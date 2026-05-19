Pacific Meta、海外発ブロックチェーン技術基盤の導入・実装を支援する「Global Blockchain Partner Solutions」を開始

株式会社Pacific Meta

株式会社Pacific Meta（本社：東京都港区、代表取締役社長：岩崎 翔太、以下「当社」）は、海外発のブロックチェーン関連プロダクト・技術基盤について、日本企業による導入・実装を支援する取り組み「Global Blockchain Partner Solutions」を開始することをお知らせします。

本取り組みでは、本人確認・コンプライアンス、セキュリティ、インフラ、データ分析、ウォレット、クロスチェーン相互運用性などの領域における海外発のプロダクト・技術基盤を対象に、日本語での技術サポート、日本円・請求書払いへの対応、導入前の課題整理、PoC設計、技術選定、導入・運用支援までを一気通貫で提供します。

これにより、日本企業は、海外ベンダーとの直接契約や英語での技術確認、外貨決済、導入後の運用体制に関する負担を抑えながら、自社の事業課題に適したブロックチェーン関連プロダクトを検討・導入しやすくなります。

サービスページはこちらからアクセスできます。

https://pacific-meta.co.jp/service/partner-solutions/

サービス開始背景

近年、ブロックチェーンやデジタル資産を活用した事業開発は、金融機関、事業会社、エンタープライズ領域へと広がりつつあります。一方で、日本企業が海外発のブロックチェーン関連プロダクトを導入する際には、技術選定、セキュリティ、規制・コンプライアンス、既存システムとの接続、社内稟議、契約・決済、導入後の運用体制など、複数の論点を同時に整理する必要があります。

また、海外ベンダーとの直接契約では、英語での技術確認、時差を伴うサポート、外貨決済、国内商習慣との違いが導入の障壁となる場合があります。特に、データインテリジェンス、KYC／AML・コンプライアンス、セキュリティ監査、インフラ基盤などの領域では、単にプロダクトを選定するだけでなく、自社の業務要件やリスク管理体制に合わせた導入設計が求められます。

当社は創業以来、日本発・海外発の双方からブロックチェーン事業の立ち上げ・展開を支援し、グループ累計260社以上・41カ国以上のプロジェクトに携わってきました。多国籍・多言語のメンバーで構成されるグローバルチームとして、海外パートナー企業とのネットワークと、日本企業の事業開発・導入プロセスに対する理解を培ってきたことが当社の強みです。今回開始する「Global Blockchain Partner Solutions」では、こうした国内外の知見と人材基盤を活かし、海外パートナー企業のプロダクト・技術基盤と日本企業をつなぎ、検討からPoC、導入、運用までを一気通貫で支援してまいります。

Global Blockchain Partner Solutionsの主な支援内容

「Global Blockchain Partner Solutions」は、海外発のブロックチェーン関連プロダクト・技術基盤を、日本企業が導入・活用しやすい形で提供するソリューションです。当社は、導入前の課題整理からプロダクト選定、日本語での技術サポート、日本円・請求書払い対応、PoC・導入支援、運用・継続サポートまでを一気通貫で支援します。

取り扱いソリューションについて

[表: https://prtimes.jp/data/corp/111379/table/180_1_969ce3203d474de40609388f14898d3e.jpg?v=202605190951 ]

本取り組みでは、セキュリティ監査、クロスチェーン相互運用性、インフラ・ノード、ウォレット、データ分析、プライバシー、AML・CFT、KYC・KYBといった領域を中心に、ブロックチェーン事業に必要となるプロダクト・技術基盤を取り扱います。

現在は、Base、Hacken、Sumsubなどのプロダクトを取り扱っています。各プロダクトについて、日本語での導入相談、技術確認、PoC・導入支援、運用サポートを提供してまいります。今後も日本企業の導入ニーズに応じて対象領域・プロダクトを順次拡充していく予定です。導入を検討したい領域やプロダクトに関するご要望がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

https://pacific-meta.co.jp/contact/

今後の展望

今後は、各領域における取り扱いプロダクトの拡充に加え、グループ会社であるキリフダおよびKenpalとも連携し、ブロックチェーン領域に特化したシステムインテグレーション体制を強化してまいります。

オンチェーン金融領域を起点に、将来的にはあらゆる業界におけるブロックチェーン技術の社会実装を支援してまいります。

株式会社Pacific Metaについて

株式会社Pacific Metaは、AI×ブロックチェーンを軸に、事業戦略の立案からトークン設計、ステーブルコインを活用した金融インフラ設計、スマートコントラクト開発、AIによる業務自動化・自律経営まで、設計から実装・運用までを自社で一気通貫で手掛ける会社です。創業から3年半で、グループ累計260社以上・41カ国以上のプロジェクトを支援するグローバルチームとして、日本発・海外発の双方からビジネスの社会実装をサポートしています。

会社概要

本件に関するお問い合わせ

- 会社名：株式会社Pacific Meta- 所在地：東京都港区芝2丁目2番12号 浜松町PREX8階- 代表者：代表取締役社長 岩崎 翔太- 設立年月日：2022年8月10日- 事業内容：AI×ブロックチェーン領域における事業開発・ソリューション提供・アクセラレーション事業- 資本金：6.3億円（資本準備金含む）- 公式サイト：https://pacific-meta.co.jp/- 株式会社Pacific Meta 広報担当- お問い合わせフォーム：https://pacific-meta.co.jp/contact/- サービスページ：https://pacific-meta.co.jp/service/partner-solutions/