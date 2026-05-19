【没入】楽久屋とタッグを組み、RUSHが北海道・北広島に「雪と石」が響き合う異次元のサウナ空間を施工＆プロデュース。

株式会社 RUSH左から RUSH 代表取締役 中山、株式会社楽久屋 開発担当 宮代、RUSH 施工リーダー 池田（敬称省略）

サウナ設計・デザイン・施工・ブランディングまでを一気通貫で手掛けるサウナ屋の株式会社 RUSH（本社：東京都杉並区、代表取締役：中山怜大）は、株式会社楽久屋（本社：東京都港区、代表取締役：新井 正一）との共同プロジェクトとして、2026年5月18日に、北海道北広島市・北海道ボールパークFビレッジ内の複合施設「SUNNY TERRACE」2階に、最新サウナエリア『洞サウナ（DO SAUNA）』の空間プロデュースと施工をいたしました。

■ 雪と石の合間。その余白に心がほどける。

雪洞（Yukidō）× 石洞（Ishidō）

北海道の大地が育んだ「雪」と「石」。

異なる素材が響き合うとき、人はそのあいだで自然とひとつになる。

サウナは建築を超えて、呼吸する風景（場所）となる。

「雪洞」と「石洞」。

どちらも洞窟の意として呼び、“赤道”と同じ読み。

「赤道」は世界を分かち、同時につなぐ線。

北と南をつなぐように、澄みと深まりをつなぐ物語が生まれる。

■ 没入必須の２つの「洞」

「雪洞（Yukidō）」： 左官の土壁から放たれる幻想的な柔光と、全身を包み込む曲線美。もたれかかることのできる人間工学に基づいた快適なベンチ。雪に包まれるような静寂の中で、心身を透明へと導きます。

「石洞（Ishidō）」： 無骨な岩肌と、オートロウリュに連動した光と音の演出。洞窟の深淵に沈み込むような、圧倒的な没入感を提供します。岩の中に、何かのモチーフが隠れているかも。

■ 実験拠点「RUSH BASE」での仮組み

本プロジェクトの最大の特徴は、RUSHの実験拠点「RUSH BASE」を活用した徹底的なシミュレーション。現場への搬入前に、RUSH BASEで実寸大の「仮組み」を実施。実際のスケール感や細部のディテールを確認・調整した上で、現地で再構築を行うことで、デザインの妥協を一切排除した圧倒的なクオリティを実現しました。今後もこのプロセスを通じ、確実な体験価値を提供し続けます。

■ 代表：中山怜大の想い

「私たちはただ施設を作るのではなく、その地の文脈を読み解き、そこにしかない『情景』を創造します。RUSH BASEでの試作を重ねた『本物の没入感』を、ぜひ全身で体感していただきたい。」

【施設概要】- 施設名： 洞サウナ（DO SAUNA）- 所在地： 北海道北広島市 Fビレッジ内 SUNNY TERRACE 2階- 詳細情報： do-sauna.com(https://do-sauna.com/)- Instagram：instagram.com/dosauna_esoragoto(https://www.instagram.com/dosauna_esoragoto)【株式会社RUSHについて】

名称：RUSH, inc.

公式サイト：rush.monster(https://rush.monster)

Instagram：instagram.com/rush.sauna_builder(https://www.instagram.com/rush.sauna_builder)

所在地：東京都杉並区方南2-21-5 高橋ビル301

事業内容：サウナ施工／サウナ設計／サウナメンテンナンス

サウナプロデュース／サウナグッズ企画・制作・PR

【代表取締役：中山怜大プロフィール】

RUSHの火種をつけた、最初の首謀者。

既存の社会構造への「怒り」を原動力に、サウナ界へ飛び込んだ異端児。 決断のバロメーターは数字ではなく、いつだって「それが楽しいか、どうか」。「何をやるか」より「誰といたいか」を貫き、未知なる体験を求めて彷徨う確信犯的な自由人。RUSHという名の「この指とまれ」を最初に掲げ、大人たちが本気で火傷するための遊び場を爆誕させてしまった。甲子園へ3度出場し、立教大学野球部では「第100代主将」を担った超・王道のアスリート。

【本件に関するお問合せ先】

saunaproteam@saunarush.com

担当：トガワ