ohpner、福岡みなみ氏が代表を務めるTikTok LIVE事務所「like me」のモビリティ広告(アドトラック)掲出を担当

ohpner株式会社

オフラインマーケティング事業を展開するohpner株式会社(https://ohpner.com/)（東京都渋谷区、代表取締役：土井 健）は、「like me(https://likeme-live.com/)」の名称でTikTok LIVEにおけるライバーマネジメント事業を展開する株式会社Spica（東京都渋谷区、代表取締役：福岡みなみ）のモビリティ広告(アドトラック)掲出を担当いたしました。

2026年5月15日より、「like me」のクリエイティブを掲出したモビリティ広告が、東京（新宿・渋谷エリア）にて走行を開始しております。

▼モビリティ広告

開始日：2026年5月15日

エリア：東京（新宿・渋谷エリア）

▼掲出クリエイティブ

■ like meについて

「like me」は、TikTok LIVEを中心にライバーマネジメント事業を展開するライブクリエイター事務所です。TikTok LIVEにおける一次代理店として、多数のライバー支援・育成を行っています。

■ 株式会社Spicaについて

株式会社Spicaは、「like me」の名称でTikTok LIVEにおけるライバーマネジメント事業を展開する企業です。「TikTok LIVE 優良エージェンシー」に認定されるなど、ライブ配信領域において事業を展開しています。

※本件に関する公式リリースはこちら：https://ohpner.com/news/20260519

■ ohpner株式会社について

ohpnerは、オフライン広告とマーケティングコンサルティングを通じて、顧客の事業成長を支援しています。モビリティ広告、タクシー広告、交通広告、その他OOHなどのメディア選定から、クリエイティブ制作、広告配信、効果測定まで、トータルなマーケティングソリューションを提供しています。

・モビリティ広告(アドトラック)詳細(https://ohpner.com/service/mobility-ad-track)

・アドトラックをモビリティ広告へ再定義した理由(https://ohpner.com/column/adtruck-mobility)