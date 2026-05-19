「何から始めればいいかわからない」企業へ。monoDuki合同会社、鹿児島県内中小企業向けにAI・デジタル活用支援を開始

monoDuki LLC.

monoDuki合同会社（本社：鹿児島県鹿児島市、代表：村上将太郎、以下：monoDuki）は、鹿児島県が募集を開始した令和8年度「かごしま中小企業DX推進事業費補助金」の活用を検討する鹿児島県内中小企業向けに、AIやデジタルツールを活用した業務改善支援を開始します。

本支援では、「補助金を使えるか分からない」「AIやデジタルツールで何ができるか分からない」という段階から、現在の業務を一緒に整理し、取り組み内容の具体化を支援します。

■ 建設・測量分野では、対象業務の工数を約80%削減した事例も

monoDukiではこれまで、福祉、農業、建設・測量、教育機関など、人手不足や記録・報告・引き継ぎの負担が出やすい現場に対して、業務整理、デジタル活用、AI・クラウド活用支援を行ってきました。

建設・測量分野の現場DX支援では、日々の記録・報告・写真管理・帳票作成の流れを整理し、現場入力と事務処理をつなぐ仕組みを構築。対象業務において、現場担当・事務側の工数を約80%削減した事例があります。

今回の支援では、こうした実績をもとに、鹿児島県内中小企業の「何から始めればよいか分からない」という段階から、業務整理、AI・デジタル活用、社内定着までを支援します。

※上記は個別事例における対象業務での成果であり、同様の成果を保証するものではありません。

■ 令和8年度「かごしま中小企業DX推進事業費補助金」について

令和8年度「かごしま中小企業DX推進事業費補助金」は、鹿児島県内の中小企業が、デジタル技術の導入や社内でデジタルを活用できる人材の育成などに取り組む際の費用の一部を支援する制度です。

鹿児島県の公表情報では、補助対象者は鹿児島県内に事業所を有する中小企業、補助率は対象経費の3分の2以内、補助上限額は400万円とされています。

申請手続きや対象経費の詳細については、鹿児島県および事務局が公開する公式情報をご確認ください。

「かごしま中小企業DX推進事業費補助金」専用HP：https://r8dx-kagoshima.pref.kagoshima.lg.jp/

■ こんなお悩みから相談できます

AIやデジタル活用と聞くと、大きなシステム導入を想像する方も少なくありません。

しかし、中小企業にとって重要なのは、まず毎日の仕事の中で時間がかかっている作業を見直すことです。

たとえば、次のような悩みから相談できます。

- 補助金を使えるか分からない- AIやデジタルツールで何ができるか分からない- 日報や報告書の作成に時間がかかっている- 紙や表計算ソフトで管理している情報を探すのに時間がかかる- 写真、チャット、電話、口頭確認で情報がバラバラになっている- 同じ内容を何度も入力・確認している- 「あの人に聞かないと分からない」仕事が増えている- 現場と事務の間で転記や確認が何度も発生している- 新しいシステムを入れても、現場で使われるか不安がある- 何から始めればよいか分からず、社内で話が止まっている

monoDukiでは、最初から大きな仕組みを入れるのではなく、現場の仕事の流れを整理してから、必要な方法を選びます。今ある紙や口頭確認をすべてなくすのではなく、残すもの・変えるものを一緒に整理します。

■ monoDukiが支援すること

1. 今の仕事を整理する

まず、日々の仕事の流れや、時間がかかっている作業を整理します。

たとえば、次のような内容を確認します。

- どの作業に時間がかかっているか- どの情報がどこにあるか- 同じ内容を何度も入力していないか- 確認や報告に時間がかかっていないか- 特定の人にしか分からない仕事がないか- AIやデジタルツールで楽にできそうな作業はどこか

新しいツールを入れる前に、まず「どの仕事を楽にするべきか」を明確にします。

2. 記録・報告・引き継ぎを、後から使える形に整える

現場では、紙、写真、表計算ソフト、チャット、電話、口頭確認などに情報が分かれていることがあります。

monoDukiでは、こうした情報を単にデジタル化するのではなく、後から報告書作成、引き継ぎ、振り返り、改善判断に使える形へ整理します。

たとえば、次のような取り組みが考えられます。

- 日報や報告書作成の時間を減らす- 現場で一度入力した情報を、事務側でもう一度入力しない流れにする- 社内の情報を探しやすくする- 問い合わせ対応を効率化する- 紙の記録をデジタルで管理する- すでに社内で使っているクラウドサービスを活用する- 生成AIを使って、文書作成や情報整理を効率化する

重要なのは、流行りのツールを入れることではなく、今の業務に合った形で使える仕組みにすることです。

3. 社員が日々の業務で使えるところまで支援する

AIやデジタルツールは、導入しただけでは定着しません。

実際に使う社員の方が、日々の業務の中で使える状態になることが重要です。

monoDukiでは、ツールの導入だけでなく、次のような支援も行います。

- 経営者・管理職向けの説明- 現場担当者向けの使い方研修- 実際の業務を題材にしたワークショップ- 社内で使い続けるためのルールづくり- 導入後の振り返りと改善

導入して終わりではなく、社内で使い続けられる形にすることを重視しています。

4. 補助金活用に向けた内容整理を支援する

補助金を活用するには、「何に取り組むのか」「どのような効果が見込めるのか」「どのように進めるのか」を整理する必要があります。

monoDukiでは、企業の状況をヒアリングしながら、次のような内容を整理します。

- 現在困っていること- 改善したい業務- 導入したいAI・デジタルツール- 期待できる効果- 必要な費用- 進め方とスケジュール- 導入後にどのように使い続けるか

本支援は、補助金の採択を保証するものではありません。申請にあたっては、鹿児島県および事務局が公開する募集要領、申請様式、FAQ等をご確認ください。

■ これまでの支援事例

建設・測量分野：現場と事務の記録・報告業務を整理

建設・測量分野では、現場記録、写真、報告内容が分散し、現場担当と事務側の双方に、転記・整理・報告書作成の負担が発生していた業務について、記録・報告の流れを整理した事例があります。

現場で入力した情報を後から報告書に使える形に整え、通信環境が不安定な場所でも入力できる方法に対応することで、対象業務において現場担当・事務側の工数を約80%削減しました。

農業分野：AIや機械を入れる前に、作業を整理

農業分野では、人手不足や高齢化により、AIや機械を活用して作業を楽にしたいものの、何から始めればよいか分からないという課題がありました。

monoDukiでは、作業を工程ごとに分け、各工程にかかる時間や人数を整理し、理想の状態と現在の状態を比べられるようにしました。これにより、どの作業を改善すべきか、どのような情報を記録すべきかを判断しやすくしました。

福祉分野：現場の見え方まで踏まえた記録方法の見直し

福祉分野では、紙の申し送りや口頭での引き継ぎを整理する中で、単にスマートフォン入力へ置き換えるのではなく、利用者やご家族からの見え方、職員の負担感、ケアの流れを踏まえて、音声入力など現場に合う記録方法を検討した事例があります。

記録を単なる事務作業として捉えるのではなく、引き継ぎ、振り返り、ケアの質向上に使える情報として整理することを重視しています。

教育機関向け：技術を目的化しないデジタル人材育成

教育機関向けには、AI・XR等の技術を単なる体験で終わらせず、課題整理、制作、発表、成果発信までつなげるデジタル人材育成支援を行ってきました。

技術そのものを目的にするのではなく、現場の課題や学習目的に合わせて、使う人が考え、試し、説明し、改善できる状態をつくることを重視しています。

■ 相談しやすい取り組み例

■ 初回相談で整理すること

製造業・食品加工業- 紙の記録やチェック表を後から探すのに時間がかかっている- 作業記録や日報をデジタル化したい- 品質管理の記録を整理したい- 手順書や教育資料を整えたい- 受発注や在庫管理を見直したい- 報告書作成の時間を減らしたい建設・設備・現場系の事業者- 現場写真、作業報告、見積・請求前の確認がバラバラになっている- 日報や作業報告を簡単にしたい- 案件ごとの情報をまとめて管理したい- 若手への仕事の引き継ぎをしやすくしたい- 紙、写真、チャット、電話でバラバラになっている情報を整理したい福祉・介護・地域サービス- 記録、連絡、加算に関わる書類づくりの負担を減らしたい- シフトや連絡の流れを整理したい- 献立、加算、書類管理を効率化したい- スタッフ教育の資料を整えたい- 必要な情報をすぐ確認できる状態にしたい小売・観光・サービス業- 問い合わせ対応を効率化したい- SNSや販促文章づくりにAIを使いたい- 顧客情報や予約情報を整理したい- スタッフ向けのマニュアルを作りたい- 売上や予約状況を確認しやすくしたい

初回相談では、現在の業務の状況を伺いながら、補助金を活用できそうな取り組みや、AI・デジタルツールで改善できそうな業務を一緒に整理します。

具体的には、次のような内容を確認します。

- 今、時間がかかっている仕事- 社内で困っていること- 紙や表計算ソフトで管理している情報- 何度も入力・確認している作業- 記録・報告・引き継ぎで困っていること- AIやデジタルツールで楽にできそうな業務- 補助金活用に向けて整理すべき内容

具体的な導入内容が決まっていない段階でも相談できます。事前に資料を整えていただく必要はありません。現在困っていることをお聞かせください。

※初回相談では、補助金活用やAI・デジタル活用に向けた方向性を整理します。具体的な申請書作成、詳細な業務設計、見積作成等は、個別支援として対応します。

■ 相談から支援までの流れ

1. 初回相談

現在困っていること、補助金の活用意向、AIやデジタルツールで改善したいことを確認します。

2. 今の業務の整理

日々の仕事の流れ、使っているツール、社内の担当者、時間がかかっている作業を整理します。

3. 改善内容の検討

どの業務を改善するか、どのツールを使うか、どのような効果を目指すかを一緒に考えます。

4. 見積・スケジュール作成

必要な費用、実施期間、進め方を整理します。

5. 導入・研修・運用支援

AIやデジタルツールの導入、社員向け研修、導入後の使い方の改善まで支援します。

■ 代表コメント

AIやデジタルツールというと、難しいものに感じられるかもしれません。

ただ、実際には、日報を書く、情報を探す、確認する、報告書を作る、次の人へ引き継ぐといった、日々の仕事の中に活用できる場面がたくさんあります。

monoDukiでは、いきなり新しいシステムを入れるのではなく、まずは今の仕事を一緒に整理し、現場で使える形にすることを大切にしています。

仕事や暮らしの最前線には、日々の工夫や挑戦が生まれ続けています。私たちは、それらの知恵をテクノロジーで拡張し、再現性のある仕組みとして実装していきたいと考えています。

今回の補助金をきっかけに、鹿児島県内の中小企業が、自社の仕事を見直し、AIやデジタルを無理なく活用できるよう支援していきます。

■ 相談受付について

令和8年度「かごしま中小企業DX推進事業費補助金」の活用を検討している鹿児島県内事業者向けに、

初回相談を受け付けています。

具体的な導入内容がまだ決まっていない段階でも相談できます。現在の業務を伺いながら、補助金を活用できそうな取り組みや、AI・デジタルツールで改善できそうな業務を一緒に整理します。

事前準備は不要です。まずは初回相談をご予約ください。

https://calendar.app.google/wMQYc38CFAxmdsgG7

会社情報や相談内容を事前に共有したい方は、以下のフォームをご利用ください。

https://forms.gle/EpjuWUUNGLvzKCyB6

■ 注意事項

本支援は、補助金の採択を保証するものではありません。

申請にあたっては、鹿児島県および事務局が公開する募集要領、申請様式、FAQ等をご確認ください。

本リリースは、鹿児島県または各サービス提供企業による認定・推奨・提携を示すものではありません。

記載されている会社名、製品名、サービス名は、各社の商標または登録商標です。

掲載している支援事例は個別事例に基づくものであり、同様の成果を保証するものではありません。

■ monoDuki合同会社について

monoDuki合同会社は、「社会を動かす仕組みを、現場から。」をミッションに、AI・Google Workspace・GAS・XRなどを活用した業務改善・現場DX支援を行う鹿児島発のテクノロジーパートナーです。

教育機関、自治体、建設、福祉、地域事業者などと連携し、業務プロセスの可視化、自動化、記録・報告業務の効率化、デジタル人材育成、XRを活用した教育・研修コンテンツの企画・開発に取り組んでいます。

monoDukiが重視しているのは、単に新しいツールを導入することではなく、現場で実際に使われ、続いていく仕組みを設計することです。難しい話はあとで。まずは、現場で感じている「この作業、なんとかならないかな」を一緒に言葉にするところから伴走します。