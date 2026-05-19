Centric Software、 大阪でAI時代の商品開発・事業戦略をテーマに限定ネットワーキングイベント開催

株式会社Contentserv

Centric Software(R) は、2026年6月12日に大阪で開催される「DX & AI Forum 2026 Spring Osaka」に協賛、Centric PXMソリューションを出展、およびネットワーキングイベント「Centric Connect Osaka」を開催することをお知らせします。

SBクリエイティブ株式会社主催の「DX & AI Forum 2026 Spring Osakaで」は、Centric PXMは、京セラ株式会社および大日本印刷株式会社（DNP）をゲストに迎え、AI・DX時代に求められる製品情報戦略やデータ基盤構築について実践事例を交えて紹介します。

また、フォーラム開催同日の夕方に、製造業・ブランド・小売企業向けの少人数限定ネットワーキングイベント「Centric Connect Osaka」を開催し、商品企画・MD・DX・経営企画・営業マーケティング部門の皆様を対象に、次世代の商品開発・事業戦略について議論・交流する場を提供します。

Agent Experience時代の商品開発・事業戦略を議論

少人数限定ネットワーキングイベント「Centric Connect Osaka」開催

生成AIやAIエージェントの進化により、企業活動は大きな転換点を迎えています。

これからの時代に求められるのは、単なるデジタル化ではなく、AIが業務・判断・情報活用に深く関わる「Agent Experience時代」を前提とした、新しい商品開発と事業運営です。

市場変化の加速、複雑化するサプライチェーン、SKU増加、分断されたデータ、高度化する顧客接点など、多くの企業が共通課題に直面する中、AIとデータ活用を軸とした業務変革が求められています。

Centric Connect Osakaでは、DX・AI・事業変革に取り組む製造業・ブランド・小売企業の皆様を招き、商品企画・開発・マーケティング・EC・オペレーションを横断した“次世代の事業戦略”について議論します。

当日は以下のテーマを中心に、実践的な知見やリアルな課題感を共有します。

- AIとデータ活用によるDXの最新潮流- 変化に強いサプライチェーンと組織づくり- 市場投入スピードを高める業務改革- グローバルで進むデータ統合とブランド戦略- 顧客体験と事業成長をつなぐ次世代オペレーション

少人数制ならではのオープンな意見交換と、異業種の参加者同士による交流を通じて、新たな視点やビジネス機会の創出を目指します。

開催概要

- イベント名：Centric Connect Osaka- テーマ：Agent Experience時代の商品開発・事業戦略- 開催日時：2026年6月12日（金）18:00～20:00 （受付開始 17:30～）- 会場：THE LIVELY 大阪本町 （大阪府大阪市中央区南本町1-5-11）- 形式：セッション＆ネットワーキング（少人数限定・事前申込制）- 定員: 30名- 申込: https://www.centricsoftware.com/ja/events/centric-connect-osaka

アジェンダ

- 17:30 受付開始- 18:00～18:15「Opening：Agent Experience時代のデータ活用の最前線」- 18:15～18:45「パネルディスカッション：データ・組織・顧客体験をつなぐDX戦略とは」- 18:45～20:00 Networking Party & Industry Exchange

軽食とともに、参加企業同士の交流をお楽しみいただけます。

DX & AI Forum 2026 Spring Osaka にて講演・展示を実施

Centric PXMは、2026年6月12日（金）に開催される「DX & AI Forum 2026 Spring Osaka」において、京セラ株式会社および大日本印刷株式会社（DNP）をゲストに迎えた事例講演と、展示ブース出展を実施します。

開催概要

- イベント名：DX & AI Forum 2026 Spring Osaka- 開催日時：2026年6月12日（金）13:00～18:50（開場 12:30）- 会場：コングレスクエア グラングリーン大阪（〒530-0011 大阪市北区大深町5番54号 グラングリーン大阪 南館4階）- イベント詳細・お申込: https://www.sbbit.jp/eventinfo/dx-ai-osaka

【講演セッション】13:40～14:10

京セラに学ぶ製品情報戦略の進化-PIM導入のリアルとDX・AI時代のデータ基盤-

AI時代において、「製品情報」は企業の競争力を左右する重要な資産へと変化しています。

京セラ株式会社では、製品情報の海外展開遅延や、カタログ起点の業務によるデータ分断などの課題に対し、Centric PXMを活用した製品情報の一元管理とデータ活用基盤の構築に取り組んでいます。

本セッションでは、京セラ株式会社と導入支援パートナーである大日本印刷株式会社を迎え、製品情報を起点とした業務変革とデータ基盤構築の取り組みを紹介します。

事例講演に加え、プロジェクト推進の背景や成功ポイントを深掘りし、AI時代に求められる製品情報戦略について解説します。

登壇者

京セラ株式会社

機械工具事業本部 グローバルマーケティング部

國分 洋輔 氏

大日本印刷株式会社

情報イノベーション事業部 マーケティングセンター

デジタルマーケティング本部 ソリューション企画開発部

田中 学 氏

【展示ブース】13:00-18:50

Centric PXM（旧Contentserv）製品情報を売上に変えるAI搭載プラットフォーム

製造業の競争力は、「製品」だけでなく「製品情報」で決まる時代へ。

Centric PXMは、PIMとDAMを統合したAI搭載プラットフォームとして、製品情報・デジタルアセット・マーケティング情報を一元管理し、すべての販売チャネルやパートナー向けチャネルへ迅速かつ正確に展開可能な製品情報基盤を提供します。

設計・開発から販売・顧客接点までをつなぎ、市場投入の加速や売上拡大を支援します。

ネットワーキングイベント参加申込

「Centric Connect Osaka」は、製造業・ブランド・小売業において、商品企画・MD・DX・経営企画・営業マーケティングに携わる方向けの少人数限定イベントです。

AI時代の商品開発・データ活用・事業変革について、実践的な情報交換と交流を希望される方は、ぜひご参加ください。

- 参加申込フォーム ▼

https://www.centricsoftware.com/ja/events/centric-connect-osaka

▪️ Centric Software(R) (https://www.centricsoftware.com/ja)

Centric Softwareは、シリコンバレーに本社を置き、あらゆる規模の小売業者、ブランド、製造業者向けに、AI搭載の商品コンセプトから市場投入までを一貫して支援する製品ライフサイクル管理プラットフォームを提供しています。ファッション、ラグジュアリー、フットウェア、アウトドア、ホーム、化粧品・パーソナルケア、マルチカテゴリー小売といった消費財業界に特化し、商品の企画、デザイン、開発、調達、コンプライアンス、バイイング、製造、価格設定、配分、販売、補充までの業務を最適化する革新的なソリューションを展開しています。

- Centric PLM(TM)は、ファッション、アウトドア、フットウェア、プライベートブランド向けの業界をリードするPLMソリューションです。アイデア創出から開発、調達、製造までのプロセスを最適化し、最大50%の生産性向上と最大60%の市場投入期間の短縮を実現します。- Centric Planning& Pricing(TM)は、SKU最適化を含むエンドツーエンドのプランニング機能を提供する、クラウドネイティブAIソリューションです。小売・卸売ビジネスのパフォーマンスを最大化して、利益率を最大110%向上させます。- Centric Market Intelligence(TM)は、消費者トレンド、競合動向、価格設定に関するインサイトを提供するAI駆動型プラットフォームです。競争力を高め、平均初期価格を最大12%向上させます。- Centric Visual Boards(TM)は、実用的なデータをビジュアル中心に可視化し、消費者ニーズに即したアソートメントと商品提案を支援することで、アソートメント開発のサイクルタイムを劇的に短縮します。- Centric PXM(TM)（旧Contentserv）は、AIを活用した商品情報管理（PIM）、デジタルアセット管理（DAM）、オンボーディング、チャネル連携、コンテンツ配信、デジタルシェルフ分析（DSA）を統合したクラウドプラットフォーム。社内外に散在する商品データを一元化し、正確で鮮度の高い情報をECや店舗、マーケットプレイスへ一貫して配信することで、ブランド体験の向上、販売チャネルの拡大、売上効率の最大化を実現します。

Centric Softwareの市場主導型ソリューションは、高いユーザー採用率、顧客満足度、迅速な価値創出で評価されており、複数の業界アワード賞を受賞しています。また、世界をリードするアナリストレポートや調査においても継続的に取り上げられています。

Centric Softwareは、3Dデザインソフトウェア、3Dデジタルモックアップ、PLM分野のグローバルリーダーであるDassault Systemes（Euronext Paris: #13065, DSY.PA）の子会社です。

Centric Softwareは米国およびその他の国におけるCentric Software, Inc.の登録商標です。Centric PLM、Centric Planning&Pricing、Centric Market Intelligence、Centric Visual Boards、Centric PXM はCentric Software, Inc.の商標です。その他すべての第三者商標は、それぞれの所有者に帰属します。