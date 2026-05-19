【美容室TAYA】TAYA 中野店 5/19(火)移転オープン

株式会社田谷

美容室TAYAを運営する株式会社田谷（本社：東京都渋谷区、代表取締役会長兼社長：田谷 和正）は

2026年5月19日、TAYA 中野店を移転オープンいたします。

2024年10月創業60周年を機にブランドリニューアルを実施した美容室TAYAは、順次サロンのリニューアルを進めております。この度の中野店は今までのインショップの店舗から、路面の店舗へと移転し、新たな場所にオープンいたします。

サロンの特徴

お客さまに“毎日どこでもキレイ”でいていただくために、スタッフは全員が「ビューティライフデザイナー」。 技術・理論・接遇・創造という4つの柱に基づいたTAYAならではの教育のもと、お客さまのためのデザインと居心地のよい空間のご提供、また高付加価値のメニュー展開で、他店との差別化を図り、お客さまにオンリーワン・オンリーベストの技術とサービスを提供いたします。

「トータルビューティ」を叶えるメニュー展開

大人の美しさを叶える上質なメニューの導入

トリートメント「COREME(コアミー)」-髪を芯から強く-

自分らしいヘアデザインをいつまで自由に楽しむ、大人のためのヘアケアシリーズ。大切な髪の“芯（コア） ”をケアすることで、まとまり感・柔らかなうるおい感を持続する最新ヘアケアが新しくなりました。

COREME 5/12(火)リニューアル

炭酸シャンプー・トリートメント「エルデュール」

炭酸シャンプー＆トリートメントを日常に。美容室オリジナル商品が頭皮や髪を健やかに整えます。未来も美しい髪のために、ご自宅でもお使いいただきたい製品です。

炭酸泉「トルケアシュア」

炭酸泉で髪と頭皮に付着した汚れや、カラーやパーマによる残留アルカリを除去し、髪と地肌を整えることで、ありのままの健康でピュアな髪に導きます。

TAYA 中野店ではすべてのメニューに炭酸泉付き。

くつろぎの"うたた寝"シート「YUME iXi（ユメイクシ）」

からだをやさしく包み込むシートに寝そべるようにくつろぐ "うたた寝" 姿勢が快適なシャンプー台。シャンプーの時間もゆったりとおくつろぎいただけます

TAYA 中野店

移転オープン日：2026年5月19日（火）

所在地：〒164-0001 東京都中野区中野3丁目33-9 vereda nakano2階

電話番号：03-5341-3860

アクセス：JR中野駅 徒歩3分

営業時間：10時～19時

面積：130平方メートル （39.4坪）

設備：セット面10台・シャンプー台4台

ご予約はこちら :https://tayanet.jp/salon/0232/株式会社田谷

株式会社田谷とは、『すべての人に夢と希望を与え社会に貢献する』という企業理念のもと、「TAYA」「Shampoo」「ano」と、美しさへの多様なニーズを満たすために、コンセプトの異なるブランド美容室を国内に約60店舗展開する企業です。サロン展開の他、シャンプー・トリートメント・化粧品などのオリジナル商品開発や、他企業との業務提携によるお客様満足度の向上に取り組んでいます。

会社概要

会 社 名：株式会社田谷

代 表 者：代表取締役 会長 兼 社長 田谷 和正

本社所在地：東京都渋谷区千駄ヶ谷五丁目23番13号

公式サイト：https://tayanet.jp/

コーポレート：https://www.taya.co.jp/

Instagram：https://www.instagram.com/taya_hairsalon/

X：https://x.com/taya_hairsalon

YouTube：https://youtube.com/@taya_hairsalon

note:https://note.com/taya_hairsalon