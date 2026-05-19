Aoba-BBT、「次世代経営人材育成サミット2026夏」開催決定！

株式会社Aoba-BBT

株式会社Aoba-BBT（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：柴田巌、以下「Aoba-BBT」）は、企業の人事・人材育成担当者および経営層を対象とした無料セミナーシリーズ「Aoba-BBT次世代経営人材育成サミット2026夏」を2026年6月に開催いたします。

お申込みはこちら：https://aoba-bbt.com/business/summit2026summer/(https://aoba-bbt.com/business/summit2026summer/)

人の可能性を広げることが、企業の未来を決める──。

本サミットは、人材育成の本質を具体と抽象の両面から多角的に探求することを目的に企画されたシリーズです。「初めて経営に興味・関心を持った方」から「すでに経営に携わっている方」まで、ご自身の視座を一段引き上げていただける内容となっています。今夏は6月3日（水）と6月25日（木）の全2回構成で、いずれもリアル会場とオンラインの同時開催です。



■開催の背景

変化が加速する事業環境において、企業の競争力を左右するのは、いかに次世代の経営人材を育てられるかにかかっています。Aoba-BBTは1998年の創業以来、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げ、全世代を対象としたリカレント教育を提供してまいりました。

本サミットは、現場で経営に携わる方々が実際に直面する課題に応えるべく、第一線で活躍する登壇者を迎え、経営の本質と次世代リーダーに必要な能力を学べる場として継続開催しているものです。

■全体スケジュール

[表1: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/421_1_bab3c05c4c68a30910e188fd31c231fa.jpg?v=202605190251 ]

■開催概要

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/59894/table/421_2_eb743154214a73e92e3c647564f53b72.jpg?v=202605190251 ]

■お申込み

ご希望のセミナーにそれぞれお申込みください。お申込み後、メールにて詳細をご案内いたします。

https://aoba-bbt.com/business/summit2026summer/(https://aoba-bbt.com/business/summit2026summer/)

Aoba-BBTについて

1998年4月に設立されたAoba-BBTは、「世界で活躍するリーダーの育成」をミッションに掲げています。幼児から経営層までを対象に幅広い教育プログラム（Life-Time Empowerment：生涯活力の源泉）を提供し、インターナショナルスクール、企業研修、オンライン大学・大学院（MBA）など幅広い事業を展開しています。革新的な教育技術を活かし、個別のニーズに合わせた学習環境を提供し、学生やビジネスプロフェッショナルが持続的な成長を実現できるようサポートしています。Aoba-BBTは、教育分野でのリーディングカンパニーとして、常に進化を続け、未来の教育に貢献しています。https://aoba-bbt.com