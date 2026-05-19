セミオーダーで自分仕様を叶える、アイアンフレームラダーシェルフ 「towa」が新発売。

株式会社友安製作所

インテリア・エクステリア・DIY商材を販売する株式会社友安製作所（本社：大阪府八尾市、代表取締役社長：友安啓則、以下「当社」）は、オリジナルブランド「by TOMOYASU S.S.」から、アイアンフレームラダーシェルフ「towa」を発売しました。８色展開のアイアン製フレームと５種類の棚板を自由に組み合わせ、簡単に組み立てることができるシェルフです。豊富な素材とカラー展開により、どんな空間にも心地よく馴染みます。

「by TOMOYASU S.S.」について

「by TOMOYASU S.S. 」は、友安製作所が長年培ってきた鉄工、木工の技術を最大限に活かしたオリジナルインテリアブランドです。 その特徴は、素材本来の表情を活かしながら、日常に溶け込む温かみとあそび心を掛けあわせた独自のデザイン。型にはまらない自由な発想から生まれるプロダクトは、視覚的な美しさはもちろん、使い心地にこだわった機能美を追求しています。 職人が一つひとつ丁寧に加工を施した製品には、それぞれに個性があり、大量生産では味わえない手仕事のぬくもりを届けます。

アイアンフレームラダーシェルフ 「towa」について

「towa」は、セミオーダー形式で多様なライフスタイルに寄り添う、アイアン製ラダーシェルフです。棚板のサイズや素材、フレームの段数やカラーを自在に組み合わせることで、あらゆる空間に調和します。上に行くほど奥行きが浅くなるハシゴのようなフォルムをしており、壁面に寄り添う斜めのラインが洗練された印象を与えます。また美しく溶接されたアイアンの質感や、足元に上品に光る真鍮アジャスターなど、細部までこだわり抜いたディスプレイ什器です。

ハシゴのようなフォルム真鍮アジャスター

お気に入りのものを飾るディスプレイとしてはもちろん、最大約30cmの奥行きから雑誌や大型書籍などもスッキリ収納できます。フレームは2段・3段の2サイズ展開で、2段タイプはソファ横のサイドテーブルとしても活躍します。

フレーム〈クリア〉 / 棚板〈カラー板：モカ〉フレーム〈ブラック〉/ 棚板〈カラー板：ホワイト〉

棚板の幅は、S（45cm）・M（60cm）・L（90cm）の3サイズに加え、サイト上でのサイズオーダーにも対応しており、オンラインで手軽にご注文いただけます。さらに、『フレーム＋棚板』のセットだけでなく、お手持ちの木材などと自由に組み合わせられる『フレームのみ』での販売も行っております。

商品ページはこちら

「フレーム＋棚板」https://kagu.tomoyasu.co.jp/item/fnttcfnttcshtowakset.html

「フレーム＋棚板サイズオーダー」https://kagu.tomoyasu.co.jp/item/fnttcfnttcshtowaod.html

「フレームのみ」https://kagu.tomoyasu.co.jp/item/fnttcfnttcshtowa.html

豊富な素材、カラー展開

フレームカラーはブラック・ホワイト・ライトグレー・ナチュラルベージュ・スモーキーミントの定番5色と、よりマットな質感のサンドブラック・サンドホワイト、鉄本来の質感を活かしたクリアの全８色展開です。棚板はヴィンテージ感漂う天然の「古木板」、温かみがあり柔らかい印象を与える「ウッド」、抗菌仕様で傷に強く手入れが簡単な3色の「カラー板（ホワイト・ブルー・モカ）」の合計5種類。お好みや用途に合わせて計40通りの組み合わせをお楽しみいただけます。

自社製造ならではの、柔軟なフルオーダー対応

フレーム 〈スモーキーミント〉 / 棚板〈カラー板：ブルー〉フレーム 〈クリア〉 / 棚板〈カラー板：ホワイト〉フレーム〈ライトグレー〉 / 棚板〈ウッド〉フレーム〈ナチュラルベージュ〉 / 棚板〈カラー板：モカ〉

セミオーダー形式を基本としつつ、より細やかなご要望にお応えするフルオーダーにも対応します。企画から製造までを自社工場で行う強みを活かし、「フレームの段数や間隔を変えたい」「ミリ単位でサイズを調整したい」といった、決まったサイズや形に縛られない自由な仕様変更を承ります。設置スペースのわずかな隙間や、空間のバランスに合わせたオンリーワンのシェルフをお作りします。

■株式会社友安製作所について

本社：〒581-0067 大阪府八尾市神武町1-36

代表者：代表取締役社長 友安啓則

設立：1963年1月

電話番号：072-922-8789

URL：https://tomoyasu.co.jp/

事業内容：インテリア・エクステリア・DIY商材の販売ほか

【友安製作所が運営しているECサイト、公式ストア】

友安製作所が運営しているECサイト公式ストアは次のとおりです。

「友安製作所公式ストア」：https://ec.tomoyasu.co.jp/

「友安家具製作所」：https://kagu.tomoyasu.co.jp/

「窓際貴族」（「楽天市場」公式ストア）：http://www.rakuten.co.jp/mado/

「MOIS」（「楽天市場」公式ストア）：http://www.rakuten.co.jp/mois/

「壁際貴族」（「楽天市場」公式ストア）：http://www.rakuten.co.jp/wall/

「DIY+」（「楽天市場」公式ストア）：http://www.rakuten.co.jp/s-pro/

「友安製作所Yahoo! 店」（「Yahoo!ショッピング」公式ストア）：http://store.shopping.yahoo.co.jp/igogochi/

「インテリアデポ」（「Yahoo!ショッピング」公式ストア）：http://store.shopping.yahoo.co.jp/interior-depot/

「インテリア戦隊Cレンジャー」（「Yahoo!ショッピング」公式ストア）：http://store.shopping.yahoo.co.jp/c-ranger/

「友安製作所Amazon店」

https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=26286483051&me=A1WVIS4O7PNQHT(https://www.amazon.co.jp/b?ie=UTF8&node=26286483051&me=A1WVIS4O7PNQHT)