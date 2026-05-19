Chatlock、学校向け入退室管理導入支援サービス開始

チャットロック株式会社

スマートロック「Chatlock」を展開するチャットロック株式会社（本社：東京都、以下「Chatlock」）は、学校・教育施設向け入退室管理・スマートロック導入支援サービス開始を開始したことをお知らせいたします。

本サービスでは、教室・備品室・資料室・職員室・パソコン教室などを対象に、学校施設内の鍵管理や施錠確認、教室・備品室の運用課題について、学校・教育施設関係者からの相談を受け付けます。

学校施設ごとの運用環境や管理体制に応じて、後付け可能なスマートロック導入や、校内セキュリティ対策、放課後利用時の入退室管理運用について提案を行います。

学校施設で増える鍵管理・入退室管理課題

近年、学校・教育施設では、放課後利用や複数教職員による施設運用を背景に、教室・備品室における鍵管理や施錠確認負担への関心が高まっています。

Chatlockによる学校向け入退室管理支援・スマートロック運用

Chatlockでは、学校・教育施設向けに、後付け対応可能なスマートロックを活用した入退室管理運用を提案しています。

例えば、

・教職員ごとのアクセス権限設定

・スマートフォンによる解錠対応

・暗証番号による一時入室管理

・教室・備品室ごとの個別管理

・遠隔での施錠確認

・利用時間帯ごとの入退室設定

・校内施設ごとの利用履歴管理

など、学校施設の利用環境に応じた運用提案を行っています。

工事不要で導入可能なモデルもあり、既存校舎への後付け導入や、小規模導入についても相談可能です。

学校・教育施設向け導入支援サービスについて

本サービスでは、学校・教育施設関係者を対象に、

・教室・備品室の鍵管理

・放課後利用時の施錠確認

・校内施設の入退室管理

・教職員間での鍵共有

・後付け可能なスマートロック導入

・校内セキュリティ対策

など、施設運用環境に応じた導入支援・運用相談を行います。

受付開始日：2026年5月16日

受付方法：メール受付（support@chatlock.co.jp）

対応時間：平日10:00～18:00

対象：学校・教育施設関係者

【お問い合わせ先】

support@chatlock.co.jp

【公式サイト】

https://www.chatlock.co.jp/jp

【Chatlockについて】

Chatlockは、スマートロックの研究開発・製造・販売を行う企業です。

「鍵のあり方をより自由に、より安全にする」という理念のもと、住宅、店舗、小規模オフィス、民泊・宿泊施設など、さまざまな利用シーンに合わせたサービスを展開しています。

単なる鍵製品の提供にとどまらず、入退室管理や遠隔確認などを通じて、利用者の日常や施設運営に「安心」と「便利」をもたらす環境づくりをサポートしています。

【会社概要】

会社名:チャットロック株式会社

所在地:東京都江戸川区春江町5-5-13

事業内容:スマートホームデバイス、セキュリティ機器の企画・開発・販売

公式HP:https://www.chatlock.co.jp/jp

YouTube：https://www.youtube.com/@chatlock-jp

Instagram:https://www.instagram.com/chatlock2018/

X:https://x.com/chatlock2018