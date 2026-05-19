通信制高校生が“TIB”へ　大学生伴走で社会とつながる学びを開始【NIJIN高等学院】

株式会社NIJIN

株式会社NIJIN（東京都江東区、代表取締役：星野達郎）が運営する通信制サポート校「NIJIN高等学院」は、大学生インターンと共にTIB（Tokyo Innovation Base）オフィスへ通いながら、通信制高校生がリアルな社会との接点をつくる実践型キャリア教育プロジェクトを開始しました。

不登校経験やオンライン中心の学びを経た高校生たちが、大学生インターンの伴走のもと、スタートアップや起業家、大人たちとの交流を通して、“好き”や“やってみたい”を社会とつなげる新しい学びに挑戦していきます。

背景｜“社会との接点”が不足しやすい通信制・オンライン教育

近年、不登校児童生徒数は増加を続けており、通信制高校やオンラインを活用した学びも広がっています。

一方で、オンライン中心の学びでは、

・社会人と接する機会

・学校外のコミュニティ

・リアルな社会との接点

などが不足しやすいという課題もあります。

NIJIN高等学院では、「孤立を、青春に。」をコンセプトに、メタバースを活用しながら全国の高校生たちがつながり、自分の“好き”や“やってみたい”を起点に学びを広げています。

今回の取り組みでは、スタートアップや起業家が集まるTIBという場所に実際に足を運び、学校外の大人や社会と出会う機会をつくります。

取り組み内容｜大学生インターンが“伴走者”に

本プロジェクトでは、高校生たちが大学生インターンと共にTIBオフィスへ通い、

・イベント参加

・起業家や社会人との交流

・広報／SNS発信

・企画ミーティングへの参加

・教育プロジェクトの運営サポート

など、実社会に触れる体験を行います。

特に、年齢の近い大学生インターンが伴走することで、「いきなり社会へ飛び込む」のではなく、安心できる環境の中で少しずつ挑戦できることを重視しています。

大学生インターンの声｜“支援”ではなく、共に挑戦する存在へ

本プロジェクトに関わる大学生インターンからは、

「高校生を“支援する”というより、一緒に挑戦していく感覚が強い」

「年齢が近いからこそ、最初の一歩を踏み出しやすい関係をつくれたらと思う」

「TIBという場所で、社会人や起業家と自然につながれる環境はとても貴重だと感じている」

などの声が上がっています。

社会共創の実践事例｜企業と共に“学び”をつくる

NIJINではこれまでにも、企業や地域と共に“学び”をつくる社会共創プロジェクトを実践してきました。

花王株式会社とは、不登校の子どもたちを対象にした家庭科プログラム「こども家事名づけ親プログラム」を共同実施。家事を通して自己肯定感や親子関係の回復を目指す取り組みとして展開されています。

▼花王×NIJIN 共創記事

https://media.nijin.co.jp/kao_nijin_kyoso/

また、JR東日本スタートアップ株式会社との連携では、「地域まるごと学びのキャンパス」構想を掲げ、地域・企業・教育をつなぐ新たな学びのモデルづくりも進めています。

▼JR東日本スタートアップ×NIJIN

https://jrestartup.co.jp/news/2025/11/142150/

社会共創に挑戦したい高校生を募集

NIJIN高等学院では現在、社会とつながる学びやプロジェクト活動に挑戦したい高校生を募集しています。

「好きなことを見つけたい」

「学校以外の世界ともつながってみたい」

「社会人や企業と関わってみたい」

「自分の“やってみたい”を形にしてみたい」

そんな思いを持つ高校生たちが、メタバースとリアルの両方を活用しながら、自分らしい学びに挑戦しています。

今後もNIJIN高等学院では、学校の枠を超え、社会と共につくる新しい学びの形を広げてまいります。

▼体験会・個別相談お申し込みはこちら

https://www.jicoo.com/t/iZBKzNpIpL9t/e/W4frBgtQ

学校概要

学校名 ： NIJIN高等学院

形 態 ： オンライン中心の通信制高校サポート校

対 象 ： 全国の中学卒業見込みの方および既卒の方

公式サイト：https://highschool.nijin.co.jp/

■株式会社NIJIN

「教育から国を照らす」を理念に、教育課題を仕組みから解決する「JAPAN EDUCATION COMPANY」。今の学校には自分を出せない子どもが多過ぎることに国の危機を感じ、誰もが教育に"希望"を持てる国にするために元小学校教師の星野達郎が2022年4月に創業。不登校・教員不足・教師の働き方・学校の在り方など、様々な教育問題を解決する13の仕組み（事業）を展開。

社名：株式会社NIJIN

所在地：東京都江東区常盤2-5-5

設立 ：2022年4月1日

代表者：星野達郎

事業内容：教育課題を仕組みから解決する教育事業（教師研修、不登校支援、起業支援、教育イベント、アフタースクール）

URL ：https://www.nijin.co.jp/