池伝株式会社、サプライチェーン攻撃に備え、情報漏洩対策を強化するため「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋」を導入

株式会社ハンモック

株式会社ハンモック（本社：東京都新宿区、代表取締役社長：若山 大典、証券コード：173A、以下「ハンモック」）は、池伝株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：小林 孝彰、以下「池伝」）が、「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策のクラウドサービスである「AssetView Cloud ＋（アセットビュー クラウド プラス）」を導入したことを発表します。

■導入の背景と期待される効果

池伝は、洋菓子・パンの材料および包装資材を取り扱う製菓材料の専門商社です。チョコレート、乳製品、糖類、ナッツ、フルーツ素材といった基礎原材料から、パッケージ、フィルム、箱類などの包装資材まで幅広く提供しており、スイーツ・ベーカリー市場のサプライチェーンにおいて中核的な役割を担っています。長年にわたり築いた多くの信頼と実績をもとに、地域密着型の営業ネットワークを通じて、各市場のニーズに的確に応える体制を構築しています。また、世界的パティスリーコンクール「クープ・デュ・モンド・ドゥ・ラ・パティスリー」においてオフィシャルスポンサーを務めるなど、業界の発展に向けた支援活動も積極的に行っています。

近年、ランサムウェアによる「サプライチェーン攻撃」が急増していることを受け、池伝では様々なセキュリティリスクへの対策に取り組んできました。ランサムウェアのような外部からの攻撃だけではなく、内部からの情報漏洩に対しても対策を強化する方針を出し、業務用端末の操作ログを記録・管理できるIT資産管理ツールを検討していました。複数のクラウド製品を比較検討した結果、個人情報や機密情報を含むファイルの操作に対して、より厳格な管理を行える事から、万が一の事態に備え、インシデント発生の際も迅速に対応できる点が評価され、「AssetView Cloud ＋」の導入を決定しました。

AssetView Cloud ＋ は、「ヒト」を軸に、企業や組織が所有するIT資産（ハードウェア、ソフトウェア、ライセンスなど）を一元的に管理・運用するクラウドサービスです。個人情報や機密情報を含むファイルへ操作が行われた場合、管理者はアラート通知を受け取るとともに、管理画面上で操作ログを確認できます。また、利用者はPC利用・操作時に注意喚起のメッセージが表示されるため、不正操作の抑止効果も期待できます。さらに、社内ネットワークに接続している機器を管理できるため、未管理端末の不正接続も検知可能です。これにより、情報漏洩や不正操作のリスクを早期に把握・対応でき、情報漏洩対策の強化につながります。



■池伝株式会社について

https://www.ikeden.com/

■AssetView Cloud ＋ について

AssetView Cloud ＋は、情報システム担当者が管理・対策業務を最小限のリソースで効率的に実施できるよう、ヒトを軸とした新しい管理が実現できる運用管理ツールです。

従来型のデバイスを軸とした管理ではなく、デバイスやSaaSを利用する「ヒト」に着目し、「ヒト」を軸に、情報資産・IT資産・SaaSを適正管理し、内部・外部からの脅威へのセキュリティ対策を実現できます。

管理コンソールは、運用目的ごとにまとめられた新しくモダンな画面デザインにより、操作性とわかりやすさが向上しています。

また従来の統合型パッケージ製品とは異なり、お客様の運用目的にあわせた”プラン”を、必要なタイミングでご導入頂けるためムダをなくしIT投資効果を最大化できます。

AssetView Cloud ＋ 詳細 :https://hmk.web-tools.biz/nws/download/web_cloudplus/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral&utm_campaign=20260519

株式会社ハンモックについて

ハンモックは、法人向けソフトウェアメーカーです。パーパスとして「テクノロジーの力で､未来をつくる新しい体験を提供し､ひとりひとりが輝く社会へ」を掲げ、顧客の課題、ニーズ、困りごとをITで解決するため、今まで世の中になかった機能を実現し、必要な機能を高品質で、スピーディーにかつ適切な価格で提供することを目指しております。



社 名：株式会社ハンモック

所在地 ： 東京都新宿区大久保1-3-21 ルーシッドスクエア新宿イースト3F

代表者 ： 代表取締役社長 若山 大典

設 立 ： 1994年4月1日

資本金 ： 83,863千円（2026年3月31日現在）

URL ： https://www.hammock.jp/



製品・サービス

・「ヒト」を軸とした情報セキュリティ対策『AssetView Cloud ＋ 』

https://www.hammock.jp/assetview/cloudplus/

・名刺管理、営業支援ツール『ホットプロファイル』

https://www.hammock.jp/hpr/

・帳票設計不要のAI-OCRサービス『DX OCR』

https://www.hammock.jp/dxocr/

※本ニュースリリース記載の会社名および製品名は、各社の商標または登録商標です。