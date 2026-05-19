Splunk Cloud PlatformがSP.LINKSの決済システムにおけるオブザーバビリティ強化を支援

Splunk Services Japan合同会社

概要：

- SplunkのクラウドプラットフォームがSP.LINKSに導入され、ログ分析が統合され、決済処理状況の可視化が向上、加盟店クライアント向けのサービス品質が改善されました。- 同プラットフォームは、決済エラーの原因特定に要する時間をすでに短縮しており、同社の安定した決済サービスを支える運用インフラを強化しています。- SP.LINKSは、生成AIをSplunk Cloud Platformと統合し、トラブルシューティングの自動化と問い合わせ対応の効率化を通じて、2026年上期での導入および一部活用を予定しており、2026年下期での本格運用を目指しています。

シスコ傘下のSplunk Services Japan合同会社(https://www.splunk.com/ja_jp/)は本日、決済代行サービスを提供するSP.LINKS株式会社が、決済システムの可視性向上を目的に「Splunk Cloud Platform」の導入を決定したことを発表しました。

SP.LINKSは、クレジットカード決済をはじめとする各種決済代行サービスを提供し、多くの加盟店のオンライン決済を支えています。同社は、サービス品質のさらなる向上に向け、決済サービスにおいて重要なシステムの安定稼働を支える運用基盤の強化を目的に、今回の導入を決定しました。

同社は従来、複数のシステムに分散したログを横断的に確認しながら分析を行っていたため、取引量や決済パターンの多様化に伴い、より迅速かつ高度な可視化・分析が必要となっていました。こうした背景から、同社はシステムログを統合的に収集・分析できるプラットフォームとして、2026年上期にSplunk Cloud Platformの導入および一部活用を開始する予定です。さらに、2026年下期での本格運用に向けた取り組みを進めています。

Splunk Cloud Platformは、拡張性の高いプラットフォームとして、データへのアクセスおよび管理を簡素化し、最適化された検索、分析、インサイトの取得を可能にします。今回、Splunk Cloud Platformをオブザーバビリティ基盤として活用することで、決済システムのログを統合的に分析できる環境を構築し、決済トランザクション単位での処理状況の可視化を実現しました。これにより、決済エラー発生時の原因特定の迅速化やトラブル対応の効率化が期待され、決済サービスの安定運用を支える基盤強化につながります。

さらに今後は、Splunk Cloud Platformと生成AIを組み合わせた高度な運用環境の構築にも取り組みます。統合されたデータに対する生成AIや機械学習の活用により、トラブル対応や問い合わせ対応の一層の効率化と、決済システムのオブザーバビリティのさらなる高度化を図ります。

SP.LINKS株式会社のCTO and CIOである阿部 将人氏は、「当社では、取引量やサービスの拡大に伴い、より即時性の高い可視化と判断を可能にする運用基盤の強化が重要だと考えていました。今回、Splunk Cloud Platformの導入により、決済トランザクションの処理状況を統合的に可視化し、システム全体を横断的に把握できる基盤の構築を進めています。今後は、Splunkと連携しながら生成AIの活用も視野に入れ、運用の高度化と効率化を図り、加盟店のビジネスを支える決済基盤のさらなる強化を目指します」と述べています。

Splunk Services Japan合同会社の社長執行役員である内山 純一郎は、「このたび、決済代行業界のパイオニアであるSP.LINKS社に、当社のSplunk Cloud Platformを採用いただいたことを、大変嬉しく思います。今後も同社の決済システムの安定稼働と事業成長を支えるパートナーとして、生成AIを活用した高度な運用環境の実現に向けた取り組みを推進してまいります」と述べています。

Splunk Cloud Platformに関する詳細は、https://www.splunk.com/ja_jp/products/splunk-cloud-platform.htmlをご覧ください。

SP.LINKSについて

SP.LINKSは、「買う『ワクワク』を、もっと世の中へ。」をビジョンに掲げ、パートナーとともに、決済を変革していくことを使命としています。私たちは、単なる決済会社ではなく、決済を起点に購買体験とビジネスの次をつくる会社です。ゲームやエンターテインメント領域などを皮切りに、EC黎明期から日本のキャッシュレス決済を支えてきた知見をもとに、安心・安全な決済基盤を提供してきました。AIなどテクノロジーの進化や商流の変化を捉えながら、パートナーとともに「買う体験」を進化させ、社会に新たな可能性をつなげていきます。www.splinks.co.jp(https://www.splinks.co.jp/)をご覧ください。

シスコについて

シスコ(NASDAQ：CSCO)は、AI時代に革新的な方法で組織をつなぎ、保護する、世界屈指のテクノロジー企業です。シスコは40年以上にわたり、世界を安全につないできました。そして今日、業界をリードするAIソリューションやサービスを提供して、お客様、パートナー、コミュニティのイノベーション推進、生産性向上、デジタルレジリエンス強化を支援しています。すべての人がつながりを感じるインクルーシブな未来を実現することをパーパスに掲げ、その実現に真摯に取り組んでいます。詳しくは、ニュースルームをご覧ください。最新情報については、シスコのX (@Cisco)をフォローしてください。

CiscoおよびCiscoのロゴは、Ciscoおよび/またはその関連会社の米国およびその他の国における商標または登録商標です。Ciscoのすべての商標は、http://www.cisco.com/go/trademarksでご確認いただけます。ここに掲載されているその他の商標はそれぞれの権利者の財産です。「パートナー」または「partner」という用語の使用はCiscoと他社との間のパートナーシップ関係を意味するものではありません。

Splunk LLC について

シスコの一員であるSplunkが目指すのは、より安全でレジリエントなデジタル世界を作ることです。Splunkのソリューションを導入すれば、セキュリティ、インフラ、アプリケーションの問題が大規模なインシデントに発展する前に防止して、影響を最小限に抑え、デジタルトランスフォーメーションを加速できるため、Splunkは多くの組織から信頼されています。

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将来に関する免責事項：言及されている多くの製品および機能は現在開発中であり、開発と革新の継続的な進展に伴い、最終化され次第提供される予定です。リリース時期は変更される可能性があります。