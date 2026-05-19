ポケットペア、日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit」に初のプラチナスポンサーとして過去最大規模で出展決定！

株式会社ポケットペア

株式会社ポケットペア（東京都品川区、代表取締役社長：溝部拓郎）は、2026年5月22日(金)～24日(日)に京都市勧業館みやこめっせにて開催される日本最大級のインディーゲームイベント「BitSummit」に、初のプラチナスポンサーとしてブース出展することをお知らせいたします。

・ポケットペア ブース概要

昨年のゴールドスポンサーからさらにパワーアップし、今年は最高位のプラチナスポンサーとして、より豪華なノベルティや体験型キャンペーン、そして注目の新作を含む計6タイトルの試遊を実施し、過去最大規模で皆様をお迎えいたします。

■ 来場者特典：先着で「特製ショッパー」を全員にプレゼント！

ポケットペアブースにお越しいただいた方に、先着で「オリジナルデザインショッパー」をプレゼントいたします。人気パルの「エレパンダ」「ツッパニャン」「オコチョ」が描かれた、イベント会場で目を引く限定アイテムです。 ※数に限りがございます。無くなり次第終了となりますのでご了承ください。

■ ブースに人気パルたちの着ぐるみが登場！

ブースにて、パルワールドより「ツッパニャン」「ンダコアラ」「オコチョ」の3体が着ぐるみで登場します！写真や動画の撮影、SNSへの投稿も大歓迎です！

■ 試遊コーナー：話題の新作から発売前の注目作まで計6タイトルが集結！

ポケットペアおよびポケットペア パブリッシングが手掛ける、個性豊かなタイトルをその場で体験いただけます。

『Palworld / パルワールド』

今回は特別に「2人マルチプレイ」が体験可能！仲間と一緒に広大な世界を駆け巡ろう。

『Windrose』【初・オフラインイベント出展】

期待の新作が、ついに世界初のオフライン試遊を実施！

『Truckful / トラックフル』

のどかな田舎町で荷物を届ける、少し不穏な配達アドベンチャー。

『Normal Fishing』

一見普通、でもどこかおかしい……？ユニークなフィッシング体験。

『Never Grave: The Witch and The Curse』

憑依と魔法を駆使する、最大4人マルチ対応のメトロイドヴァニア。

『カセットボーイ』

視点を変えて謎を解く、パズル要素満載のRPG。

■ 豪華景品が当たる！「パルワールド・ハズレなしガチャ」＆キャンペーン

ブース内では、試遊やSNS投稿で参加できる豪華キャンペーンを実施いたします。

１. 試遊でもらえる！「限定ステッカー」

いずれかのタイトルを試遊していただいた方に、各タイトルのデザインがあしらわれたオリジナルステッカーとパルワールドステッカーの両方をプレゼントします。

２. ハズレなし！「パルワールド・スペシャルガチャ」

「パルワールドぬいぐるみ」や「パルワールド オフィシャルカードゲーム「プロトタイプデッキ」」「特製マウスパッド」など、豪華グッズが当たるチャンス！

【ガチャチケット獲得条件】

試遊：ポケットペアブースでいずれかのタイトルを試遊する。

SNS投稿：X（旧Twitter）またはTikTokにて、ハッシュタグ「 #ポケットペア 」を付けてブースや着ぐるみの写真を投稿する。

間違いさがし：BitSummit公式パンフレット内の「ポケットペアページ」にある「まちがいさがし 」を解いて正解を提示する。

※いずれかの条件を達成ごとにガチャチケットを1枚もらえます

※グッズは各日先着順での配布となります。無くなり次第終了となりますので、予めご了承ください。

※画像はイメージです。ブース内容はの仕様・デザインは予告なく変更になる可能性がございます。

■『Palworld / パルワールド』について

『Palworld / パルワールド』は、不思議な生き物「パル」が暮らす世界を舞台とした、最大32人マルチプレイ対応のモンスター育成オープンワールドサバイバルクラフトゲームです。

パルと出会い、捕まえたり、育てたり、闘わせたり、働かせたり、売り飛ばしたりーー。様々なパルたちと協力しながら、広大な世界を思うままに冒険することができます。

ゲーム概要

タイトル：Palworld / パルワールド

ジャンル：モンスター育成オープンワールドサバイバルクラフト

対応言語：日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、フランス語、イタリア語、ドイツ語、スペイン語(スペイン)、スペイン語(ラテンアメリカ)、ポルトガル語(ブラジル)、ロシア語、韓国語、トルコ語、インドネシア語、ベトナム語、ポーランド語、タイ語

対応プラットフォーム：Steam、PlayStation(R)5、Xbox Game Pass、Xbox Series X|S、Xbox One、Mac

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/1623730/Palworld/

PlayStation Store: https://store.playstation.com/product/UP6360-PPSA23126_00-0112788005082769

Microsoft Store：https://www.xbox.com/games/store/palworld-game-preview/9NKV34XDW014

Mac App Store：https://apps.apple.com/jp/app/id6503918400

公式ウェブサイト：https://www.pocketpair.jp/palworld

X：https://twitter.com/Palworld_JP

YouTube：https://www.youtube.com/@pocketpair

Discord：https://discord.gg/pocketpair

開発／販売元：株式会社ポケットペア

■『Windrose / ウィンドローズ』について

帆を上げろ！仲間と共に、海賊が荒れ狂うカリブ海を生き残れ！ 君だけの海賊船を造り上げ、ソウルライトな死闘でボスを制し、あらゆる財宝を略奪せよ！ ロマン溢れる広大な海と島々を冒険する、オープンワールドサバイバルクラフト！

ゲーム概要

タイトル：Windrose / ウィンドローズ

ジャンル：海賊時代オープンワールドサバイバルクラフト

発売日：2026年4月14日（アーリーアクセス）

対応プラットフォーム：PC（Steam、Epic Games Store、Stove）

Steam：https://store.steampowered.com/app/3041230/Windrose/

Epic Games Store：https://store.epicgames.com/ja/p/windrose-831c86

Stove：https://store.onstove.com/ja/games/104143

開発：Kraken Express

販売：ポケットペアパブリッシング

■『Never Grave: The Witch and The Curse』について

呪われた帽子と共に進むメトロイドヴァニア×ローグライト。多様な魔法を駆使し、憑依した敵を使い潰しながら最下層を目指せ！戦利品を持ち帰り、村に新たな施設を建てて生活を営み、次の戦いに備えて能力を強化しよう！最大4人マルチプレイに対応。

ゲーム概要

タイトル：『Never Grave: The Witch and The Curse』

ジャンル：2Dアクション(メトロイドヴァニア×ローグライト)

プレイ人数：1～4人

発売日：未定

対応プラットフォーム：Steam、PlayStation(R)4、PlayStation(R)5、Xbox Series X|S、Xbox One、Nintendo Switch

Steamストアページ：https://store.steampowered.com/app/2395770/Never_Grave_The_Witch_and_The_Curse/

Twitter：https://x.com/NeverGrave_JP

開発：Frontside 180 Studio

販売元：Pocketpair Publishing

■『Normal Fishing / ノーマルフィッシング』について

レトロなゲーム機のような懐かしい雰囲気と、子供の頃に感じたような言い知れぬ恐怖が融合した、一筋縄ではいかない実験的なインディーゲームをお楽しみください。



ゲーム概要

タイトル：『Normal Fishing / ノーマルフィッシング』

ジャンル：レトロ風アドベンチャー

発売日：未定

対応プラットフォーム：PC（Steam）

公式サイト：https://store.steampowered.com/app/2611240/Normal_Fishing/

開発：The Bworg

販売：Pocketpair Publishing

■『Truckful / トラックフル』について

トラックのハンドルを握り、のどかな田舎町に暮らす人々へ様々な荷物を届ける旅へ！

蛇行する道路、砂埃舞う低地、美しい町並みを走り抜け、自然豊かな旅路を存分に楽しもう！

しかし、その穏やかな風景に騙されるな--人知れず続く道の先には、恐ろしい秘密が眠っているのだ…。

一見牧歌的に見えるこの田舎町には、数々の恐ろしい謎が隠されています。町はずれの古い森は、生い茂った木々が不穏な雰囲気を醸し出し、影の中には何かが潜んでいる…。

隠された小道を探索し、霧深い湿地帯を進み、危険な沼地や流砂を勇敢に切り開いて、木々の下に隠された真実を解き明かそう！

ゲーム概要

タイトル：Truckful / トラックフル

ジャンル：配達アドベンチャーゲーム

対応言語：日本語を含む複数言語に対応予定

対応プラットフォーム：Steam

Steam ストアページ：https://store.steampowered.com/app/3090810/Truckful

公式ウェブサイト：https://www.mythicowl.com/

X：https://x.com/MythicOwlGames

開発：MythicOwl

販売元：Pocketpair Publishing

■『CASSETTE BOY / カセットボーイ』について

みてないモノは、存在しない・・・『CASSETTE BOY』は、視点を操り「みえている世界」を変化させるパズルアクションRPG。2Dピクセル風の3D世界を回転させ、消える障害物や現れる道を駆使して、消えた月の謎に迫ろう。

ゲーム概要

タイトル：CASSETTE BOY / カセットボーイ

ジャンル：パズルアクションRPG

発売日：2026年1月15日（木）

対応プラットフォーム：PC - Steam (Windows, macOS)

※Nintendo Switch、PlayStation 4、 PlayStation 5、Xbox One、Xbox Series X|S

版はForever Entertainmentより発売

公式サイト：https://store.steampowered.com/app/2334330/CASSETTE_BOY

開発：Wonderland Kazakiri inc.

販売：Pocketpair Publishing

■『BitSummit』概要

名称：BitSummit PUNCH

開催場所：京都市勧業館 みやこめっせ

会期：2026年5月22日（金）～5月24日（日）

ビジネスDAY： 5月22日(金) 10:00～17:00

一般DAY： 5月23日(土) 10:00～17:00

5月24日(日) 10:00～17:00

公式サイト：https://bitsummit.org/

■ 株式会社ポケットペア 概要

ポケットペアは、いま世界中のゲーム会社から注目されている日本有数のインディーゲーム開発・運営会社です。徹底した顧客主義ながらも、開発者を大切にし、その上でグローバル市場に受け入れられるゲームを開発しています。時代に即した開発体制を採用しながら、世界中へユニークなゲームを届けています。

公式サイト： https://www.pocketpair.jp/

■ ポケットペアパブリッシングについて

ポケットペアパブリッシングは、インディーゲーム開発者や小規模スタジオを対象に、資金提供、開発支援、パブリッシングを通じて、ゲーム制作を総合的にサポートしてまいります。

ポケットペアパブリッシングへのお問い合わせ・ご相談は、ポケットペア公式サイト内にあるポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォームよりご連絡ください。

▼ポケットペアパブリッシング専用問い合わせフォーム

https://www.pocketpair.jp/publishing