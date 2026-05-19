伊原六花さんがビーチで告白！？「サクレレモン」の新TVCMが5月25日（月）より全国で順次放送開始！記録的猛暑が予想される本夏こそ、サクサク食感のサクレで爽やかな気分を！

フタバ食品株式会社

1945年に創業して以来、「おいしさと楽しさ、安全と安心」を常に追求しながら、お客様の立場に立った商品とサービスの提供に努めてきたフタバ食品株式会社（本社：栃木県宇都宮市、代表取締役社長：齋藤貞大）は、ロングセラー商品「サクレレモン」の新TVCM『ビーチで告白？』篇を5月25日（月）より、全国で順次放送開始します。

近年、記録的猛暑が続く日本の夏。2026年も昨年を上回る酷暑が予測される中、夏といえばの定番アイス「サクレレモン」の新TVCMを放送します。1985年の誕生以来、日本の夏を彩り続けてきた「サクレレモン」の爽快なサクサク食感を、より多くの方へ訴求します。

本CMでは昨年に引き続き、人気俳優である伊原六花さんが登場します。真夏のビーチで遠くへ向かって「だーい好き！」と大声で叫ぶシーンから始まり、大きなスプーンを手に砂浜を全力疾走。たどり着いた先には巨大サクレが！スローモーションで描かれる疾走シーンと、思わず抱きついてしまう伊原さんのかわいらしい姿で、「サクレ」への愛を全力で表現いただいています。「好きだ！サクレだ！サクサクだ！！」のキャッチーなセリフとともに、「サクレレモン」のサクサク食感を全身で体現した、夏にぴったりの爽快感溢れるCMです。

新CM情報

タイトル・尺数：サクレレモン『ビーチで告白？』篇15秒

放送開始日 ：2026年5月25日（月）

放送エリア :全国

YouTube ：https://youtu.be/rp851T8qoQo

HP ：https://www.futabafoods.co.jp/sacre/

※公式YouTubeにて5月19日（火）、サクレ公式サイトにて5月20日（水）に公開予定

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=rp851T8qoQo ]

出演者プロフィール

■伊原六花（いはら りっか）

1999年、大阪府出身。

2018年、TBS「チア☆ダン」にてドラマデビュー。

その後、映画、舞台に加えて、NHK連続テレビ小説などドラマにも出演。

2024年4月、NTV「肝臓を奪われた妻」にて主演、MBSラジオ「ヤングタウン」のパーソナリティーに就任。KTV「よ～いドン！」水曜隔週レギュラー出演中。

2025年日本国際博覧会（大阪・関西万博）スペシャルサポーターも務めた。

2025年はKTV「パラレル夫婦-死んだ“僕と妻”の真実-」でW主演、YTV「恋愛禁止」主演、舞台「ヴォイツェック」、映画「栄光のバックホーム」に出演。

新TVCM カットデータ

『ビーチで告白？』篇

サクレシリーズについて

1985年に発売し、今年で発売41年を迎えるフタバ食品のベストセラー商品。

看板フレーバーの「サクレレモン」はサクサク食感の甘酸っぱいレモンかき氷の上にスライスレモンをトッピングしています。「夏といえばサクレ」との呼び声も高いほど夏の定番商品になっており、かき氷のサクサク食感と、スライスレモンのフレッシュな酸味が支持され、シリーズで年間6,200万個を売り上げるロングセラー商品です。

サクレレモンの他に、サクレあずき、サクレパイン、サクレぶどうなど様々なフレーバーを展開しています。

公式サイト：https://www.futabafoods.co.jp/sacre/(https://www.futabafoods.co.jp/sacre/)

フタバ食品について

1945年の創業以来、アイスクリームや冷凍調理食品を中心に、「おいしさと楽しさ、安全と安心」を常に追求しながら、

お客様の立場に立った商品とサービスの提供に努めてまいりました。「サクレレモン」は、その時代のお客様の嗜好に合わせて甘みと酸味のバランスを磨き続け、長きにわたり幅広い世代から愛されているロングセラー商品です。

社名 ：フタバ食品株式会社

創業年月日 ：1945年12月19日

資本金 ：4億9,200万円

代表取締役社長：齋藤 貞大

従業員数 ：284名（臨時従業員は除く）

住所 ：〒320-0821 栃木県宇都宮市一条4丁目1番16号

公式HP ：https://www.futabafoods.co.jp/