『カウプ指数 計算』をメドノア無料ヘルスケアツールで公開 ― 乳幼児・学童・成人の3つの発育指数を1ツールで、成長記録のグラフ化にも対応
カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】：https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/
Hospitality Marketing Limitedは、子供の肥満・痩せすぎを判定できる無料ツール『カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】(https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/)』を、日常の健康管理に役立つ無料ツール集『メドノア無料ヘルスケアツール(https://www.edsnv.com/tools)』にて2026年5月19日に公開いたしました。
本ツール『カウプ指数 計算』は、身長・体重・年齢を入力するだけで、対象年齢に応じた発育指数の判定結果が確認できる無料ツールです。
年齢タブの切替によって、乳幼児にはカウプ指数、学童にはローレル指数、成人にはBMIを使い分けて計算し、5段階（やせすぎ・やせぎみ・ふつう・ふとりぎみ・ふとりすぎ）の判定と早見表を表示します。
【本ツールの主な機能】
■ 年齢タブで3つの指数を切替
利用者が年齢タブを切り替えることで、以下の3つの指数を使い分けて計算・判定できます。
- カウプ指数（Kaup index）：乳幼児（生後3ヶ月～5歳頃）の発育判定に用いられる指数
- ローレル指数（Rohrer index）：学童期（6歳～中学生頃）の発育判定に用いられる指数
- BMI（Body Mass Index）：成人の体格判定に用いられる指数
■ 5段階の判定帯を表示
計算された数値が「やせすぎ／やせぎみ／ふつう／ふとりぎみ／ふとりすぎ」のどの判定帯に該当するかを表示します。
乳幼児の場合は月齢別の判定基準（日本小児科学会「幼児肥満ガイド」に準拠）に合わせて表示が切り替わるほか、指数別の早見表も確認できるため、現状の発育状況がひと目で把握できます。
■ 成長記録の保存とグラフ化
入力した記録はブラウザに自動保存され、時系列のグラフとして表示できます。家族の発育を継続的に管理したい方のために、エクスポート機能も搭載しています。
サーバーへのアップロードは行わず、データはご利用のブラウザ内のみで保管されます。
【本ツールの利用シーン】
- 乳幼児健診や学校健診の前後に、自宅で発育状況をセルフチェックしたいとき
- 子供の身長・体重の推移を家族で記録したいとき
- カウプ指数・ローレル指数・BMIの計算式や判定基準を手早く確認したいとき
【ツール情報】
- ツール名：カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】
- URL：https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/
- 対応指数：カウプ指数／ローレル指数／BMI
- 利用方法：PC・スマートフォンから完全無料・登録不要
- 公開日：2026年5月19日
なお、本ツールにおけるデータ参照元の利用妥当性やツールページ内の文章について、医学的記述や表現に不自然な点がないか、医学誌の編集経験がある看護師が確認済みです。
子供の発育状況の把握や、家族の健康管理にご活用いただけましたら幸いです。
今後も、皆さまの健康管理に役立つツールを無料で公開していく予定ですので、どうぞご期待ください。
【メドノア無料ヘルスケアツール(https://www.edsnv.com/tools/)】
・BMI計算 - 男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/bmi-keisan/)
・基礎代謝量 計算（BMR 計算）ツール(https://www.edsnv.com/tools/kisotaisya-keisan/)：
・体脂肪率 計算ツール【平均とも比較】(https://www.edsnv.com/tools/taisibouritu-keisan/)
・標準体重（適正体重）計算 - BMI・男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/hyouzyun-taizyuu-keisan/)
・美容体重計算 - 男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/biyou-taizyuu-keisan/)
・シンデレラ体重計算 - BMI・男女平均体重比較(https://www.edsnv.com/tools/sinderera-taizyuu-keisan/)
・スペ110・スペ120計算ツール(https://www.edsnv.com/tools/supe-110-120-keisan/)
・ペニス偏差値チェックツール(https://www.edsnv.com/tools/hensachi/)
・ウォーキング消費カロリー計算(https://www.edsnv.com/tools/uxo-kingu-syouhi-karori-keisan/)
・メンテナンスカロリー計算ツール(https://www.edsnv.com/tools/mentenansu-karori-keisan/)
・ランニング消費カロリー計算(https://www.edsnv.com/tools/ranninngu-syouhi-karori-keisan/)
・カウプ指数 計算【子供の肥満・痩せすぎを計算】(https://www.edsnv.com/tools/kaup-keisan/)
【お問い合わせ先】
Hospitality Marketing Limited
メドノア編集部 担当
URL：https://hospitality-marketing.net/
Mail：information@hospitality-marketing.net