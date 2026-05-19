医療AIのアイリス、医師向けエビデンス検索AI「Evidence Finder」の提供を開始

アイリス株式会社

アイリス株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役：沖山翔、以下 当社）は、医師向けエビデンス検索AI機能「Evidence Finder」を2026年5月19日より提供開始しました。

「Evidence Finder」は、引用文献の透明性とハルシネーションの抑制を重視した、医師向けエビデンス検索機能です（※）。医師の質問に対しPubMed文献検索とAIによる回答生成を組み合わせ、引用文献を明示しながら回答を提示します。AIが引用した文献の実在性を自動検証するVerify機能を標準搭載し、医師が一次文献に最短で到達できる導線を提供します。

当社のミッションである「みんなで共創できる、ひらかれた医療をつくる。」のもと、医師が日々直面する、最新のエビデンスに最短で辿り着けないという課題に対し、AIによる文献検索の効率化と引用透明性の両立を目指して開発を進め、今後は随時、追加機能の提供を予定しています。



※本サービスは医療機器ではありません。一般的な医学情報の提供等を行うものであり、特定の患者の疾病の診断・治療・予防等を目的としていません。

■ アイリスについて

「みんなで共創できる、ひらかれた医療をつくる。」をミッションに掲げ、2017年に創業。現役医師である代表・沖山をはじめ、医療従事者、厚生労働省・経済産業省ほかの行政出身者、AI医療領域に特化したデータサイエンティスト、大手医療機器メーカー出身者など多数のプロフェッショナルが揃い、機械学習技術（AI技術）を活用し、医師のもつ熟練の技術をデジタル化するAI医療機器を開発しています。

【会社概要】

・会社名：アイリス株式会社

・代表取締役：沖山翔

・事業内容：AIを用いた医療機器の開発・製造・販売及び機械学習技術の研究開発

・設立：2017年11月

・本社所在地：〒101-0042 東京都千代田区神田東松下町28-4

・企業URL：https://aillis.jp/