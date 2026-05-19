Chatlock、学校向け入退室管理導入支援サービス開始
スマートロック「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、学校・教育施設向け入退室管理・スマートロック導入支援サービス開始を開始したことをお知らせいたします。
本サービスでは、教室・備品室・資料室・職員室・パソコン教室などを対象に、学校施設内の鍵管理や施錠確認、教室・備品室の運用課題について、学校・教育施設関係者からの相談を受け付けます。
学校施設ごとの運用環境や管理体制に応じて、後付け可能なスマートロック導入や、校内セキュリティ対策、放課後利用時の入退室管理運用について提案を行います。
学校施設で増える鍵管理・入退室管理課題
近年、学校・教育施設では、放課後利用や複数教職員による施設運用を背景に、教室・備品室における鍵管理や施錠確認負担への関心が高まっています。
Chatlockによる学校向け入退室管理支援・スマートロック運用
Chatlockでは、学校・教育施設向けに、後付け対応可能なスマートロックを活用した入退室管理運用を提案しています。
例えば、
・教職員ごとのアクセス権限設定
・スマートフォンによる解錠対応
・暗証番号による一時入室管理
・教室・備品室ごとの個別管理
・遠隔での施錠確認
・利用時間帯ごとの入退室設定
・校内施設ごとの利用履歴管理
など、学校施設の利用環境に応じた運用提案を行っています。
工事不要で導入可能なモデルもあり、既存校舎への後付け導入や、小規模導入についても相談可能です。
学校・教育施設向け導入支援サービスについて
本サービスでは、学校・教育施設関係者を対象に、
・教室・備品室の鍵管理
・放課後利用時の施錠確認
・校内施設の入退室管理
・教職員間での鍵共有
・後付け可能なスマートロック導入
・校内セキュリティ対策
など、施設運用環境に応じた導入支援・運用相談を行います。
受付開始日：2026年5月16日
受付方法：メール受付（support@chatlock.co.jp）
対応時間：平日10:00～18:00
対象：学校・教育施設関係者
【お問い合わせ先】
support@chatlock.co.jp
【公式サイト】
https://www.chatlock.co.jp/jp
【Chatlockについて】
Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。
「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊・宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたサービスを展開しています。
単なる鍵製品の提供にとどまらず、入退室管理や遠隔確認などを通じて、利用者の日常や施設運営に「安心」と「便利」をもたらす環境づくりをサポートしています。
【会社概要】
会社名:チャットロック株式会社
所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13
事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売
公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp
YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp
Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/
X:https://x.com/chatlock2018