『Instagram運用代行会社カオスマップ【2026年版】』を公開～31社・6カテゴリーを徹底調査。国内6,600万人超が利用するInstagramで、失敗しない運用代行会社の選び方～

StockSun株式会社

StockSun株式会社（本社：東京都新宿区、代表取締役：岩野 圭佑）は、Instagram運用代行に強みを持つ企業31社を6カテゴリーに分類した「Instagram運用代行会社カオスマップ【2026年版】」を、検索順位の海賊と共同で作成し公開いたしました。

本カオスマップは、Instagram運用代行の依頼を検討している企業の担当者が、自社に最適なパートナーを選定する際の指針として無料で提供いたします。

▼カオスマップ公開ページ

https://stock-sun.com/column/instagram-management-agency/

【背景】Instagram運用代行会社選びの難易度は年々高まっている

国内のInstagramユーザー数は6,600万人以上（Meta Marketing Summit Japan 2023）にのぼり、今や企業の認知拡大・集客・採用において欠かせないマーケティングチャネルとなっています。

こうした市場拡大を背景に、Instagram運用代行会社は急増しています。投稿作成や運用代行のみを行う会社から、戦略設計・広告運用・分析改善・インフルエンサー施策まで一気通貫で支援する会社まで存在しており、支援範囲・費用・得意領域は大きく異なります。

その結果、「フォロワー数は増えたが売上につながらなかった」「依頼したものの担当者の知見が浅かった」「運用ノウハウが蓄積されず、自社で継続できなくなった」といった失敗事例も少なくありません。

実際、Instagram運用は単なる投稿代行ではなく、「誰に・何を・どのように届けるか」を設計するマーケティング施策そのものです。運用会社選びを誤ると、広告費や制作費だけが消化され、成果につながらないケースも珍しくありません。

こうした失敗の多くは、発注前の情報不足や比較不足によって起こっています。だからこそ、依頼前に「どの会社が、自社の目的に合っているのか」を見極めることが重要です。

▼企業が抱える主な課題

【カオスマップの特徴】

- どのInstagram運用代行会社を選べばよいかわからない- 「投稿代行」「戦略コンサル」「インフルエンサー施策」など領域が多岐にわたり比較が難しい- 費用相場が不透明で、同じ要件でも月額5万円～50万円以上と大きく開く- 担当者の実力が事前にわからず、契約後に「担当者ガチャ」に悩まされる- フォロワー購入など不正施策を使う会社を見分けられない

本カオスマップでは、Instagram運用代行の主要企業31社を以下の6カテゴリーに分類しています。

1. 大手広告代理店・総合デジタル（11社）

→大規模な広告運用・多チャネルへの統合支援が必要な場合に検討。

CyberAgent・博報堂・電通デジタル・ADWAYS など、SNS広告運用から総合デジタルマーケティングまで幅広く対応できる大手エージェンシー・グループ会社を掲載。ブランドイメージを損なわない安定した運用体制と、Instagram単体にとどまらない統合的なマーケティング支援が強みです。

2. SNS運用代行専業・総合支援実力派（8社）

→Instagram運用の実績・専門性を重視する場合に検討。

hottolink・Trenders・Allied Architects・CyberBuzz・Gaiax・テテマーチ・spicebox・sharecoto など、SNS運用代行を主力事業とし、戦略設計から分析・改善まで一気通貫で対応できる実力派を掲載。データドリブンな運用改善と安定した品質が強みです。

3. クリエイティブ・短尺動画制作（3社）

→リール動画・ショートコンテンツの制作強化を検討している場合に検討。

fint・Natee・BitStar など、動画クリエイティブ制作に強みを持つ企業を掲載。クリエイターネットワークや映像制作実績が豊富で、「映える」コンテンツ制作と短尺動画でのバズ施策に対応できます。

4. 分析・AI／SaaSツール連動型（2社）

→データドリブンな運用改善・ツール連携を進めたい場合に検討。

comnico Marketing Suite・User Local など、独自のSNS分析ツールやAI活用で運用の精度を高める企業を掲載。投稿予約・アカウント分析・競合分析・口コミ分析など、数値根拠に基づいた施策実行が可能です。

5. インフルエンサー・UGCマーケ（5社）

→インフルエンサー活用・口コミ拡散・UGC獲得を主目的とする場合に検討。

UUUM・LIDDELL・THECOO・#GROVE・SocialWire など、インフルエンサーマーケティングのパイオニア企業を掲載。多数のインフルエンサーネットワークを活用した認知拡大施策と、UGC創出によるオーガニックな拡散支援が強みです。

6. EC・D2C連携／中堅独立系（2社）

→EC・D2C事業でInstagram経由の売上最大化を目指す場合に検討。

StockSun・EXIDEA など、EC集客・ソーシャルコマースへの対応力を持つ企業や、Webマーケティング全体を包括支援できる独立系企業を掲載。Instagram運用を単体で完結させず、SEO・広告・LP制作との統合施策につなげられる点が強みです。

6つのカテゴリーに整理することで、自社の目的・予算・課題に応じた代行会社選びが可能になります。

【カオスマップの活用方法】

運用代行会社選びで失敗しないために、以下の3ステップで活用できます。

STEP1｜目的を明確化する

「売上を増やしたい（EC集客）」「採用応募を増やしたい」「ブランド認知を高めたい」など、Instagramで達成したいゴールを先に整理します。目的が曖昧なままでは、どのカテゴリーの会社に相談すべきかが定まりません。

STEP2｜予算と業務範囲で絞り込む

投稿代行のみなら月額5～20万円、運用トータルなら月額20～50万円、広告・インフルエンサー施策含む場合は月額50万円以上が相場です。依頼する業務範囲を決めてから、カテゴリーを参考に候補を絞り込みましょう。

STEP3｜複数社に相談・比較する

カオスマップで目星をつけたら、最低2～3社に声をかけて比較していきます。特に「実際の運用担当者との面談」「自社業種の支援実績」「契約終了後のアカウント所有権」の3点は、契約前に確認しておきたい項目です。

【カオスマップ作成の目的】

本カオスマップは、以下のような課題を持つ企業を支援するために作成しました。

- Instagram運用代行を依頼したいが、どの会社に相談すべきかわからない- 現在の代行会社の成果・品質に疑問があり、乗り換えを検討している- 費用相場や業務範囲の違いを整理した情報がほしい- 自社の業種・目的に合った実績のある会社を知りたい- 「インフルエンサー活用」「リール制作」「EC集客」など特定の強みを持つ会社を探している

企業の目的・予算・フェーズに応じた最適なパートナー選びを支援します。

【StockSunのInstagram運用代行支援の特徴】

StockSunでは、Instagram単体の運用代行だけでなく、Webマーケティング全体を包括的に支援できる体制が最大の強みです。

- 月額10万円～の定額支援中小企業でも導入しやすい価格設定で、プロレベルのInstagram運用支援を提供。予算規模にかかわらず相談しやすい個別設計が可能です。- 社内コンペ制度で担当者を選べる相談段階で複数のコンサルタントが提案を行い、その中から自社に最適な担当者を選べる独自の仕組みを導入。「誰が担当するかわからない」という外注時の不安を解消します。- 戦略設計からWebマーケティング全体を一気通貫Instagram運用代行にとどまらず、SEO・Web広告・LP制作・オウンドメディア構築との連携支援にも対応。Webマーケティング全体を見据えた統合施策を実現できます。- 認定パートナーによる専門支援一定期間の実績と成果を持つ認定パートナーが直接担当するため、品質面での安心感も備えています。自社YouTubeチャンネル「WebマーケティングTV(https://www.youtube.com/@stocksun-web-1082)」は登録者5.78万人超（2026年5月時点）を誇り、継続的な情報発信力も信頼性の裏付けとなっています。

【費用感】月額10万円～

【無料相談受付中】https://stock-sun.com/order/

【会社概要】

■StockSun株式会社

会社名： StockSun株式会社

代表者： 代表取締役 岩野 圭佑

設立： 2017年7月28日

所在地： 〒160-0023 東京都新宿区西新宿3丁目8番3号 新都心丸善ビル7階

事業内容： Webコンサルティング事業、キャリア支援事業、Web広告運用代行

URL： https://stock-sun.com/

■株式会社検索順位の海賊

会社名：株式会社検索順位の海賊

代表者：代表取締役 山口耀平

設立：2024年8月

所在地：〒250-0011 神奈川県小田原市栄町2丁目12-10 Square O2, 1階

事業内容：SEOコンサルティング/オウンドメディア運用代行/被リンク獲得代行サービス/SEO記事制作代行/広告運用代行

URL：https://search-engine-pirates.co.jp/

【本リリースに関するお問い合わせ先】

StockSun株式会社

お問い合わせフォーム：https://stock-sun.com/contact/

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