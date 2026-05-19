ごま香る濃厚スープの本格派冷凍麺「セブンプレミアム 担々麺」が5月26日（火）から順次発売

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン

株式会社セブン‐イレブン・ジャパン（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：阿久津 知洋）は、レンジ調理で手軽に食べられる冷凍麺「セブンプレミアム 担々麺」を、5月26日（火）より全国のセブン‐イレブン店舗にて順次発売いたします。

「セブンプレミアム 担々麺」は、濃厚なごまの香りと深い味わいを堪能できるスープが特長です。トッピングは旨味たっぷりのひき肉とチンゲン菜を合わせ、食べごたえのある一杯に仕上げています。さらに、別添の特製花椒を加えることで香りが引き立ち、より本格的な味わいに変化します。調理は、濃縮スープと具が付いた麺に水を入れてレンジで加熱するだけの簡単ステップです。別添の特製花椒をかけてお召し上がりください。

セブン‐イレブンの冷凍麺にごま香る濃厚な「担々麺」が登場！

■セブンプレミアム 担々麺

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月26日（火）～順次

販売エリア：全国

濃厚なごまの風味とコクが際立つ本格スープ

ごまの風味とコクを存分に引き出した濃厚なスープは、最後の一滴まで飲み干したくなるような奥深い味わいに仕上げています。冷凍麺ながら本格的な満足感をご自宅で手軽にご堪能いただけます。

華やかに香る特製花椒のアクセント

トッピングには、担々麺の定番具材であるひき肉とチンゲン菜を使用しています。別添の特製花椒唐辛子を加えることで、痺れるような辛みと華やかな香りが加わり、より本格的な味わいをお楽しみいただけます。

担当者コメント

今回一番のこだわりは、濃厚なごまの香りを活かすことです。旨味がつまったひき肉を合わせることで、より深いコクを感じられる一杯に仕上がりました。別添の特製花椒を加えれば、華やかな香りもお楽しみいただけます。忙しい毎日のストックにはもちろん、本格的な味わいを手軽に楽しみたいという方にもぴったりの一杯です。ぜひお召し上がりください。

ご参考：セブンプレミアム 「冷凍麺」シリーズ（一例）

■セブンプレミアム 横浜家系ラーメン

価格：298円（税込321.84円）

発売日：5月19日（火）～順次

販売エリア：全国

濃厚豚骨をベースにキレのある醤油スープを合わせた本格派の一杯。横浜家系ラーメンの特長でもあるトッピングのチャーシュー、ほうれん草、海苔（別添）が、おいしさと満足感を両立させています。作り方は麺をレンジで温め、スープにお湯を注ぐだけ。手間をかけずに食べたい、そんなわがままを叶えてくれる一品です。

■セブンプレミアム 中華そば

価格：198円（税込213.84円）

発売中

販売エリア：全国

昔懐かしの「中華そば」が、レンジで手軽にお楽しみいただけます。あっさりとした煮干し香る醤油スープは食べ進みがよく、飽きの来ない味わいです。麺量は200gとちょうどいいボリューム感で、お腹も満たします。

■セブンプレミアム つけそば

価格：198円（税込213.84円）

発売中

販売エリア：全国

麺量300gとさらにボリューミーなつけそばには、すっきり酸味の効いた魚介醤油スープを合わせました。のどごしのよい中華めんとスープが絡み合い、あっさりとしていて食べやすい一品です。

プレスリリースURL：https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000819.000155396.html

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