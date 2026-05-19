『カウプ指数 計算』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開 ― 乳幼児・学童・成人の3つの発育指数を1ツールで、成長記録のグラフ化にも対応

Hospitality Marketing Limitedカウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】：https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/

Hospitality Marketing Limitedは、子供の肥満・痩せすぎを判定できる無料ツール『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】(https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/)』を、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール(https://www.edsnv.com/tools)』にて2026年5月19日に公開いたしました。

本ツール『カウプ指数 計算』は、身長・体重・年齢を入力するだけで、対象年齢に応じた発育指数の判定結果が確認できる無料ツールです。

年齢タブの切替によって、乳幼児にはカウプ指数、学童にはローレル指数、成人にはBMIを使い分けて計算し、5段階（やせすぎ・やせぎみ・ふつう・ふとりぎみ・ふとりすぎ）の判定と早見表を表示します。

【本ツールの主な機能】

■ 年齢タブで3つの指数を切替

利用者が年齢タブを切り替えることで、以下の3つの指数を使い分けて計算・判定できます。

■ 5段階の判定帯を表示

- カウプ指数（Kaup index）：乳幼児（生後3ヶ月～5歳頃）の発育判定に用いられる指数- ローレル指数（Rohrer index）：学童期（6歳～中学生頃）の発育判定に用いられる指数- BMI（Body Mass Index）：成人の体格判定に用いられる指数

計算された数値が「やせすぎ／やせぎみ／ふつう／ふとりぎみ／ふとりすぎ」のどの判定帯に該当するかを表示します。

乳幼児の場合は月齢別の判定基準（日本小児科学会「幼児肥満ガイド」に準拠）に合わせて表示が切り替わるほか、指数別の早見表も確認できるため、現状の発育状況がひと目で把握できます。

■ 成長記録の保存とグラフ化

入力した記録はブラウザに自動保存され、時系列のグラフとして表示できます。家族の発育を継続的に管理したい方のために、エクスポート機能も搭載しています。

サーバーへのアップロードは行わず、データはご利用のブラウザ内のみで保管されます。

【本ツールの利用シーン】

【ツール情報】

- 乳幼児健診や学校健診の前後に、自宅で発育状況をセルフチェックしたいとき- 子供の身長・体重の推移を家族で記録したいとき- カウプ指数・ローレル指数・BMIの計算式や判定基準を手早く確認したいとき- ツール名：カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】- URL：https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/- 対応指数：カウプ指数／ローレル指数／BMI- 利用方法：PC・スマートフォンから完全無料・登録不要- 公開日：2026年5月19日



なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。

子供の発育状況の把握や、家族の健康管理にご活用いただけましたら幸いです。

今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。

【メドノア無料ヘルスケアツール(https://www.edsnv.com/tools/)】

・BMI計算 - 男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/)

・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール(https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan/)：

・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】(https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/)

・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan/)

・美容体重計算 - 男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan/)

・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/)

・スペ110・スペ120計算ツール(https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan/)

・ペニス偏差値チェックツール(https://www.edsnv.com/tools/hensachi/)

・ウォーキング消費カロリー計算(https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan/)

・メンテナンスカロリー計算ツール(https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/)

・ランニング消費カロリー計算(https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan/)

・カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】(https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/)

【お問い合わせ先】

Hospitality Marketing Limited

メドノア編集部 担当

URL：https://hospitality-marketing.net/

Mail：information@hospitality-marketing.net