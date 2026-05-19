【ついに全道解禁】北海道の絶景×世界を魅了したドレス。creative photo studio aimが贈る、究極のロケーションフォト

有限会社三景スタジオ

幌のウェディングフォトスタジオ「creative studio aim 札幌店」（運営：株式会社三景スタジオ）は、2026年4月の「バンクーバー・ファッション・ウィーク（VFW）」出演を記念し、北海道の広大な大地を舞台にした新たなプロジェクトを始動いたします。

これまで限定的だったロケーション撮影エリアを、道内40拠点へと大幅に拡大。

さらに、世界5大ファッションウィークで喝采を浴びたオリジナル衣装「aim Original VFW Collection」をロケーション撮影にてリリースいたします。

- ロケーション事業、全道解禁

北海道という広大な大地そのものを、aimのクリエイティブな世界観で染め上げる。

これまで一部エリアに限定されていたロケーション撮影が、道内全40拠点へと大幅に拡大いたします。

それは、既存のフォトスポットを巡るだけのツアーではありません。

世界基準の衣装と、誰も見たことのない絶景を掛け合わせ、北海道の新しい価値を定義する

「デスティネーション・ウェディング」の幕開けです。

北海道の中心、旭川に本社を置くaimは、実は大元のフォトスタジオは創業85周年の歴史を誇っており

道内各地に圧倒的なコネクションとネットワークを持ち合わせております。

今回aimが自信を持ってオススメする、全道各地にある40箇所の人気ロケーション地を完全網羅。

王道の美しさを、aimの洗練された感性で再解釈します。

帯広： 白樺並木や十勝千年の森。どこまでも続く地平線が、ドレスの白を最も美しく引き立てます。

旭川/富良野： 青い池、色彩の丘。世界が憧れるアイコニックな風景を、VFW出展ドレスでランウェイへと変貌させます。

函館： 八幡坂、赤レンガ倉庫。異国情緒溢れる港町で、映画のようなドラマチックな一コマを。

- aim Original VFW Collection

人生の記念を彩るのは、本当に心が踊るものであるように。

記念撮影をもっと自由に、カテゴライズを超えてファッショナブルに楽しむこと。

人生に一度きりの記念を残すという尊い選択は、これからの未来を彩る大切な思い出になる。

伝統や文化をへのリスペクトを胸に、もっと自由に記念を残していけるように。

そんな想いを胸に、aim/aimmeはオリジナル衣装を展開しています。

今回の全道展開に合わせ、特別なニュースがあります。

バンクーバーファッションウィークへの出展を記念し、

aim Original VFW Collection を、ロケーション撮影でも特別に解禁いたします。

世界ランウェイを歩いたあのデザインを、北海道の大地で纏う。

それは、他の誰にも真似できない、最高に贅沢でファッショナブルな体験です。

この挑戦を通じて、日本の写真館業界、そして日本の伝統文化の新たな可能性を世界に証明してまいります。

北海道を、世界が憧れる「ウェディングの聖地」へ。

観光地としての北海道を超え、「世界で最も美しいウェディングフォトが撮れる場所」へ。

creative photo studio aim/aimme（エイム/エイミー）



aim/aimme東京原宿店

〒150-0001 東京都渋谷区神宮前4丁目32－12 ニューウェーブ原宿 7F

TEL 03-5843-0199

aimme東京池袋店

〒171-0022

東京都豊島区南池袋１丁目２１－４ 8F

TEL：03-6907-0726



aim/aimme札幌店

〒060-0808 札幌市北区北8条西3丁目32 8・3スクエア北ビル1F

TEL 011-788-3212