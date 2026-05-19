MMORPG『レジェンドオブユミル』、新規ユーザー向けの6週間集中成長支援イベントを開催！

株式会社Weｍade Japan

WEMADE Co., Ltd.（代表取締役 Park, Kwan Ho、以下WEMADE）は、Unreal Engine 5採用グローバルMMORPG『レジェンドオブユミル（Legend of YMIR）』において、新規ユーザーでも安定して成長し、主要コンテンツへいち早く適応できるよう設計された「新規ユーザー集中成長育成イベント」を実施すると発表した。あわせて、インドネシアの言語サポートおよび文化を取り入れたグローバルコンテンツも追加し、全世界のユーザーとの接点をさらに広げる。

本イベントの詳細は、以下の公式ページよりご確認できる。

▶ 5/19(火)開始のイベント詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/release/737723

▶︎ 5/19(火)のアップデートに間する詳細はこちら

https://www.legendofymir.com/ja/news/notice/737687?wmsso_sign=check

■ 6週間にわたる新規ユーザー集中成長育成イベントを実施

「新規ユーザー集中成長育成イベント」は、初めてゲームを始めるユーザーが序盤から中盤にかけてスムーズに成長できるよう設計された、6週間にわたる大型支援イベントである。

イベントの一環である段階別のログインイベントと成長支援報酬を通じて、キャラクター育成に必要な装備やアイテムを順次受け取ることができる。

特に、成長過程で必要となる核心報酬を段階的に提供することで、序盤のプレイ負担を大幅に軽減している。希少から英雄グレードに至る主要報酬や、レベル達成報酬を通じて、新規プレイヤーがより素早く戦闘力を高め、中盤以降のコンテンツへの参入基盤を整えられるよう支援する。

■ 既存・復帰ユーザーでも楽しめるコンテンツも順次解放

新規ユーザー向けの取り組みと並行して、既存および復帰ユーザー向けのコンテンツアップデートも継続して実施される。キャラクター成長の幅を広げる新規システムをはじめ、レイドや協力コンテンツ、クラン単位の戦闘コンテンツなど、多彩なプレイ要素が順次追加される予定だ。

これにより、ユーザーは自身のプレイスタイルに合わせて、成長・協力・競争といった幅広いコンテンツを楽しめる環境が整う。WEMADEは今後も追加成長システムや協力・戦闘コンテンツのアップデートを継続し、あらゆる層のプレイヤーが長く楽しめるサービスを目指す。

■ 育てたキャラクターが資産に――キャラクターNFTシステムを追加

自身のキャラクターをブロックチェーン基盤の資産へと変換し、マーケットで取引できる「キャラクターNFTシステム」が実装された。1段階覚醒およびレベル60を達成したキャラクターをNFTとしてミンティングできる。ミント後もゲーム内でのプレイは通常通り可能で、マーケットで取引する際は「封印」を行うことで他のユーザーへの譲渡が可能となる。

封印を解除すれば再びゲーム内でプレイでき、WEMADEはブロックチェーン技術を活用することでユーザーがこれまで積み重ねてきたキャラクターの価値を真の資産として認める新たな仕組みを提供していく。

■ クランの威信をかけた新コンテンツ「クラン殲滅戦」開幕

クラン間の1対1対戦コンテンツ「クラン殲滅戦」が毎週水曜日20:00～21:00（サーバー時間）に開催される。目標スコア10,000点を先に達成したクランが勝利となり、タワーの占領、モンスター討伐、賞金ターゲットの撃破といった多彩な方法でスコアを獲得できる。

ライフ制やタワーオブジェクトの活用など戦略的要素も豊富で、終盤には参加者全員の攻撃・命中が強化される「戦場の試練」も発動し、最後まで目が離せない展開が続く。勝利クランの最大貢献者には専用報酬が送られる。なお、今シーズンはプレシーズンとして進行予定で、正規シーズン開始は別途告知される。

■ 排出物の限界を超える「超越システム」が実装

ヴァルキリー・ディーシル・バディの3種の排出物に、同一の排出物を素材として最大3段階まで超越させられる「超越システム」が追加された。段階が上がるごとにスキル強化や宝物スロットの有効化など強力な恩恵が解放され、3超越「完全体」達成時には専用称号と豪華な視覚効果が付与される。

超越は確率制だが、天井システムにより一定回数失敗すると次回の試行で成功が確定保証される。キャラクター育成のさらなる奥深さをもたらす本システムは、既存・復帰ユーザーにとって新たなやり込み要素となるだろう。

■ インドネシア神話をモチーフにした新規コンテンツも登場

今回のアップデートでは、インドネシア語サポートの導入と合わせて、同国の伝説の生き物「バロンケット」をモチーフにした新規ディーシルが登場する。また、現地の代表的な食文化に着想を得たバフアイテムもイベント報酬として提供され、ユーザーがゲーム内で地域の文化をより身近に感じられる仕掛けが盛り込まれている。

WEMADEは先行して日本、フィリピンなどの地域向けに展開したサーバー運営や地域コンテンツの経験を土台に、今後も各国のユーザー特性と文化要素を反映したコンテンツを継続的に拡充していく方針だ。

■ グローバルユーザーとの接点をさらに拡大へ

WEMADEの担当者は、「新規ユーザーがより早くゲームの核心的な楽しさを体験できるよう成長支援の仕組みを強化するとともに、各地域の文化的特性をゲーム内に自然な形で取り入れることを目指した。今後もグローバルユーザーがより親しみやすく、深みのあるサービスを楽しめるよう、『レジェンドオブユミル』のグローバル競争力を強化していく」と述べている。

WEMADEは今後も新規・既存・復帰ユーザーすべてが充実したプレイ体験ができるよう、継続的なコンテンツ拡充とグローバルサービスの高度化を推進していく計画だ。

■ ゲームの入手方法

『レジェンドオブユミル』は、公式サイト（https://legendofymir.com）およびWEMIX PLAY（https://wemixplay.com）からPC版をダウンロードできる。

モバイル版はGoogle PlayストアとApp Storeにて配信中。

▶『レジェンドオブユミル』App Store/Google ダウンロードQRコード

【参考サイト】

・公式サイト：https://www.legendofymir.com/ja/

・公式X(日本専用)：https://x.com/LegendofYMIR_JP

・公式Discord：https://discord.com/invite/legendofymir

・公式Youtube：https://www.youtube.com/@WEMADEGlobal

・WEMIX PLAYイベントページ：https://event.wemixplay.com/legendofymir

WEMIX概要

WEMIX3.0はこれまでの経験に基づいて開発されたプラットフォームを中心としたサービス志向の開放型メインネットであり、分散型、セキュリティ、拡張性などブロックチェーンネットワークの核心となる要件を満たしている暗号資産。WEMIX3.0の巨大なエコシステム (Mega-Ecosystem)の成長を率いるブロックチェーンゲームプラットフォーム「WEMIX PLAY」やDAO(分散型自律組織)&NFT(非代替性トークン) プラットフォーム「NILE」、DeFi(分散型金融)プラットフォーム「WEMIX.Fi」など、3大プラットフォームを有しており、各プラットフォーム内で様々なサービスとビジネスが生成されている。

▼WEMIX関連サイト

・WEMIX HomePage：https://www.wemix.com/

・WEMIX PLAY(BCG PF)：https://wemixplay.com/

WEMADE会社概要

「WEMADE」は2000年2月10日に韓国で設立されたPCオンラインゲーム及びスマホゲームの開発・運営する会社である。「ICARUS ONLINE」、「MIR4」、「Mir M」、「Night Crows」など多数ゲームタイトルの開発・サービスし、2018年からはブロックチェーン事業を並行し独自メインネットコインWEMIX3.0を中心としたプラットフォームサービスを展開している。WEMADEは韓国のKOSDAQ上場企業であり、傘下には世界各国の支社と複数のゲームスタジオがある。

▼基本情報

・会社名：WEMADE Co., Ltd.（韓国KOSDAQ上場(証券コード：112040)）

・設立：2000年2月10日

・代表者：代表取締役社長 朴 瓘鎬（Park, Kwan Ho）

・事業内容：ゲームメディアコンテンツの開発及びパブリッシング、ブロックチェーン事業

・ホームページ：https://www.wemade.com/