株式会社アグロワークス「MAHYO（魔氷(R)︎）」リング装着イメージ

ワークウェア専門店「キーポイント」を展開する株式会社アグロワークス（本社：兵庫県神戸市、代表取締役：安黒千能）は、熱中症対策アイテムブランド「MAHYO（魔氷(R)️）」を自社ブランド「FIVES」から独立させ、2026年より本格展開します。

約1年前、FIVESの一アイテムとして発売した「MAHYO（魔氷(R)️）リング」が、発売からわずか1年で累計販売1万台を達成しました。現場で働くプロを中心に支持が広がり、熱中症対策アイテムとして定着しています。

この実績を受け、2026年より「MAHYO（魔氷(R)️）」をFIVESから独立した専門ブランドとして展開します。ラインナップもネッククーラー1種から、頭・ボディ・首・ケープの全4アイテムへ拡充。全身を約18℃で守る次世代冷却ウェアシリーズとして本格始動します。

■ MAHYO(R)︎（魔氷）シリーズ 3つの強み

- 「涼しい」では足りない。真夏の現場が求めていた「冷たさ＝約18℃」

一般的なネッククーラーは25～28℃で凍結するため、真夏の屋外では「なんとなく涼しい」程度にとどまりますMAHYO（魔氷(R)️）は約18℃という、肌に当てた瞬間「冷たい」と感じる温度にこだわりました。装着した瞬間から体感できる強い冷感が、60～90分持続します（環境により変動）。

- お昼休憩で凍り、午後も「冷たい」でスタート── 超速・再凍結

クーラーボックスに入れるだけで、約10～20分で再凍結。お昼休憩にクーラーボックスへ入れておけば、午後の作業もまた「冷たい」状態でスタートできます。作業後は首筋の火照りが引いて、疲労感の軽減にもつながります。バッテリー不要で繰り返し使用可能なエコ設計です。

- 従来の円形リングと比較して、接触面積を約15倍に拡大（当社測定）

従来の円形リングは首との間に空間ができ、冷却面が「点」にとどまっていました。MAHYO（魔氷(R)︎）リングは人体工学に基づいた独自形状で首筋全体を包み込み、接触面積を従来比約15倍に拡大。さらにボディアーマー・ケープ・ヘッドアーマーへと展開することで、全身を「面」で冷やす感覚を実現しました。

■ 一般的なネッククーラーとの違い── 素材・品質へのこだわり

多くのネッククーラーが工業用パラフィンなど安価で安全性が十分に確認されていない素材を使用する中、MAHYO（魔氷(R)️）はスキンケアや化粧品の原料としても国際的に使用される、安全性の高い植物由来成分を冷却剤（PCM）として採用しています。この素材は約18℃で安定した温度をキープする性質を持つため、急激な温度変化なく「ずっとひんやり」が続きます。外層は抗菌仕様となっており、ポリウレタン（TPU）を使用。内部芯材はポリカーボネートを採用、弾力性・耐久性・耐衝撃性を兼ね備え、過酷な作業環境でも壊れにくい素材です。60kg加圧圧縮試験クリアしており、荷物に挟まれても壊れにくいことが証明されています。

■ MAHYO（魔氷(R)︎）シリーズ 全4アイテム

シーンに合わせて使い分け・組み合わせて使用できる設計です。

■ オリジナルデザインの制作が可能

※全アイテム共通：約18℃凍結PCM搭載・COSMOS適合原料使用・抗菌TPU外層・国内検品・日本製・バッテリーレス

チーム名・企業名・ロゴを入れたオリジナルデザインのMAHYO(R)︎リングを制作できます。ユニフォームカラーに合わせたスポーツチームグッズ、社名入りの企業向け熱中症対策ノベルティ、イベント・フェスの限定グッズとして多数のご注文をいただいています。「機能性の高さ」と「オリジナリティ」を両立できる点が好評で、プロスポーツチームへの納品実績もあります。

最小ロット1,000台～。デザインのご相談から対応いたします。（要お問い合わせ）

■ 活用シーン

建設・土木・製造・物流などの屋外現場作業（熱中症対策）

ランニング・サッカー・ゴルフ・野球などのスポーツシーン

通勤・通学・買い物など日常の外出

スポーツ観戦・推し活・野外イベント

飲食業の厨房・食品工場など制服の下に装着が必要な環境

バイク・自転車ツーリングなどのアウトドアレジャー

■ 発売情報

発売日：2026年 5 月 1 日（金）

販売先：キーポイント全店・BLACK KEY POINT東員店、およびオンラインショップ「フクくる～！(https://fukukuru.online/)

株式会社アグロワークス

・代表者名：代表取締役 安黒千能

・所在地：〒653-0044 兵庫県神戸市長田区南駒栄1-7

・電話：078-754-8503

・事業内容：

ストア開発・運営事業（キーポイント・BLACK KEY POINT展開）／ワークウェア・ブランド事業／カスタム・オーダー事業

・創業：2014年

・資本金：4,000万円

・公式サイト：https://agro.works/



＜本件に関するお問い合わせ＞

担当：杉山

メール：press@agro.works