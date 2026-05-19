【数量限定100本】水揚げ直後の銀鮭を特別価格で販売「南三陸サーモン一本売り」6月7日開催

一般社団法人南三陸町観光協会

宮城県南三陸町で、毎年好評のイベント「南三陸サーモン一本売り」を2026年6月7日（日）に開催します。今まさに旬をむかえている南三陸サーモンを数量限定この日限りの特別価格で販売。

会場の南三陸さんさん商店街では、南三陸サーモンのテイクアウトメニューもあわせて楽しめます。

人気企画の「南三陸サーモン一本売り」

JFみやぎ志津川支所による、南三陸サーモンの“一本売り”特別企画を開催いたします。

昨年の実施時には、販売開始前から長蛇の列ができるほどの人気を集め、早々に完売。

旬の地域食材を、この日限りの特別価格で限定100本販売する、産地ならではの豪快かつ注目度抜群の企画です。

2025年 南三陸サーモン1本売りの様子2025年 南三陸サーモン1本売りの様子

開催概要

日時：2026年6月7日（日）10：00～



会場：南三陸さんさん商店街 特設会場



内容：南三陸サーモン一本売り（限定100本）

※売り切れ次第終了となります。

さんさん商店街で楽しめる南三陸サーモングルメ

2025年 南三陸サーモン1本売りの様子

南三陸さんさん商店街では、南三陸サーモンを使用したテイクアウトメニューも販売しています。

一本売り企画と合わせて、ぜひお楽しみください。

海鮮マルセン「南三陸サーモンバーガー」

価格：460円（税込）

サクサクに揚げたサーモンフライに、たっぷりのタルタルソースを合わせた食べ応えのあるバーガー。人気のマルセンバーガーシリーズの新作です。

弁慶鮨「南三陸サーモンの押し寿司」

価格：1,350円（税込）

南三陸サーモンの酢〆とハラス焼き、2種類の味を楽しめる押し寿司。テイクアウトでも弁慶鮨自慢の味をご堪能いただけます。

※テイクアウトのみ／事前予約可能

山内鮮魚店「南三陸サーモン漬け親子丼」

価格：2,000円（税込）

サーモンといくらの“親子”の組み合わせ。とろっとしたサーモンと、プチっと弾けるいくらの食感が楽しめる一杯です。

※味噌汁付き／提供時間 9:00～16:00

その他の南三陸サーモンメニューはこちら :https://www.m-kankou.jp/archives/lp/salmonfair-eat/

南三陸サーモンとは

南三陸サーモンは、宮城県南三陸町の志津川湾で養殖される銀鮭ブランドです。

親潮と黒潮が交わる豊かな海域で育ち、ほどよい脂のりと上品な旨みが特徴。春から初夏にかけて旬を迎える、南三陸を代表する海の幸です。

南三陸町では、旬の南三陸サーモンを活用したグルメイベント「南三陸サーモンフェア」を開催し、町内の飲食店・宿泊施設において多彩なメニューを提供しています。

本フェアの詳細については、下記プレスリリースをご参照ください。

銀鮭養殖発祥の地・南三陸町から“旬の一皿”を「南三陸サーモンフェア2026」4月24日スタート | 一般社団法人南三陸町観光協会のプレスリリース

銀鮭養殖発祥の地・南三陸町から“旬の一皿”を「南三陸サーモンフェア2026」4月24日スタート | 一般社団法人南三陸町観光協会のプレスリリース(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000127.000032102.html)

サーモンフェア特設ページ :https://www.m-kankou.jp/archives/lp/salmonfair/サーモンフェアの詳細についてはこちらからご覧ください

チラシ表チラシ裏

本件に関するお問い合わせ

【本情報に関する問い合わせ先】

一般社団法人 南三陸町観光協会（担当：千葉・阿部）

〒986-0752 宮城県本吉郡南三陸町志津川五日町200番地1

メール：post@m-kankou.jp 電話番号：0226-47-2550

■南三陸町観光協会のプレスリリース一覧をご覧いただけます。

https://prtimes.jp/main/html/searchrlp/company_id/32102

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■一般社団法人南三陸町観光協会について＜https://www.m-kankou.jp/＞

一般社団法人南三陸町観光協会は、2009年設立。南三陸町およびその周辺地域の有する文化的・社会的・経済的特性を活かし、観光客の誘致促進を図ると共に、観光地および観光物産の紹介宣伝、 観光施設の整備促進、観光関係者の資質の向上を図り、もって地域の生活文化の向上および産業経済の発展に寄与することを目的とし、その目的を達成するために事業を行っています。

【南三陸町観光協会ビジョン（6つの未来風景）(https://www.m-kankou.jp/educational-travel/about-us/)】