島田珠代×藤井隆 夏の特別興行「リトル・ツインズ」なんばグランド花月にて開催決定！

吉本興業株式会社

吉本新喜劇座員・島田珠代と藤井隆がW主演を務める、夏の特別興行『リトル・ツインズ』が7月21日(火)～23(木)なんばグランド花月にて開催いたします。

本公演は、島田珠代と藤井隆が“双子”として生まれた設定で繰り広げられる、ドタバタ吉本新喜劇として上演。

さらに、舞台やテレビ番組などで共演経験があり、親交の深い宮川大輔がゲストとして駆けつけます。

唯一無二のキャラクターと予測不能な動きで舞台を盛り上げ続ける島田珠代と、観る者すべてを笑顔にするエンターテイナー藤井隆。

この夏、個性豊かな出演者たちがどのような化学反応を見せるのか注目です！

チケットは、5月14日（木）より吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUBと藤井隆のオフィシャルファンクラブ（of the SLENDERIE）にて先行受付を開始し、5月21日（木）よりFANY先行受付、5月29日（金）より一般発売を開始いたします。

<公演概要>

日程：2026年7月21日(火)～ 7月23日(木)

18:45開場／19:15開演

場所：なんばグランド花月

出演：島田珠代、藤井隆

内場勝則、石田靖、末成映薫、浅香あきえ、未知やすえ、

大山英雄、烏川耕一、千葉公平、 新名徹郎、清水啓之、

金原早苗、多和田上人、小寺真理、筒井亜由貴、野呂桃花

＜ゲスト＞宮川大輔

料金：前売 6,000円／当日 6,500円

チケット

【吉本新喜劇OFFICIAL FAN CLUB 先行受付】

【of the SLENDERIE 先行受付】

5月14日（木）11:00～5月19日（火）11:00

【FANY 先行受付】

5月21日（木）11:00～5月25日（月）11:00

【一般発売日】

5月29日（金）10:00～

<島田珠代：コメント>

リトル・ツインズ…タマヨとタカシ、T＆Tが感動の名作。リトル・ツインズで皆さまに人生とは何か！そして、これからどう歩んでいくべきかの道しるべになるはずです。こんなすごいお芝居なのに、ポスターがまさかのお互いの宣材写真を重ね合わせるという。しかし、これもリトル・ツインズのプロローグに繋がっているのかも…とにかく来ないと人生損することに…こちらは関節外れるくらいがんばります。是非お越しくださいませ。

<藤井隆：コメント>

NGKの吉本新喜劇に参加できてとても嬉しく身が引き締まる思いです！大好きな先輩方と楽しい仲間と一緒に皆さんに楽しんでいただけるよう精一杯頑張ります！中でも珠代姉さんはステージの上で本当にパワフルなので振り落とされないように食らいついてみせます！

ツインズだなんて勝手なことを言ってますがぜひ、NGKにお越しください！