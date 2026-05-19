株式会社クロス・マーケティング

株式会社クロス・マーケティング（本社：東京都新宿区 代表取締役社長兼CEO：五十嵐 幹、以下当社）は、5月28日（木）にセミナーを開催いたします。



詳細・お申込みはこちら

https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260528(https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260528)

■セミナー内容

本セミナーでは、学術調査全体の現状と動向だけではなく、これから研究活動を始めるにあたってのお役立ち情報を解説します。

- 一般的な調査との違いや進め方も含めて、学術調査の基礎的なやり方をゼロから知りたい。- 調査会社を利用するメリットを知りたい。- 学術調査でよく利用されるネットリサーチとは何か、どのように調査会社を選べばよいかわからない。- 学術調査における調査手法や金額、スケジュールを知りたい。

このようなニーズをお持ちの方に向けて、学術調査の進め方から調査会社の選定ポイント、具体的な事例まで、わかりやすくご紹介します。

当社では、年間1,000件以上の学術調査を実施しています。こうした実績を踏まえ、当社の学術調査における特徴や、多様な調査手法についてもお伝えします。



■プログラム

- 学術調査の基本- 学術調査の進め方と流れ- 調査会社を利用するメリットと選び方- クロス・マーケティングの学術調査- クロス・マーケティングのご紹介- 参加者特典のご案内

■このような方にオススメ

- 学術調査の基本的なやり方や進め方がわからない- インターネット調査とはどのようなものなのか知りたい- 調査会社を利用した豊富な調査手法を知りたい- 数ある調査会社の中から最適な会社の選び方を知りたい- 学術調査にかかる金額やスケジュールを知りたい

■開催概要

名称：【これから始める学術調査】調査会社が支援するリサーチの第一歩＜特典付き＞

日時：2026年5月28日（木）11:00～11:45

参加方法：Zoomによるオンラインセミナー・事前申込制 ※前日に視聴URLをお送り致します。

参加費：無料

詳細・お申込みはこちら：https://www.cross-m.co.jp/seminar/20260528

※参加者特典の詳細は、セミナーにてお知らせいたします。

※競合企業などご参加をお断りする場合がございます。

今後も当社は、さまざまな手法を取り入れながら、お客様のマーケティングパートナーとして、ニーズに適したマーケティングリサーチ、マーケティングソリューションを提供していきます。



【会社概要】

会社名： 株式会社クロス・マーケティング https://www.cross-m.co.jp/

所在地： 東京都新宿区西新宿3-20-2 東京オペラシティタワー24F

設立： 2003年4月1日

代表： 代表取締役社長兼CEO 五十嵐 幹

事業内容： マーケティング・リサーチ事業、マーケティング・リサーチに関わるコンサルテーション

■本リリースに関するお問い合わせ先

株式会社クロス・マーケティング セミナー事務局

seminar@cm-group.co.jp