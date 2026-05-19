【Amazon暮らし応援 初夏のお買い得SALE開催】Greeshow、防災・断水対策を支える人気防災ギアを特別価格で展開｜携帯浄水器・防災ラジオ・簡易トイレなど対象

メリショー・ジャパン 株式会社

「Greeshow」は、2026/5/20(水) 00:00 ～ 5/27(水) 8:59まで開催されるAmazon初夏のお買い得SALEにて、人気の携帯浄水器、防災ラジオ、防災用簡易トイレなどを期間限定価格で販売いたします。

Amazon公式ストア: https://www.amazon.co.jp/greeshow

Greeshowは、すべての人が自然災害を無事に生き延びる権利を持つと信じています。私たちは、地震や台風、大雪といった自然災害において、より多くの方々が困難を乗り越えるための支援をしたいと願っています。災害を予測することはできませんが、防災用品をご用意いただくことで、皆様が確かな「備え」と「安心」を持てるようになることを心より願っています。

Amazon初夏のお買い得SALE対象 注目商品

Greeshow 電動携帯浄水器 GS-2811

【セール価格】

通常価格：\18480

セール価格：\14228

商品リンク：https://amzn.to/3YIxvdx

地震や台風による断水時、「安全な飲み水を確保できるか」は命に直結します。

GS-2811は、5段階の高性能限外ろ過システムを搭載した電動携帯浄水器です。

水道水や川、渓流の水、雨水などを、わずか数分で安全な飲料水へ浄化可能。微粒子、赤錆、原虫嚢子、沈殿物などの不純物だけでなく、目に見えない大腸菌、コレラ菌、微生物などを99.9999％除去し、災害時でも安心して飲める水を確保します。

さらに、USB-C充電に加え、ソーラー蓄電・手回し充電にも対応。

停電時でも使用できる「持ち運べる浄水場」として、防災士からも推奨されています。

Greeshow 携帯浄水器 GS-288

【セール価格】

通常価格：\3980

セール価格：\2829

商品リンク：https://amzn.to/3RlrdOa

わずか62g。

ポケットサイズながら、約8,000Lもの浄水能力を実現した超軽量サバイバル浄水器です。

沢水・雨水・湧き水などを安全な飲料水へろ過でき、防災備蓄はもちろん、登山・キャンプ・海外旅行でも活躍。

未使用状態で5年間保存可能なため、「防災リュックに入れっぱなしでも安心」な備蓄アイテムとして人気を集めています。

Greeshow 防災ラジオ GS-2901

【セール価格】

通常価格：\6280

セール価格：\4582

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0GCJS4M5N

停電時、“情報が入らない不安”を減らすために開発された多機能防災ラジオ。

FM/AM/SW対応に加え、ワンタッチ自動選局機能を搭載し、高齢者でも簡単操作が可能。

さらに、大音量SOSサイレン、5WAY照明、5000mAh大容量バッテリー、スマホ充電機能も搭載し、避難時の「情報」「明かり」「連絡手段」をこれ1台でサポートします。

Greeshow 防災用簡易トイレ GS-2760P

【セール価格】

通常価格：\3880

セール価格：\2322

商品リンク：https://www.amazon.co.jp/dp/B0DPQNK1MY

災害時、最も深刻化しやすい問題の一つが「トイレ問題」です。

Greeshowの簡易トイレは、水不要で使用可能。

高吸収凝固剤と防臭袋により、断水時や避難所でも衛生的な環境を維持できます。

15年以上の長期保存に対応しており、家庭・企業・自治体の防災備蓄としても導入が進んでいます。

Amazon初夏のお買い得SALE 開催概要

開催期間：2026年5月20日（水）0:00 ～ 5月27日（水）08:59

【Greeshow Amazon公式ストア】https://www.amazon.co.jp/greeshow

Greeshowはこれからも、“災害時に本当に役立つ製品”を通じて、より多くの方の安心・安全な暮らしを支えてまいります。

GreeShowについて

香港に本社を置く弊社MERYSTARは、長年にわたり浄水器フィルターの高度な技術を磨き続けてまいりました。その集大成として2021年に立ち上げたのが「GreeShow」です。ブランド名には「緑、溢れる」という願いを込め、地球環境保護を象徴するイメージを掲げています。「地球のためになる」をコンセプトに、皆様へ安心で健康的なライフスタイルをご提案いたします。

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●Amazon公式ストア: https://www.amazon.co.jp/greeshow

●Greeshow公式楽天市場: https://www.rakuten.co.jp/keynice/

●Greeshow公式サイト: https://www.greeshow.com

●メールアドレス：support@greeshow.com

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