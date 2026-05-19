“ややこしすぎる不動産” をわかりやすく伝える「底地くん車両」が運行開始

株式会社サンセイランディック

株式会社サンセイランディック（本社：東京都千代田区、代表取締役：松崎隆司、以下、サンセイランディック）は、2026年5月1日より、東京都交通局が運行する東京さくらトラム(都電荒川線)において、弊社マスコットキャラクター「底地くん」を全面にあしらったラッピング車両の運行を開始しました。

本企画は、専門性が高く、一般には理解されにくい「底地」「居抜き」「共有持分」といった不動産分野を、親しみやすいキャラクターと公共交通を通じて発信する、業界でも珍しい取り組みです。

■ 企画背景 なぜ “都電×底地くん” なのか

弊社が主業とする不動産の権利調整は、不動産の中でも非常に複雑で専門性が高く、一般の方にはなじみが薄い分野です。サンセイランディックではこれまで、キャラクター「底地くん」を通じて、理解の難しい不動産権利調整の仕組みを、やさしくお伝えする活動を続けてまいりました。

今回、地域の日常に溶け込む公共交通である「東京さくらトラム（都電荒川線）」を舞台に、

通勤・通学や観光、また、そこに住まう人々の日々の生活の中で、幅広い世代の目に触れる「移動」という体験を通じて、弊社の企業メッセージを届けることを目的としています。

■ ラッピングデザインの特徴

車両外装には、サンセイランディックのマスコットキャラクター「底地くん」を大胆に配置。

沿線の街並みとの調和を意識しつつ、思わず写真を撮りたくなる視認性と親しみやすさを兼ね備えたデザインに仕上げました。鉄道ファンや沿線利用者の皆さまに加え、SNSでの拡散も期待されるビジュアルです。

■ 運行概要

運行開始日：2026年5月1日（金）

路線：東京さくらトラム（都電荒川線）

内容：車両外装ラッピング広告（1編成） ※運行時間・運行便は日によって異なります。

※運行スケジュールなどに関して、営業所および乗務員へのお問い合わせはご遠慮ください。

■ 株式会社サンセイランディックについて

サンセイランディックは、底地・築古収益物件（居抜き・居付き）をはじめとする権利関係の複雑な不動産を買い取り、それらを調整したうえで再販する「権利調整ビジネス」を主軸に、全国展開している上場企業です。

弊社には、権利調整のプロフェッショナルが多数在籍しており、豊富な知識と経験をもとに、地主・家主様のお悩みをワンストップで解決しています。不動産権利調整ビジネスに特化した上場企業は非常に少なく、年間およそ数千件のご相談をいただいております。ひとつの不動産に、土地建物所有者が持つ権利だけでなく、借地権者様、借家権者様といった複数の権利者が存在する場合、土地の自由な活用が制限され、資産価値が棄損する可能性があります。弊社は、そのような不動産を再生し、流動性を高めることで、今後もお客様に「安心」を提供し、不動産として本来の価値をつくり出すとともに、近年では遊休不動産の再生等を通じた地域活性化事業にも取り組み、地域社会の持続的な発展に貢献することを目指しています。