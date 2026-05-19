Onebox株式会社｜会社サイトをリニューアルしました！

Onebox株式会社

複数人でのメール対応を効率化するメール共有・問い合わせ管理システム「yaritori(https://yaritori.jp/)」や金融総合メディア「FUKUROU(https://fukurou.yaritori.jp/card/)」を運営するOnebox株式会社は、会社サイトをリニューアルいたしました。



・会社サイト：https://onebox.tokyo/

【リニューアルの背景】

お陰様で、当社事業は順調に拡大し、お客様・取引先・社内メンバーなどのステークホルダーも多岐にわたるようになりました。

現時点でのステークホルダーや、今後当社に関わっていただく方々に向けて、「Oneboxはどんな会社で、どのような想いでビジネスをしているのか」を発信するため、会社サイトをリニューアルしました。

【リニューアルのポイント】

１.. ミッション/バリューの策定

「非創造的な業務をなくす」というミッションのもと、「良いものを創る」「楽しく働く」「ワンチーム」という3つのバリューを策定しました。

ミッション/バリューの詳細はこちら：https://onebox.tokyo/about/

ミッションバリュー

２.. 採用ページを新設

組織拡大に向け、募集職種や働く環境などまとめた採用ページを新設しました。Oneboxで一緒に働く仲間を積極的に募集しています。

採用の詳細はこちら：https://onebox.tokyo/recruit/

採用メッセージ働く環境

３.. 公式noteを開設

会社・事業・メンバーに関するリアルな情報を定期的に発信していきます。働く人の声など、会社の雰囲気などがわかる情報をお届けします。

公式note：https://note.com/onebox_2020

Onebox株式会社 概要

当社は、2020年3月の設立のスタートアップ企業です。企業の業務効率化と意思決定の質を高めるサービスを展開しています。

1. メール共有・問い合わせ管理システム『yaritori(https://yaritori.jp/)』

『yaritori』は、問い合わせ対応・顧客管理・一斉送信など、フロントオフィス業務を効率化する“メール起点のDXツール”として、朝日新聞社、西川株式会社、ラクスル株式会社など、業界・規模を問わず250社以上の企業に導入されています。

2. BPO・オンラインアシスタント『yaritori AIアシスト(https://yaritori.jp/assistant/)』

AIと人の目を組み合わせてメール対応を代行する『yaritori AIアシスト』では、企業ごとの文脈に合わせた応答品質の向上と対応負荷の軽減を実現しており、AIエージェントの実用化に向けた取り組みも進めています。

3. 法人・ビジネスカード比較メディア『FUKUROU 法人カード(https://fukurou.yaritori.jp/card/)』

法人・ビジネスカードの選び方を支援する比較メディアを通じて、企業のITツール選定・導入を後押しする情報発信にも注力しています。

今後も「業務効率化を支える」という軸を中心に、各サービスの連携を強化し、企業の持続的な成長に貢献してまいります。

■会社概要

会社名 ：Onebox株式会社

公式サイト：https://onebox.tokyo/

代表取締役：奥村 恒太

所在地 ：〒150-0043 東京都渋谷区道玄坂1-10-8 渋谷道玄坂東急ビル 2F