プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」とクラウド版「My Redmine」を「オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya」に出展
ファーエンドテクノロジー株式会社（所在地：島根県松江市、代表取締役 前田 剛）は、2026年5月23日（土）に名古屋市中小企業振興会館で開催される「オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya」に出展いたします。
ブース展示では、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」の、ユーザーインターフェースが大幅に改善される次期バージョンのデモや、クラウド版「My Redmine」のデモを行います。プロジェクト管理ツールを検討中の方からRedmineをご利用中の方まで、導入、運用についてご相談いただけます。
また、セミナー発表では、不確実性の高いプロジェクト管理における意思決定をテーマにした「EV（Expected Value）思考で運用するRedmine」に弊社社員：呂 勝男（ロ ショウナン）が登壇いたします。
■ オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya 概要- 日程： 2026年5月23日(土) 10:00 ～ 18:00（展示は16:00まで）
- 会場： 中小企業振興会館 3階 第2ファッション展示場
- 参加費： 無料
- 公式サイト： https://event.ospn.jp/osc2026-nagoya/
■ 登壇情報
呂 勝男（ロ ショウナン）
タイトル： EV（Expected Value）思考で運用するRedmine ー ポーカーに学ぶ、不確実性下の意思決定とプロジェクト管理
時 間： 13:00 ～ 13:45
会 場： 4F 第3会議室(1)
発表者： 呂 勝男（ロ ショウナン）
ファーエンドテクノロジー株式会社 プロモーショングループ
■ 展示ブースでの案内内容
当日のブースでは、プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」および、そのクラウド版「My Redmine」のデモを実施します。ツールの導入相談から運用上の悩み、オンプレミスからクラウドへの移行相談まで、専門スタッフがお応えします。
- プロジェクト管理ツールを初めて導入される方： ツールを導入するメリット等をご説明します
- Redmine初心者の方： 便利な使い方や運用のコツをご紹介します
- 既存のRedmine利用者の方： 次期バージョンのご紹介や、クラウド版への移行相談等を承ります
- チームのタスク管理や情報共有に課題を感じている方： 組織に合った最適な活用法をご提案します
■ プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」とは
Redmineは、プロジェクト管理、タスク管理、進捗管理、情報共有を支えるオープンソースソフトウェアです。2026年6月でリリース20周年を迎えます。作業を「チケット」として管理し、ガントチャートやカレンダーの自動生成、Wikiによる知見の蓄積など、チームの業務を可視化・効率化する豊富な機能を備えています。
次期バージョンのRedmineのユーザーインターフェース
■ クラウドサービス「My Redmine」とは
「My Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」をクラウド上で利用できるサービスです。会社やチームにおけるタスク管理や課題管理、お問い合わせ管理、インシデント管理、バグ管理などさまざまな場面で利用されています。無料で翌月末までお試しできます。
My Redmine
My Redmineウェブサイト(https://hosting.myredmine.jp/)
【導入事例】
1,700社以上の企業・団体にご活用いただいています。（住友重機械工業株式会社様、セントラル硝子株式会社様、丸紅ITソリューションズ株式会社様 ほか）
My Redmine 導入事例(https://hosting.myredmine.jp/case/)
■ ファーエンドテクノロジーとRedmineの関わり
弊社は15年以上にわたり、Redmineの開発と普及に貢献してきました。代表の前田は開発メンバー（コミッター）の一員としても活動しています。2025年9月にリリースされた「Redmine 6.1」では、全76件の新機能・修正のうち48件（63%）を弊社が開発するなど、Redmineの開発に協力しています。
Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり(https://www.farend.co.jp/redmine/)
■ 会社概要- 会社名： ファーエンドテクノロジー株式会社
- 代表者： 代表取締役 前田 剛
- 所在地： 〒690-0003 島根県松江市朝日町498番地 松江センタービル
- 設立： 2008年9月
- コーポレートサイト： https://www.farend.co.jp/
- 事業内容：
- - オープンソースソフトウェアを活用したクラウドサービスの提供（My Redmine、My Subversion）
- - オープンソースソフトウェアへの開発協力（主にRedmineの開発）
- - オープンソースソフトウェアの開発（Redmine互換のRedMicaの開発）
- - クラウドサービス「Planio」の日本国内におけるサポートおよびプロモーション
- - Redmine/RedMicaに関する情報発信（Redmine.JP、Redmine.JP Blog）
■ 本件に関するお問い合わせ
ファーエンドテクノロジー株式会社
プロモーショングループ
Webサポート窓口(https://www.farend.co.jp/contact/)