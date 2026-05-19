AI時代の経営に、意志が宿る言葉を。理念体現プログラム『タグライズ』、10社の導入実績を経て全国展開を正式スタート

ザツダン株式会社

ザツダン株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役：横田孝優）は、企業のビジョンや理念をワークショップを通じて整理し、企業の指針となるタグラインとして言語化する理念体現プログラム『タグライズ』を、全国に向けて正式に提供開始いたします。



本サービスは、これまでの先行導入10社において、採用精度の向上や新規事業のスピードアップといった成果を確認できたことを受け、全国の企業を対象に正式に展開するものです。オンラインを活用することにより、地域を問わずサポートが可能。AIが瞬時に言葉を生成できる現代だからこそ、誰かに与えられた言葉ではない、経営者や社員が自らの熱意と覚悟を宿した「生きた言葉」によって、企業の成長をサポートします。

「タグライズ」のプログラムを通じて、誕生したタグライン（一部）

■理念体現プログラム『タグライズ』とは：ゴールは、言葉の完成ではなく「浸透」と「体現」

タグラインとは、ロゴの上下に配置されるキャッチコピーのことです。ビジョンやパーパスといった社内向けの言葉に比べ、Webサイト、チラシ、名刺、看板などで活用できるため、インナーやアウターを問わずあらゆる接点に自然に溶け込む特性を持っています。

本プログラムは、単に「言葉を作る」ことを目的とするのではなく、その言葉が組織に浸透し、実際の行動や成果に繋がることを重視した「理念体現」のためのプロセスとなっています。日常的に社内外の目に触れ続けるタグラインを起点とすることで、メッセージの浸透が極めてスムーズになり、組織のベクトルを揃える強力な伝達力へと繋がります。

■共創ワークショップによる独自のアプローチ：理念を「額縁に入った言葉」から「便利な道具としての言葉」へ

中小企業の約9割がすでに企業理念を持っているというデータ（※）もありますが、その多くが言葉が存在するのみとなっており、日々の業務に効果的に活かされていない現状があります。その理由に対し、『タグライズ』は以下の3つのアプローチで解決します。

【1】「覚えていない・思い出せない」を、視覚的定着で解決

理念が文章として長く、思い出す機会がないという課題に対し、ロゴと一体化した短い「タグライン」へ集約。名刺やWebサイトなど日常のあらゆる接点で目に触れる仕組みを整え、いつでも思い出して活用できる状態を作ります。

【2】「自分事になっていない」を、共創プロセスで解決

外部から与えられた言葉や経営層だけで決めた言葉には、社員に自分事としての感覚が伴いません。「共創型ワークショップ」を経ることで、「自分たちが生み出した言葉」としての当事者意識を醸成します。

【3】「活用シーンが限定的」を、タグラインの汎用性で解決

抽象的な理念を、顧客や求職者の目に触れるタグラインへと落とし込み、あらゆる販促ツールや採用媒体へ展開。浸透のスピードが格段に速まり、一貫したメッセージの発信が可能になります。

額縁に入れて飾って終わりの言葉から、日々の業務の中で便利な道具として活用できる言葉へ。タグライズは、作ったあとの活用方法まで見据えて設計されたプログラムとなっています。

(※) 中小企業庁：2022年版「中小企業白書」第2-2-3図より引用

■建設業や歯科医院など10社でプログラムを導入：採用や事業推進などの場面で効果を実感

タグライズはこれまで、新潟県内の中小企業を中心に10社で先行導入を実施。建設業、歯科医院、イベント企画業、コンサルティング業など、多岐にわたる業種で成果を上げています。「明確な指針が言語化できたため、新しい事業の立ち上げがスムーズになった」「採用の場面で伝えることが整理され、募集定員を超える応募が集まるようになった」「大切にすべき思いを見つめ直すことができ、事業への熱意が高まった」など、プログラムの効果を実感する声をいただいています。

【ザツダン株式会社 代表取締役 横田孝優 コメント】

AIを使えば、それらしい言葉は数秒で生成できる時代です。しかし、誰かに与えられた、あるいは機械が弾き出した言葉には、人の心を動かす熱量や意志が宿りきりません。 『タグライズ』というプロセスを通じて、自分たちの内側にある想いを言葉として編み出すこと。その過程で生まれる納得感こそが、言葉に命を吹き込みます。タグラインは完成がゴールではなく、その言葉をどう使い、どう歩むかが重要です。全国の企業の皆さまと共に、アイデンティティを込めたタグラインを形にできることを楽しみにしています

■サービス概要・会社概要

サービス名： タグライズ（理念体現プログラム）

提供開始日： 2026年5月（全国提供開始）

タグライズ詳細URL： https://note.com/ztdn/m/mbe0ede1b0bfb

会社名： ザツダン株式会社

会社HP：https://ztdn.net

所在地： 950-0917 新潟県新潟市中央区天神1-1 プラーカ3 2F Hub Station KENTO内（バーチャルオフィス）

代表取締役： 横田孝優

事業内容： 言語化支援、ブランディング支援、コピーライティング

主な実績：キリン「ヨサソーダ」ネーミング、新潟伊勢丹「NIIGATA越品」ネーミング・コピーライティング、佐藤食肉「純白のビアンカ」ネーミング・コピーライティング など

【本件に関するお問い合わせ先】

担当： 横田孝優

メールアドレス： info@ztdn.net