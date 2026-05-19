Babel Street「エージェント型リスクインテリジェンス」を発表、アナリスト主導でAIが調査を実行

Babel Street Rosette株式会社

米国ワシントンD.C. - 2026年5月18日 - ミッショングレードのリスクインテリジェンス分野で世界をリードするBabel Street（本社：米国バージニア州レストン、日本法人：Babel Street Rosette株式会社（東京都港区）、代表取締役：ベンジー・ハッチンソン）は本日、新たなエージェント型機能「Insights Investigator」を発表しました。Insights Investigatorは、インテリジェンス領域の実務知見でトレーニングされたAIエージェントが調査業務の中核を担い、大量の調査作業を高速に処理しつつ、アナリストがミッションの範囲、クエリのロジック、推論、成果に対する完全な制御を維持できるよう設計されています。Babel Street Insights(https://www.babelstreet.jp/babel-street-insights)プラットフォームの一部として提供されるInvestigatorは、検索やAI支援型クエリを中心とした従来の分析手法から、「アナリストが主導し、AIが実行する」調査スタイルへの転換を実現します。

脅威アクターはすでに、人間の処理能力という制約に縛られなくなっています。国家の支援を受けた攻撃者、組織犯罪ネットワーク、敵対的な外国の諜報機関は、AIを活用して偽情報キャンペーンを加速させ、合成された身元情報を作り出し、サプライチェーンを探索し、産業規模で影響力工作を展開しています。防御側が手作業の調査に依存し続けるなら、最初のクエリを実行する前に後れを取ってしまいます。

Babel StreetのCEO、ベンジー・ハッチンソンは次のように述べています。

「敵対者はすでに、手作業のワークフローでは到底太刀打ちできない規模で、AIを活用したキャンペーンを展開しています。私たちが支援する組織がこのスピードと規模に対処するには、世界最高水準のアナリストが能力を単なるデータ追跡に費やしている余裕はありません。Insights Investigatorは、過去10年間にわたるミッションデータとインテリジェンス領域の実務知見でトレーニングされたエージェントを防御側に届けます。これによりアナリストは、意思決定に直結する実行可能なインテリジェンスの提供に集中できるようになります。」

判断の成否が重大な結果につながる環境向けに設計されたInsights Investigatorでは、アナリストが自然言語で意図を示し、承認した調査をAIエージェントが高速に実行します。Investigatorは、Babel Street独自のData Dominance(TM)を基盤としています。ミッションに応じて厳選・整備された、信頼して活用できる多言語データ基盤と、エージェント活用を前提とした独自のデータ処理基盤により、信頼できるデータ、透明性のある推論、追跡可能な証拠を全ての調査ワークフローに組み込みます。その結果、監査可能性、情報源の統制、人間による制御を損なうことなく、より迅速な調査を実現します。

早期導入ユーザーからは、調査時間が50％以上短縮されたとの報告もあります。アナリスト1人当たり、毎週数時間分の工数削減につながるほか、チーム全体では進行中の調査におけるデータ収集の所要時間を数日単位で短縮した事例も報告されています。

米国メルシーハースト大学の戦略的イニシアチブ事務局およびインテリジェンス調査・分析・トレーニングセンター（CIRAT）のエグゼクティブディレクター、Brian Fuller氏は次のように述べています。

「Insights Investigatorによって、アナリストの作業の進め方は大きく変わりました。これまで手作業で数日を要していた情報収集が、顧客にとって不可欠な情報源の統制を維持しながら数時間で完了するようになりました。時間短縮により、不正な金融ネットワークの追跡や、目まぐるしく変化する脅威指標の監視といった領域で、防御側はより迅速に行動できるようになります。」

Insights Investigatorは、実務の最前線で活躍する担当者が培ってきた高度なインテリジェンスの知見やワークフロー、経験をもとに設計されています。今回リリースされた主な機能は以下のとおりです。

- 信頼性が担保されたData Dominance: Investigatorは、Babel Streetがミッションに応じて厳選・整備したデータ資産を活用し、200以上の言語に加え、脅威アクターが実際に使用する多様なフォーマットを横断した調査を可能にします。新たに追加されたエンティティ抽出機能により、データは取り込み時に構造化され、検索精度が向上するとともに、より一貫性のある証拠に基づいた分析を支援します。- アナリスト主導のAIエージェント: アナリストが目的を定義し、計画をレビューし、範囲、ロジック、結果に対する制御を維持します。インテリジェンス領域の知見、ミッションの専門性、調査ワークフローに基づいてトレーニングされたInvestigatorのエージェントは、単にAIが生成した回答を返すのではなく、マルチステップの調査を実行します。ブラックボックス型のAIシステムとは異なり、Investigatorでは調査計画、クエリのロジック、推論プロセスが明確に示されます。- 信頼性、ガバナンス、監査可能性: Investigatorは、規制環境や判断の成否が重要な結果につながる環境向けに設計されており、監査証跡、人間による制御ゲート（チェックポイント）、透明性の高い推論を備えています。意思決定前に出力結果の検証を支援する機能も提供します。- ミッションに即応できる基盤: インテリジェンスおよび防衛コミュニティにおける10年以上の実績に基づき、経験豊富なアナリストが実際に調査を行う方法を踏まえて設計されています。

今回のリリースは、進化を続けるAIエージェントとマルチモーダル・インテリジェンスをInsightsプラットフォーム全体に組み込む、Babel Streetの広範なロードマップの一環です。用途に合わせて最適化された調査エージェントの拡張、コンピュータビジョン機能の強化、ワークフローのさらなる自動化により、アナリストはより迅速かつ高い精度で業務を遂行できるようになります。

継続的な強化計画は、2026年6月に予定されている画像分析機能の導入から始まります。これによりInsights Investigatorに視覚インテリジェンスのレイヤーが追加され、画像を単独の出力として扱うのではなく、視覚信号を共通のインテリジェンス基盤に組み込みます。プラットフォーム全体でアイデンティティ、活動、関係性を統合し、個別の検知では捉えにくいリスクを多面的に把握できるようになります。

Babel Streetのプレジデント兼最高AI責任者ジョン・ラーソンは次のように述べています。

「次世代のリスクインテリジェンスは、従来の『質問に答えるチャットボット』とは異なります。信頼できるデータに基づき、アナリストのもとで働くAIエージェントが中心となります。組織が自信を持って活用できるインテリジェンスを提供するために構築され、人間をはるかに超えるスピードで調査を実行できる - それが『AIエージェント』です。敵対者はすでにAIを使用し、人間のワークフローでは対応できないスピードで行動しています。こうした脅威に対抗するために、Insights Investigatorはアナリスト主導のエージェントをオペレーターが活用できるようにし、エージェント型リスクインテリジェンスの新たな標準を確立します。」

Babel Streetのエージェント型リスクインテリジェンス機能の詳細や、本機能が組織のリスクインテリジェンス戦略をどのように変革するかについては、www.babelstreet.ai(https://www.babelstreet.com/lp/babel-street-ai-updates/) をご覧ください。

Babel Streetについて

Babel Streetは、政府機関、防衛機関、民間企業など幅広い組織にミッショングレードのリスクインテリジェンスを提供しています。隠された身元の特定、ベンダーネットワークの保護、脅威の特定を可能にします。当社のAIネイティブ・プラットフォームは、世界で最も信頼されている組織に、常にリスクの一歩先を行き、使命を守るために必要な戦略的優位性を提供します。米国本社に加え、オーストラリア、カナダ、イスラエル、日本、英国に拠点を展開しています。詳細は babelstreet.jp(https://www.babelstreet.jp/) をご覧ください。