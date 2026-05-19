【香川・ぬくもりのリレー】スワニーが地元・井筒屋敷へ メンテナンス済み車いすを贈呈。サスティナブルな地域貢献と歴史ある施設での活用へ。

株式会社スワニー

キャリーバッグ・車いすの製造販売を行う株式会社スワニー（本社：香川県東かがわ市、代表取締役社長：神尊裕史）は、地元東かがわ市の観光施設「讃州井筒屋敷（以下、井筒屋敷）」へ、自社でメンテナンスを施した試乗用車いすを贈呈いたしました。

本取り組みは、創業時から続く地元企業同士の繋がりを大切にしながら、当社の誇るメンテナンス技術を活かして資源を有効活用する「サスティナブルな地域貢献」を目的としています。

株式会社スワニー 車いす【Swany Mini（スワニーミニ）】讃州井筒屋敷

■ 背景：創業時から続く「ぬくもりのリレー」を次世代へ

スワニーと井筒屋敷は、弊社の創業者時代から長きにわたり、地元香川の地で共に歩んできた深い縁があります。

今回、東かがわ市の歴史を今に伝える貴重な施設である井筒屋敷において、来場者の皆様がより快適に施設内を巡ることができるよう、当社の車いすを役立てていただきたいという想いからこの寄贈が実現しました。

地元企業の産品を地元の歴史ある施設で活用する、地域内での「ぬくもりのリレー」を目指しています。

■ スワニーの技術で「試乗用」を「一生モノ」へ。サスティナブルな取り組み

今回贈呈した車いすは、展示会やご購入前の試乗・体験用として活用していたものです。

通常であれば役目を果たす機材ですが、スワニーでは以下の強みを活かし、新品同様の走行性能へと蘇らせました。

定評のあるメンテナンス技術：全国で開催している「スワニーバッグ診断会」で培った、専門スタッフによる緻密な点検・修理技術を投入。パーツ単位のこだわり：開発段階から「長く使えること」を前提にパーツひとつひとつを設計しているため、消耗部品の交換や細かな調整が可能。

「使い捨てない」ものづくりを掲げるスワニーだからこそできる、環境に配慮したリユースの形です。

■ 施設内での移動を軽やかにする「Swany Mini」の魅力

贈呈した「Swany Mini（スワニーミニ）」は、その名の通りコンパクトさと機能性を兼ね備えています。

１.圧倒的な小回り性能：歴史的な建築物である井筒屋敷のような、細かな通路や入り組んだ場所でもスムーズに方向転換が可能です。

２.軽量かつ高品質な走行感：「キャスターのスワニー」と称される独自の技術を応用し、軽い力で滑らかに動き出すため、ご本人や介助者の方の負担を軽減します。

３.上質なデザイン：施設内の趣ある雰囲気を損なわない、洗練されたデザインも特徴です。

■ 今後の展望

スワニーは今後も、製品を通じて、ポジティブでアクティブに「私らしく自立した」ライフスタイルを過ごしたい皆様を支援するとともに、地元香川県の皆様との繋がりを深め、持続可能な社会の実現に寄与する活動を続けてまいります。

【施設概要】

讃州井筒屋敷

所在地：香川県東かがわ市引田2163

江戸時代より続く醤油屋の商家をリノベーションした、東かがわ市を代表する観光施設。

【会社概要】

株式会社スワニー

「歩く楽しさを提供する」をミッションに、独自の「湾曲ハンドル」を備えたキャリーバッグや、世界最小クラスの折りたたみ車いすなどを展開。

本社所在地：香川県東かがわ市松原981番地

公式HP：https://www.swany.co.jp/

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社スワニー 事業部 担当：原・朝倉

電話：0879-26-0098（バッグ事業部）

メールアドレス：[メールアドレス]

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スワニーミニ 世界最小クラス 車いす