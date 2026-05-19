まるで着ていないみたいなライトな感覚。セシレーヌ綿100%肌着の中でもっとも薄くて軽い夏肌着「スマートドライ(R)シアーコットン」がセシールから販売開始。

株式会社セシール詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/UE-1773/

株式会社セシール（本社：東京都新宿区 代表取締役社長：村上正和）は、4月30日より、もっと薄くて涼しい綿100%の夏肌着が欲しいという声にお応えして、「スマートドライ(R)シアーコットン」の販売を開始しました。ラインナップは「うすくて軽い夏の綿100%ノースリーブ」と「うすくて軽い夏の綿100%3分袖」です。まるで着ていないかのような軽やかさを目指し、暑い季節にも心地よく着用しやすいアイテムに仕上げました。

■開発背景

セシールの綿100%肌着には多くの支持が寄せられる一方で、夏場に向けて、より薄手で軽やかな着用感を求める声もありました。近年の猛暑を背景に、綿100%のやさしい着心地はそのままに、より薄く、軽く、涼しく着られる夏肌着として「スマートドライ(R)シアーコットン」を企画しました。

■セシレーヌ綿100%肌着の中で「最も薄い」を実現したこだわり

ポイント１. 夏用の細い綿糸で、極限まで薄く軽やかに

夏に向けた薄さと軽やかさを追求するため、極細な細番手の綿糸を使用した薄手生地を採用しました。身に着けていることを忘れるかのような感覚を目指した、軽やかな着用感が特長です。

ポイント２. 着用と洗濯を繰り返し、品質を慎重に確認

薄手で極細な生地だからこそ、品質面の確認にも注力しました。綿は洗濯で縮みやすい特性があるため、複数のサンプルを実際に着用、洗濯を繰り返して比較し、生地を選定しました。

ポイント３. 肌側の縫い代を押さえた丁寧な縫製

綿100%を選ぶ方には、肌へのやさしさを重視する方も多いことから、肌側の縫い代をステッチで押さえた丁寧な縫製を採用しました。肌あたりにも配慮した仕様です。

ポイント４. 吸汗・速乾機能と通気性、やさしいフィット感

吸汗・速乾機能に加え、通気性も備えています。ほどよい伸縮性で窮屈感を抑えながらやさしくフィットし、汗ばむ季節には嬉しいポイントです。

うすくて軽い夏の綿100%ノースリーブ（スマートドライ(R)シアーコットン）

詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/UE-1772/

商品名 ： うすくて軽い夏の綿100%ノースリーブ（スマートドライ(R)シアーコットン）

品番 ：UE-1772

価格 ：1,639円、2,079円（税込）

サイズ ：M・L・LL・3L

カラー ：ブラック・グレーベージュ・バイオレットグレー

カタログ：2026セシレーヌ初夏号36P

うすくて軽い夏の綿100%3分袖(スマートドライ(R)シアーコットン)

詳細を見る :https://www.cecile.co.jp/detail/UE-1773/

商品名 ：うすくて軽い夏の綿100%3分袖（スマートドライ(R)シアーコットン）

品番 ：UE-1773

価格 ：1,969円、2,409円（税込）

サイズ ：M・L・LL・3L

カラー ：ブラック・グレーベージュ・バイオレットグレー

カタログ：2026セシレーヌ初夏号36P

■商品担当からのひとこと

セシールにとって綿100%は、多くのお客様が第一条件として選ばれる大切な素材です。「スマートドライ(R)シアーコットン」は、その綿100%のやさしさを大切にしながら、汗や暑さで不快になりやすい夏を少しでも快適に過ごしていただきたいという思いから企画しました。

薄く軽やかな着心地の良さを、ぜひ多くの方に実感していただければと思います。

【会社概要】

社名 ： 株式会社セシール

代表者 ： 村上 正和

所在地 ： 〒169-0074 東京都新宿区北新宿2-21-1 新宿フロントタワー17F

設立 ： 2020年12月1日

事業内容： 総合通信販売事業

URL ： https://corp.cecile.co.jp/

セシールでは、お客様の声を聴き、改善をしながら「お客様に寄り添った商品・サービス」に取り組んでいます。インナー商品をはじめとする様々な生活用品をご提供し、豊かなライフスタイルをサポートしています。

■オンラインショップ https://www.cecile.co.jp/

■Instagram @cecile.shopping

https://www.instagram.com/cecile.shopping/?hl=ja

＜お客様からのお問合せ先＞

セシールコールセンター

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