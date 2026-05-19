高速道路PAが″有田の観光拠点″に変身！　恐⻯⾻格模型や特産品抽選が楽しめる「有田広域観光キャンペーン」5月24日開催

和歌山県 地域振興部 観光局 観光振興課

ありだ広域交流協議会（構成団体：有田市、湯浅町、広川町、有田川町、有田観光物産センター株式会社、有田振興局）は、高速道路利用者を対象に、有田地域の観光資源および特産品の魅力を発信する「有田広域 観光キャンペーン」を、2026年5月24日（日）、湯浅御坊道路 吉備‧湯浅パーキングエリア（PA）上り線にて開催します。

本キャンペーンでは、PAに立ち寄られたドライバーや観光客、ご家族連れの皆さまに向けて、観光パンフレットやPRパネル展示による観光情報の提供に加え、「ワカヤマソウリュウ」の全身⾻格模型の展示、有田地域のご当地キャラクターの登場、特産品が当たるガラガラ抽選会、特産品販売など、多彩なコンテンツを無料でお楽しみいただけます。

---------------------開催概要---------------------

■イベント名

有田広域観光キャンペーン

■開催日時

2026年5月24日（日）13:00～17:00

※小⾬決行

※⾬天の場合は2026年5月31日（日）に延期

延期の有無は、ありだ広域交流協議会公式Instagram（@arida.wakayama）にてお知らせします。 ■会場

湯浅御坊道路 吉備‧湯浅パーキングエリア 上り線

（所在地：和歌山県有田郡有田川町熊井674）

■主催

ありだ広域交流協議会（構成団体：有田市、湯浅町、広川町、有田川町、有田観光物産センター株式会社、有田振興局）

■対象

高速道路をご利用の方（どなたでもご参加いただけます）

■参加費

入場無料

※高速道路をご利用のうえ、吉備‧湯浅PA上り線にお立ち寄りください

---------------------企画趣旨---------------------

有田地域は、みかんをはじめとする農産物、歴史的な町並み、海‧山に恵まれた自然景観など、多彩な観光資源を有しています。

本キャンペーンでは、高速道路PAという日常的に利用される空間を活用し、「立ち寄りの時間」がそのまま観光情報収集や地域の魅力発見の場となるような仕掛けを用意。気軽な接点づくりを通じて、有田地域へのリアルな来訪‧周遊につなげることを目的としています。

-----------------主なコンテンツ・見どころ-----------------

１．観光情報のワンストップ提供

・有田地域の観光パンフレットを無料配布

・4市町の観光PRパネル展示

２．「ワカヤマソウリュウ」全身⾻格模型の展示

・和歌山県で発見された恐⻯「ワカヤマソウリュウ」の全身⾻格模型を間近で見学可能

・ご家族連れのお子さまにも楽しんでいただける、フォトジェニックな展示です

３．ご当地キャラクターがPAに登場

・有田地域のゆるキャラが登場予定（全員集合は13：30～を予定）

-ゆーあちゃん

-いなむー

-ありりん

・写真撮影やグリーティングなど、気軽にふれあえる時間を予定しています。

４．有田の味覚などが当たるガラガラ抽選会

・有田地域の特産品が当たるガラガラ抽選会を実施

・旅の途中のちょっとしたお楽しみとして、ご参加いただけます

※参加対象者は、ありだ広域交流協議会のInstagramまたはTikTokをフォロー＆リポストしていただいた方に限ります

※賞品内容は当日会場でご案内します

５．特産品の販売（おみやげ‧ドライブのお供に）

・有田地域ならではの特産品をその場で販売

-山椒

-みかんジュース など

・ドライブのお供やご自宅へのおみやげとして、お求めいただけます。

-----------------来場にあたってのご案内-----------------

・本イベントは高速道路PAでの開催のため、会場へは高速道路をご利用のうえお越しください。

・会場周辺の混雑状況により、運営方法の変更を行う場合があります。

・荒天などやむを得ない事情により、開催内容を一部変更または延期する場合があります。最新情報は Instagram（@arida.wakayama）をご確認ください。

----------------本件に関するお問い合わせ先----------------

ありだ広域交流協議会事務局

（和歌山県有田振興局 地域づくり部地域づくり課内）

〒643-0004 和歌山県有田郡湯浅町湯浅2355-1

TEL：0737-64-1286