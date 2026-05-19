プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」とクラウド版「My Redmine」を「オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya」に出展

ファーエンドテクノロジー株式会社

ファーエンドテクノロジー株式会社（所在地：島根県松江市、代表取締役 前田 剛）は、2026年5月23日（土）に名古屋市中小企業振興会館で開催される「オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya」に出展いたします。

ブース展示では、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」の、ユーザーインターフェースが大幅に改善される次期バージョンのデモや、クラウド版「My Redmine」のデモを行います。プロジェクト管理ツールを検討中の方からRedmineをご利用中の方まで、導入、運用についてご相談いただけます。

また、セミナー発表では、不確実性の高いプロジェクト管理における意思決定をテーマにした「EV（Expected Value）思考で運用するRedmine」に弊社社員：呂 勝男（ロ ショウナン）が登壇いたします。

■ オープンソースカンファレンス（OSC）2026 Nagoya 概要

■ 登壇情報

- 日程： 2026年5月23日(土) 10:00 ～ 18:00（展示は16:00まで）- 会場： 中小企業振興会館 3階 第2ファッション展示場- 参加費： 無料- 公式サイト： https://event.ospn.jp/osc2026-nagoya/呂 勝男（ロ ショウナン）

タイトル： EV（Expected Value）思考で運用するRedmine ー ポーカーに学ぶ、不確実性下の意思決定とプロジェクト管理

時 間： 13:00 ～ 13:45

会 場： 4F 第3会議室(1)

発表者： 呂 勝男（ロ ショウナン）

ファーエンドテクノロジー株式会社 プロモーショングループ

■ 展示ブースでの案内内容

当日のブースでは、プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」および、そのクラウド版「My Redmine」のデモを実施します。ツールの導入相談から運用上の悩み、オンプレミスからクラウドへの移行相談まで、専門スタッフがお応えします。

■ プロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」とは

- プロジェクト管理ツールを初めて導入される方： ツールを導入するメリット等をご説明します- Redmine初心者の方： 便利な使い方や運用のコツをご紹介します- 既存のRedmine利用者の方： 次期バージョンのご紹介や、クラウド版への移行相談等を承ります- チームのタスク管理や情報共有に課題を感じている方： 組織に合った最適な活用法をご提案します

Redmineは、プロジェクト管理、タスク管理、進捗管理、情報共有を支えるオープンソースソフトウェアです。2026年6月でリリース20周年を迎えます。作業を「チケット」として管理し、ガントチャートやカレンダーの自動生成、Wikiによる知見の蓄積など、チームの業務を可視化・効率化する豊富な機能を備えています。

■ クラウドサービス「My Redmine」とは

次期バージョンのRedmineのユーザーインターフェース

「My Redmine」は、オープンソースのプロジェクト管理ソフトウェア「Redmine」をクラウド上で利用できるサービスです。会社やチームにおけるタスク管理や課題管理、お問い合わせ管理、インシデント管理、バグ管理などさまざまな場面で利用されています。無料で翌月末までお試しできます。

My Redmine

My Redmineウェブサイト(https://hosting.myredmine.jp/)

【導入事例】

1,700社以上の企業・団体にご活用いただいています。（住友重機械工業株式会社様、セントラル硝子株式会社様、丸紅ITソリューションズ株式会社様 ほか）

My Redmine 導入事例(https://hosting.myredmine.jp/case/)

■ ファーエンドテクノロジーとRedmineの関わり

弊社は15年以上にわたり、Redmineの開発と普及に貢献してきました。代表の前田は開発メンバー（コミッター）の一員としても活動しています。2025年9月にリリースされた「Redmine 6.1」では、全76件の新機能・修正のうち48件（63%）を弊社が開発するなど、Redmineの開発に協力しています。

Redmineとファーエンドテクノロジーとの関わり(https://www.farend.co.jp/redmine/)

■ 会社概要

■ 本件に関するお問い合わせ

- 会社名： ファーエンドテクノロジー株式会社- 代表者： 代表取締役 前田 剛- 所在地： 〒690-0003 島根県松江市朝日町498番地 松江センタービル- 設立： 2008年9月- コーポレートサイト： https://www.farend.co.jp/- 事業内容：- - オープンソースソフトウェアを活用したクラウドサービスの提供（My Redmine、My Subversion）- - オープンソースソフトウェアへの開発協力（主にRedmineの開発）- - オープンソースソフトウェアの開発（Redmine互換のRedMicaの開発）- - クラウドサービス「Planio」の日本国内におけるサポートおよびプロモーション- - Redmine/RedMicaに関する情報発信（Redmine.JP、Redmine.JP Blog）

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Webサポート窓口(https://www.farend.co.jp/contact/)