業界初・葬儀社の一括資料請求機能を「葬儀の口コミ」に追加

株式会社ディライト一括資料請求のイメージ（一度に最大5社）

株式会社ディライト（本社：東京都新宿区、代表取締役：高橋 亮）が運営する葬儀専門口コミサイト「葬儀の口コミ」（soogi.jp）は、2026年5月7日より、葬儀業界初※となる一括資料請求機能を追加しました。複数の葬儀社の資料をまとめて請求でき、19都道府県・217市区町村の29法人に対応しています。

※葬儀社への一括資料請求機能において。2026年5月7日時点・自社調べ

背景：余裕を持って葬儀社を比較可能に

葬儀は突然訪れるため、冷静に複数の葬儀社を比較検討する時間的余裕がないのが現状です。プラン内容や費用の詳細が問い合わせるまでわからないケースも多く、情報の非対称性が消費者の不安や後悔につながっています。

資料の一括請求機能を使えば、もしもの時に備えて地域の葬儀社のプランや費用感を把握することが可能です。

機能概要（2026年5月7日時点）

- 対応葬儀社：29法人- 対応エリア：19都道府県 / 217市区町村- 費用：無料- 最大5社まで一括請求可能

ご利用の流れ

今後の展開

資料請求対応葬儀社のイメージ- 各葬儀社ページの「無料資料請求はこちら」をクリック- 氏名・住所・送付方法を入力- 同一地域で資料請求可能な葬儀社を選択- 複数の葬儀社へ同時に資料請求が完了

「葬儀の口コミ」は、今後も対応エリア・葬儀社の拡大を進めるとともに、葬儀業界の透明性向上につながる取り組みを継続してまいります。

「葬儀の口コミ」について

「葬儀の口コミ」（https://soogi.jp）は、葬儀社選びという精神的にも時間的にも困難な問題を解消するために作られたウェブサイトです。実際に葬儀をした方からの口コミや、詳しい葬儀社情報を提供しています。

主な特徴

- 信頼できる口コミ： 実際に葬儀を行った人からの口コミを掲載。投稿時に連絡先確認や証明書類の提出を求め、本物の利用者の声であることを確認しています。- 直接連絡： コールセンターなどを介さず、利用者が葬儀社と直接電話で話せます。- 完全無料： 初期費用・月額費用は一切なく、見積もりや相談も全て無料。会員登録も不要です。- 豊富な情報： 料金プラン、実際の葬儀事例、祭壇や式場の画像、施設情報などを一つのサイトで比較検討できます。- 24時間365日対応： 全国どこでも、いつでも葬儀の相談・依頼ができます。

会社概要

- 会社名 ：株式会社ディライト- 設立 ：2007年10月1日- 本社所在地：東京都新宿区新宿1-36-12 サンカテリーナ2F- 代表者 ：代表取締役 高橋 亮（Xアカウント：https://x.com/takaryo_delight）- 資本金 ：50,000,000円（2023年1月31日現在）- URL ：https://delight.co.jp

サービス

- 『葬儀の口コミ』：https://soogi.jp- 『葬儀のウェブ担当』：https://sougi-webtan.com- 『お墓の口コミ』：https://oohaka.jp- 『お墓のウェブ担当』：https://www.sougi-webtan.com/lp-oohaka/- 『AI検索ラボ』：https://delight.co.jp/ai-search-lab/