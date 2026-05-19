【TAC中小企業診断士】「昨年のストレート合格者に合格の秘訣を聞いてみよう！」オンラインセミナー5/27（水）20:00開催

◆イベント概要

TAC株式会社5/27（水）20:00開催 TAC中小企業診断士講座 ストレート合格する秘訣を合格者に聞いていみよう！オンラインセミナー

「中小企業診断士は難関だから、1年で合格できるのは一部の天才だけ」--そう諦めていませんか？

本セミナーでは、TACの「1・2次ストレート本科生」として教室講座に通い、見事一発合格を果たした先輩をゲストにお迎えします。 当日は、合格者が実際に手垢がつくまで使い込んだ「本物の教材」を画面越しに大公開！綺麗に勉強するのではなく、膨大な教材から何を捨て、何をしゃぶり尽くしたのか。独学では絶対に真似できない「予備校の元を取る活用術」と、試験の全体像を掴むための「勉強スケジュール」「勝てる戦略」を、講師が徹底的にインタビューで引き出します。後半の質疑応答タイムには、ご質問にも回答します。

◆セミナー詳細

・セミナー名：中小企業診断士にストレート合格する秘訣！それはストレート合格者に聞いてみよう！

・スピーカー：TAC中小企業診断士講座 講師 仲田俊一

2025年度 合格者（2025年合格目標 1・2次ストレート本科生 受講）

・日時：2026年5月27日（水）20:00～21:00

・開催形式：Zoom（ウェビナー）

・参加費：無料

・詳細：https://www.tac-school.co.jp/kouza_chusho/online-seminar_02.html

・お申込み：https://lp.tac-school.co.jp/-20260527-_03-LP13.html

◆TAC中小企業診断士講座

全国の中小企業診断士受験生に選ばれ、毎年多くの合格者を輩出し続けるTAC。その理由は、長年積み重ねられた受験指導ノウハウに加え、「受講生に合格していただくこと」を徹底的に追求したTAC式合格メソッドを確立していることにあります。

試験は変化し続けるもの。その試験に合わせてTACも常に進化し続け、良質なコンテンツの提供に努めております。そしてこれから先も、全国の多くの中小企業診断士受験生からの「期待」と「信頼」に応えられるよう、TACは”受講生の合格”を常に第一に考え続け、そのコンテンツの創造に努めております。

会 社 概 要

会社名：ＴＡＣ株式会社

設 立：1980年12月

事業内容：個人教育事業、 法人研修事業、 出版事業、 人材事業

本 社：〒101-8383 東京都千代田区神田三崎町3-2-18

Webサイト： https://www.tac-school.co.jp/index.html

《資格の学校TAC中小企業診断士講座 公式SNS情報》

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