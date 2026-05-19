進化するモードコミューターの最新作が阪急うめだ本店に集結

株式会社キューブ

株式会社キューブ（本社：東京都港区）が日本展開を行うアーバンアスレチックをテーマとしたファッションブランド「MODE COMMUTER（モードコミューター）」は2026年5月20日(水)から5月26日(火)まで、阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81にてポップアップストアを開催いたします。

都市を軽やかに移動し、自然へと接続する。MODE COMMUTERが提案するのは、「移動」そのものを快適に、美しくするためのワードローブ。

本イベントでは、「City & Nature」をテーマにした最新コレクションを国内最速で展開します。都市の構造と自然のテクスチャーからインスピレーションを得たデザインは機能性と詩的な感性を併せ持ち通勤からリラックスタイム、そして軽やかなアウトドアまで、あらゆるシーンに寄り添います。

マットな質感と微細なシワ感が洗練された表情を演出する、全天候型のノーカラーベスト。ドビー織りで表現した立体的なチェックと、美しいグラデーションが際立つフーデッド。肌に優しい両面編みのワッフル素材を採用したリラックスシャツ。

さらに、WEWILLディレクター福薗 英貴氏が手掛ける注目の初コラボレーション「MC BY HIDETAKA FUKUZONO」も同時発売いたします。モダンでスポーティーな無機質さの中に、メンズとしてのオーセンティックな要素を少し加えた、カジュアルときれいめが交差する洗練されたアイテムが登場します。

吸水速乾やUVカット等の高機能で夏のストレスから解放するウェアの提案とともに、都市生活とアクティビティをシームレスに繋ぐ、新しい夏のスタイルをトータルでご提案いたします。

＜POPUP LIMITED CAMPAIGN＞

数量限定！ノベルティプレゼント



税込27,500円以上をお買上げのお客様に、先着で限定ノベルティとなる「オリジナルポーチ」をプレゼントいたします。

※先着順につき、なくなり次第終了となります。あらかじめご了承ください。

＜阪急うめだPOPUP STORE 概要＞

開催店舗：阪急うめだ本店 8階 コトコトステージ81

所在地：〒530-8350 大阪府大阪市北区角田町8－7

開催期間：2026年5月20日(水)～5月26日(火)

営業時間：10:00～20:00

電話番号：06-6313-0938（MARK＆LONA阪急うめだ本店）

＜ MODE COMMUTER（モードコミューター）について ＞

ラグジュアリー分野において世界的に注目を集めるLVMHグループ関連プログラムにも選出された新鋭ブランド。

アーバンアスレチックをテーマに、ミニマルで都会的なシルエットに、スポーツウェア由来の防水・撥水加工、ストレッチ性、軽量性などの機能性を加えたコレクションを展開。また、リサイクル素材やエコフレンドリーな製造方法を採用し、環境負荷の低減にも注力。オートメーション化された工場背景から繰り出される最新技術を駆使することで、高品質を維持しながら優れたコストパフォーマンスを実現し、タウンからスポーツ、アウトドアに活用できる多様なライフスタイルを提案します。

公式サイトは、こちら(https://mode-commuter.com/?gad_source=1&gad_campaignid=23001880275&gbraid=0AAAABBPLVqEHWZgwTGNoER96G31Wk1DHX&gclid=Cj0KCQjwzqXQBhD2ARIsAKrIeU8xQbGNMbHvJs-9GZHOAqkXkqpHBBkMSvvOlBswv4YgxSUlbxWAe2QaAo6vEALw_wcB)

公式Instagramは、こちら(https://www.instagram.com/modecommuter_official)

＜株式会社キューブについて＞

“時代の顔を創る”その時代の記憶に残るような製品や感動を提供する事が私たちのフィロソフィー。この経営理念のもと、日々複雑に変化する市場に対し”価値のある商品の提供”を通じ、優雅な時間を共にするパートナーとして良い想い出が作れるような作品を創ってきました。そして、今日もそのユニークな発想とグローバルな視点から“日本発のプレミアムラグジュアリーブランド”を創造し、その時代の象徴となるようなカルチャーやライフスタイルを世界に発信してゆきます。

公式サイトは、こちら(https://www.cube-co.com/ja/index.html)