹介されました。

https://www.necpc-aipc.jp/

- パネルディスカッション登壇

ローカルAIソリューションをリードする4社によるパネルディスカッション「AI PC活用の未来に向けて」が行われ、当社からは技術戦略事業部 戦略推進部 推進部長の藤江 梓が登壇しました。

藤江は、エッジとクラウドが相互に連動する「Agentic Workflow」の概念を提唱し、その具体例として保険業務向けの「引受査定AIエージェント」を紹介しました。同エージェントは、営業現場へのヒアリングを通して「ネットワーク環境が不安定、またはつながらないケースが少なくない」ことが判明したことを受け、ローカルの小規模言語モデル（SLM）で機密データを保護しながら現場での即時判断を可能にする仕組みとして開発しました。

ディスカッション終盤では、藤江は「AIに指示する時代から、AIが先回りする時代が来る」との見方を示し、ユーザーの操作やコンテキストを理解して動くAIが実現すれば「PCは個人の価値ある資産になる」と語りました。さらに"AIが先回りする時代"の実現に向け、PC操作や画面イベントの文脈から意図を推定し、登録済みワークフローと照合しながら支援レベルを段階的に切り替える「Context-Aware Agent Engine（CAE）」の研究開発を進めていると述べました。

※ 関連報道

・Yahoo!ニュース「PCは『道具』から『パートナー』へ──NECPCが描くAI PCの未来とローカルAI実装」

https://news.yahoo.co.jp/articles/134090431f9ee7e8f72f150e91e8e275e0965fa0?page=1

・ITmedia PC USER「PCを道具から"パートナー"と呼べる日は来るか？ NECPCが描くローカルAIの未来 『AI×PC DAY 2026』レポート」

https://www.itmedia.co.jp/pcuser/articles/2604/29/news016.html

- 展示：「ローカルSLMでつくるPC内生成AIチャット基盤」を出展

当社は「ローカルSLMでつくるPC内生成AIチャット基盤」を出展しました。その特徴として、PC上の小規模言語モデル（SLM）でクラウドに依存せず生成AIチャットを実現できる点と、機密情報を外部送信せずに業務活用できる点を紹介しました。

▲当社展示ブースの様子- 本イベントへの参加を通じて

ヘッドウォータースは、PCが「道具」から「パートナー」へと進化する時代において、ローカルAIとクラウドを組み合わせたハイブリッドなAI活用を推進しています。

今回のイベントでは、NECPCをはじめとするパートナー企業とともに、AIが現場に定着するための具体的なアプローチを共有する機会となりました。当社は今後も、AIエージェントの社会実装に向けた取り組みを加速してまいります。

以上

- 商標について

記載されているイベントなどの固有名詞は、各社の商標または登録商標です。

- 会社情報

会社名：株式会社ヘッドウォータース

所在地：〒163-1304 東京都新宿区西新宿6-5-1 新宿アイランドタワー４階

代表者：代表取締役 篠田 庸介

設 立：2005年11月

URL ： https://www.headwaters.co.jp/