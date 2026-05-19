保険・金融×AI/DXに特化した「検証済み」業務委託パートナーのネットワーク『INISIA Connect』事前登録を開始

INISIA JAPAN合同会社

INISIA JAPAN 合同会社（本社：東京都港区赤坂、代表社員：園部翔也、以下「当社」）は、保険・金融業界のAI／DXプロジェクトに特化した業務委託パートナー（コンサルタント）のネットワークサービス『INISIA Connect（イニシア コネクト）』の事前登録受付を、2026年5月15日（金）より開始しました。当社がクライアントから業務を受託し、検証済みパートナーへ再委託する「準委任型」スキームで運営し、2026年下半期の正式ローンチを予定しています。

サービスサイト：https://certify.inisiajapan.com/

■ 開発の背景

国内には現在、60社以上のフリーランス／業務委託エージェントサービスが存在しますが、その多くは「登録者数」を競う汎用型のプラットフォームです。当社が大手金融機関でのAIエージェント開発、保険業界の営業研修設計、銀行の生成AI導入支援など、保険・金融業界のAI／DXプロジェクトに従事するなかで、現場には以下の構造的課題があることが明らかになりました。

コンサルタント側の課題

既存エージェントのマージン率（25～30%）が高く、手取りに満足できない 自身の専門性（保険・金融、AI／DX）を活かせる案件が見つかりにくい クライアントとの距離が遠く、求められている価値を実感しにくい 実力を客観的に証明できる「ラベル」が不足している

クライアント側の課題

登録者数の多さに反して、業界知識とAI実装力の両方を持つ人材が見つからない 「ハズレ」を引くリスクを常に背負い、選定コストが大きい 業界特有の規制・商習慣を理解した人材が必須だが、汎用エージェントでは不足

この双方の課題を構造的に解決するため、業界×領域に特化し、質を保証する新しいネットワークサービスの構築に至りました。

■ INISIA Connect の3つの特長

特長１. 特化型 - 保険・金融 × AI/DX に集中

汎用型エージェントでは出会えない、業界×領域のスペシャリストが集まる場所として運営します。当社がこれまで蓄積してきた保険・金融業界のドメイン知識と、AI／DX領域の実装知見の双方を活かした案件マッチングを実現します。

※別途、AI案件も募集しております。

特長２. 質保証型 - INISIA 検証済みコンサルタント制度

書類審査と面談を通過した「INISIA 検証済み」業務委託パートナーのみが、クライアント案件へ紹介されます。登録者数を競う他社サービスとは異なり、当社が直接実力を確認した信頼できる実力者のみがネットワークに参加します。

特長３. 透明型 - マージン20%固定

業界平均25～30%のマージン率に対し、当社は20%固定を採用。案件規模や期間によらず一律であり、隠れた手数料や追加費用は一切発生しません。コンサルタントの手取りを最大化し、クライアントにも納得感のある価格設定を実現します。

■ 対象領域

対象業界生命保険、損害保険、銀行、証券、FinTech対象領域AI戦略・ロードマップ策定／生成AI導入／BPR×DX／データ分析・基盤／PMO／人材育成案件例保険会社の営業活動自動化支援、銀行の顧客対応への生成AI導入、FinTechのデータ分析基盤構築、代理店の業務効率化、保険会社の営業人材育成プログラム設計 等

■ INISIA 検証済みコンサルタント認定プロセス

書類審査：経歴・実績の確認、専門性の評価

面談：代表またはレビュアーとの30分面談・スキルテストで、実務スキル・人柄を確認

認定：「INISIA 検証済み」ラベルを付与、プロフィールに表示

認定費用・継続費用は一切発生しません。

■ 運営スキームについて

INISIA Connect は、職業安定法に基づく「人材紹介業」ではありません。当社がクライアントから業務を受託し、登録された業務委託パートナーへ再委託する「準委任型業務委託サービス」として運営します。クライアントとパートナーの間に直接の雇用関係は生じず、インボイス制度にも完全対応しています。

■ サービス概要 サービス名INISIA Connect（イニシア コネクト）提供開始事前登録：2026年5月19日（月）／ 正式ローンチ：2026年下半期予定対象保険・金融×AI/DX領域のコンサルタント／同領域での外部人材活用を検討する企業利用料登録・利用料：無料／案件成約時マージン20%固定運営方式準委任型業務委託サービスURLhttps://certify.inisiajapan.com/

■ 事前登録特典

正式ローンチ時に、事前登録者には以下を優先提供します。

業務委託パートナーの方：サービス開始時に優先的に案件情報をご案内

クライアントの方：特別優待プランをご案内、検証済みパートナーへの優先アクセス

■ 今後のロードマップ

2026年5月：事前登録受付開始

2026年下半期：正式ローンチ、検証済みパートナー第一陣の認定完了

2027年：保険・金融領域での確固たるポジション確立、隣接業界への段階的拡張

中期目標：「個人の専門性が、企業と対等に取引できる時代を作る」というビジョンのもと、業界特化型ネットワークのデファクトスタンダードを目指す

■ 代表者プロフィール

園部 翔也（そのべ しょうや） INISIA JAPAN 合同会社 代表社員

元プロ野球選手から戦略コンサルタントへ転身。大学卒業後、AI・DX領域のコンサルティングに従事し、大手金融機関でのAIエージェント開発、企業の社員教育プログラム設計、保険業界の営業研修など、幅広いプロジェクトを担当。「個人の専門性が、企業と対等に取引できる時代を作りたい」という思いから、INISIA Connect を立ち上げる。

専門領域：AIエージェント開発／DX推進／社員教育設計／保険営業研修／BPR

■ 会社概要 会社名INISIA JAPAN 合同会社所在地東京都港区赤坂代表者代表社員 園部 翔也事業内容経営戦略コンサルティング／AIエージェント開発／企業研修・人材育成プログラム設計／BPR支援URLhttps://inisiajapan.com

■ お問い合わせ先

INISIA JAPAN 合同会社

Email：info@inisiajapan.com

サービスサイト：https://certify.inisiajapan.com/

※ INISIA Connect は職業紹介事業（人材紹介業）ではありません。INISIA JAPAN がクライアントから業務を受託し、業務委託パートナーに再委託する「準委任型業務委託サービス」です。

以 上